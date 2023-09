Учени откриха черен прах и отломки в капсулата от мисията "ОСИРИС-РЕКС"

В капсулата, взета при мисията "ОСИРИС-РЕКС", е открит черен прах, съобщи АФП, позовавайки се на НАСА. Това съдържание е установено преди огледа на основната проба.

Капсулата се приземи в неделя, седем години след изстрелването. Според изявлението на НАСА мисията е успяла да вземе проба през 2020 г. в размер на 250 гр. от астероида Бену. Това е най-голямото количество материал от астероид, взиман досега.

Проба от астероида Бену пристигна в Хюстън за научен анализ

По време на взимането на пробата стана ясно, че капакът на кутията за събиране на материал не може да се затвори. В крайна сметка материалът беше обезопасен и прехвърлен в капсулата според предварителния план. Това е причината, поради която учените на НАСА очакваха, че извън отделението за събиране ще бъде открит материал.

“A scientific treasure box.”



Scientists gasped as the lid was lifted from the #OSIRISREx asteroid sample return canister, showing dark powder and sand-sized particles on the inside of the lid and base.



