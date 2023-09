Част от най-опасния астероид ще кацне в Америка

П очти три години след като докосна повърхността на астероида "Бену", сондата OSIRIS-REx на НАСА се връща на Земята. Космическият апарат ще донесе проба, събрана по време на мисията.

Очаква се сондата да се приземи в пустинята Юта в неделя, като по този начин се превръща в първата мисия на САЩ, която донася парче от астероид обратно на Земята.

"Бену", космическа скала с форма на въртящ се връх, широка около половин километър, е най-опасният астероид. Смята се, че той е част от формирането на Слънчевата система.

