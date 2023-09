НАСА ще изследва материя от най-опасния астероид в Слънчевата система

К апсулата, носеща първите проби на американската космическа агенция НАСА от астероид, се приземи благополучно днес в щата Юта в Средния запад на САЩ, предаде Франс прес.

Това сложи край на нейното продължило седем години пътешествие в космоса.

Прелитайки покрай Земята, космическият кораб "ОЗИРИС-РЕКС" освободи капсулата на 100 хиляди километра от нашата планета. След това капсулата бе спусната с парашут в пустиня в Юта четири часа по-късно - малко преди 18 ч. българско време, както бе планирано.

Precious cargo 🚁



The #OSIRISREx asteroid sample hitches a ride on a helicopter. The next stop is a clean room here in Utah. It will eventually make its way to @NASA_Johnson for scientific analysis. pic.twitter.com/pP6ZHVtTXg