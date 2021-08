Каква е вероятността астероидът Бену да удари Земята?

Д обрата новина е, че учените имат по-надеждна информация за местонахождението на астероида Бену през следващите 200 години. Лошата новина е, че вероятността космическата скала да удари Земята е малко по-голяма отколкото се смяташе досега, предаде Асошиейтед прес.

Повод за тревога обаче няма: Учените съобщават, че шансовете Бену да ни удари през следващия век остават доста ниски.

"Не бива да се притесняваме твърде много за това", казва водещият автор на проучването Давиде Фарнокия от Центъра за изследване на близкоземни обекти на НАСА.

Вероятността за сблъсък може и да се е увеличила от 1 на 2700 на 1 на 1750 през следващите един или два века, но учените сега имат много по-добра представа за пътя на Бену благодарение на сондата ОСИРИС РЕКС на НАСА, според Фарнокия.

"Като цяло мисля, че ситуацията се е подобрила", заяви ученият пред репортери.

Космическият апарат ОСИРИС-РЕКС приключи своята мисия през май и пое по обратния път към Земята с проби от астероида Бену. Пътешествието му с ценния товар ще продължи две години.

Преди ОСИРИС-РЕКС да пристигне на Бену през 2018 г., телескопите осигуриха солидна информация за астероида с диаметър около половин километър. За две години и половина сондата на НАСА събра достатъчно данни, за да помогне на учените да предскажат по-добре орбиталния път на астероида в бъдеще.

Откритията им, публикувани в сп. "Icarus", би трябвало да помогнат и при нанасянето на карта на курса на други астероиди и да дадат на Земята по-добър шанс за противодействие, ако и когато друга опасна космическа скала се насочи към нас.

Преди ОСИРИС-РЕКС да пристигне на мястото на събитията, учените оценяваха вероятността Бену да удари Земята през 2200 година на 1 на 2700. Сега тя се оценява на е 1 на 1750 през 2300 година. Най-опасният ден е 24 септември 2182 г.

Бену ще има близка среща със Земята през 2135 г.

Земната гравитация може да промени бъдещата траектория на астероида и да го постави на курс за сблъсък с нашата планета след около 200 години - което сега изглежда по-малко вероятно въз основа на наблюденията на ОСИРИС-РЕКС.

Ако Бену наистина удари Земята, сблъсъкът няма да заличи живота, както в случая с динозаврите, а по-скоро ще създаде кратер, приблизително 10 до 20 пъти по-голям от астероида, отбелязва Линдли Джонсън, специалист по планетарна отбрана от НАСА. Площта на разрушение би била много по-внушителна: до 100 пъти по-голяма от размера на кратера.

