Проба от астероида Бену пристигна в Хюстън за научен анализ

П ървата американска проба от астероид, доставена на Земята от сондата "ОСИРИС-РЕКС" на НАСА в неделя, ден по-късно пристигна в постоянния си дом в космическия център "Джонсън" в Хюстън, съобщи Синхуа.

Екипът на мисията ще прекара следващите няколко седмици в чистата стая в центъра, изградена специално за пробата от астероида Бену.

Материалът ще бъде съхранявана и разпространявана сред учени от цял свят, съобщават от НАСА.

НАСА ще изследва материя от най-опасния астероид в Слънчевата система

"ОСИРИС-РЕКС" е първата американска мисия, чиято цел беше да събере проба от астероид и да я върне на Земята. От НАСА казаха, че връщането й бележи първата по рода си мисия за САЩ, която също така "ще отвори капсула на времето към началото на нашата Слънчева система".

Welcome to Houston, OSIRIS-REx!



The asteroid sample arrived today in Texas where it will be curated and preserved by our team here at Johnson. The information collected could help scientists around the world investigate planetary formation, the origins of life, and how asteroids… pic.twitter.com/8m0Yp3wqap