Любопитно

Изкуство за сядане: Столовете с лика на Бед Бъни, които превзеха музеите в САЩ

Когато поп културата и високата естетика се срещнат в караоке бар: Едра Сото превърна емблематичните бели пластмасови столове в арт обекти, посветени на най-голямата музикална икона на Пуерто Рико

8 май 2026, 11:37
Източник: Getty Images

О бикновено в музеите е забранено да се докосват експонатите, камо ли да се сяда върху тях. Но в една от галериите на Музея за съвременно изкуство в Чикаго (MCA) правилата са различни. Там залата е превърната в караоке бар с диско топка и джубокс, а три пластмасови стола, тапицирани с лика на пуерториканската суперзвезда Бед Бъни, очакват посетителите да починат между песните, съобщава CNN.

Столовете са част от изложбата „Dancing the Revolution: From Dancehall to Reggaetón“ и са дело на художничката Едра Сото. Тя превръща предмети от своето детство и елементи от всекидневния дизайн в Пуерто Рико в произведения на изкуството, които носят духа на острова.

От всекидневието до олтара на славата

Едра Сото работи с обекти, вкоренени в дома:

  • Вентилатори във формата на кръстове, подобни на тези, които охлаждат семействата в Пуерто Рико;
  • Железни огради, интерпретирани като огромни скулптури;
  • Пластмасови столове, които са неизменна част от бита на острова.

Серията „BB Chairs“ (столовете с Бед Бъни), създадена през последната година и половина, е израз на особен вид „религиозно“ преклонение пред певеца, чиято слава достигна невъобразими нива. През 2026 г. Бед Бъни дори бе звездата на полувремето на Super Bowl LX, затвърждавайки статуса си на глобална икона.

Политическата сила на регетона

Изложбата не е само за музика, но и за политическа власт. Тя се ражда след масовите протести в Пуерто Рико през 2019 г., довели до оставката на губернатора Рикардо Росейо. Бед Бъни се превърна в централна фигура на тези демонстрации, прекъсвайки турнето си, за да се присъедини към народа. На една от мащабните снимки в музея той стои над тълпата със знамето на Пуерто Рико в ръка – визия, която кураторите сравняват с шедьовъра на Дьолакроа „Свободата води народа“.

Дизайнът на „ниската култура“

За Сото столовете са намигване към масовата култура. Тя използва евтини, неофициални платове (bootleg), поръчани онлайн, които изобразяват певеца с неговата емблематична визия.

„Мебелите, с които израснах, бяха от ракита и пластмаса“, обяснява художничката. „Не можех да се припозная в скъпите материали. Започнах да мисля за фантазията за лукс през призмата на тапицерията и цветните образи, свързвани с тропиците.“

Интересното е, че столовете се превръщат в „лимитирана серия“ по случайност. Сото вече не може да намери същия плат – вероятно заради огромната популярност на певеца или проблеми с авторските права. „Поръчах отново, но пратката така и не пристигна. Не знам какво стана с парите ми“, споделя тя през смях.

В музея в Чикаго столовете са покрити с допълнителен защитен пласт пластмаса, за да издържат на наплива от посетители, които искат да попеят караоке или просто да се докоснат до образа на своя идол.

Източник: CNN    
Музей за съвременно изкуство Чикаго Бед Бъни Едра Сото Пуерто Рико Регетон Пластмасови столове Изкуство и дизайн Масова култура Политически протести Караоке инсталация
Този лекар си мислеше, че отива на почивка, но се озова в битка със смъртоносния хантавирус

Свят Преди 14 минути

Д-р Стивън Корнфелд се качва на експедиционния кораб MV Hondius в Аржентина миналия месец, очаквайки приключението на живота си сред ледовете на Антарктика

