Йотова: Не смятам, че има рискови имена сред министрите

Румен Радев обяви първите стъпки и приоритетите на кабинета: Още в понеделник внасяме изменения в закони за контрол на цените

П резидентът Илияна Йотова коментира в кулоарите на парламента очакванията към новото правителство, минути след като кабинетът положи клетва. Тя подчерта, че обществото очаква не само предизборните обещания, но и реални действия от страна на властта.

„Ние, българските граждани, очакваме бързи резултати и изпълняване не просто на предизборните обещания, а и на казаното от министър-председателя на България“, заяви Йотова, като уточни, че няма да прави оценка на изказванията в пленарната зала, тъй като „всяка парламентарна група е суверенна и сама решава какви послания да отправи“.

По думите ѝ ѝ е направило впечатление, че „нямаше оспорване на програмата, представена от Румен Радев“.

Тя допълни, че според нея Радев е очертал „най-важните за бъдещето на България приоритети“.

Йотова обобщи част от тях, като посочи: „Ще се започне с бюджета за 2026 година и най-важното, което чух, е че още в понеделник ще бъде внесен пакет от закони, свързан с намаляване на цените и ограничаване на инфлацията, както и първият закон за реформа в съдебната система“.

Относно новия кабинет тя заяви: „Не смятам, че има рискови имена сред министрите“. В същото време предупреди, че пред правителството стоят сериозни предизвикателства: „Има много подводни камъни, които са трупани с години и тепърва ще се откриват в различните министерства“.

Според нея е необходим „много сериозен анализ на завареното“, за да се предприемат както краткосрочни, така и дългосрочни мерки.

Йотова посочи още, че познава част от министрите и смята, че те имат „професионалния опит и куража да управляват“. Тя коментира и състава на кабинета, като заяви: „Няма личности, които са влезли в правителството на Радев като представители на „Има такъв народ“. Очевидно е преценена тяхната експертиза и е дадено доверие, че ще се съгражда“.

В заключение президентът подчерта, че не е притеснена от политическите процеси в Народното събрание. Тя припомни, че „в съвместната ни работа с господин Радев многократно сме виждали колко негативни резултати има, когато се правят комисии срещу конкретни лица“.

„По-важно е да се приемат сериозни закони, които да поставят еднакви правила за всички“, заяви тя и призова политиката да се основава на „факти, а не на внушения“.