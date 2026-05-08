Пътят на генерала: Как Румен Радев напусна „Дондуков“ 2 и бе избран за премиер

П резидентът на Република България в периода 22 януари 2017 г. – 23 януари 2026 г. Румен Радев поема управлението на страната в нова роля – този път като министър-председател.

Издигнат от новата политическа сила „Прогресивна България“, която спечели предсрочния парламентарен вот на 19 април 2026 г., командирът на Военновъздушните сили бе гласуван премиер с първия проучвателен мандат.

Избирането му бележи безпрецедентен момент в съвременната политическа история, след като през януари т.г. той депозира оставката си на „Дондуков“ 2, за да влезе в пряката партийна надпревара.

Образование и специализации

Румен Георгиев Радев е роден на 18 юни 1963 г. в Димитровград. През 1982 г. завършва Природо-математическата гимназия „Акад. Боян Петканчин“ в Хасково със златен медал.

През 1987 г. се дипломира като първенец на випуска във Висшето народно военновъздушно училище „Георги Бенковски“ в Долна Митрополия.

Академичното му и военно образование включва редица престижни етапи в България и САЩ:

1992 г.: Завършва Ескадрилното офицерско училище „Максуел“ на Военновъздушните сили на САЩ.

1994 – 1996 г.: Слушател в командно-щабния профил на Военната академия „Г. С. Раковски“ в София, където се дипломира като първенец на випуска.

2003 г.: Завършва с отличен успех Военновъздушния колеж „Максуел“ в Алабама, САЩ, придобивайки магистърска степен по „Стратегически проучвания“. Неговото име е вписано в Алеята на славата на колежа.

2000 г.: Защитава дисертация в областта на военните науки и получава научната степен „доктор“.

Военна кариера и служба във ВВС

Като пилот-изтребител Румен Радев има натрупани над 1400 летателни часа на различни типове самолети, сред които Л-29, Л-39, МиГ-15, МиГ-17, МиГ-21 и МиГ-29. Професионалният му път преминава през всички йерархични нива на тактическата изтребителна авиация:

1987 – 1999 г.: Младши пилот, командир на звено и на ескадрила в Пети изтребителен авиополк – Равнец.

1999 – 2005 г.: Началник на щаба и заместник-командир по летателната подготовка на Трета изтребителна авиационна база – Граф Игнатиево.

2005 – 2009 г.: Командир на Трета изтребителна авиационна база – Граф Игнатиево.

2009 – 2014 г.: Заместник-командир на Военновъздушните сили на Република България.

2014 – 2016 г.: Командир на Военновъздушните сили.

През лятото на 2016 г. тогавашният генерал-майор Румен Радев подава рапорт за напускане на Българската армия и преминава в резерва поради несъгласие с промени в Закона за отбраната и въоръжените сили, позволяващи съвместна охрана на българското въздушно пространство с чужди държави.

Президентски мандати (2017 – 2026 г.)

Румен Радев навлиза в голямата политика през есента на 2016 г., когато е издигнат за кандидат-президент от Инициативен комитет, подкрепен от БСП.

Първи мандат: Печели президентските избори през ноември 2016 г. и встъпва в длъжност като петия демократично избран президент на България на 22 януари 2017 г.

Втори мандат: На изборите през ноември 2021 г. печели втори петгодишен мандат, издигнат отново от Инициативен комитет, съвместно с Илияна Йотова като кандидат за вицепрезидент.

Деветгодишното му присъствие на „Дондуков“ 2 съвпада с период на продължителна политическа нестабилност в страната, при която той назначава няколко служебни кабинета и обръща сериозно внимание на реформите в правосъдието, модернизацията на армията и външнополитическия баланс.

Оставка и навлизане в партийната политика

На 19 януари 2026 г., девет години след първото си встъпване в длъжност, Румен Радев прави извънредно обръщение към нацията, в което обявява, че депозира оставката си като държавен глава пред Конституционния съд. На 23 януари 2026 г. правомощията му са прекратени официално от съда, с което той става първият демократично избран български президент, напуснал поста предсрочно. Длъжността държавен глава е поета от вицепрезидента Илияна Йотова.

На 2 март 2026 г. Радев инициира създаването на политическата коалиция „Прогресивна България“, която в средата на април същата година се трансформира в политическа партия на учредително събрание във Велико Търново. Формацията, чийто политически профил се определя като лявоцентристки и социалдемократически, печели предсрочните парламентарни избори на 19 април 2026 г. с рекордна подкрепа от над 1,3 милиона гласа (44,69%).

Като председател на партията и водач на две от нейните листи по време на вота, Румен Радев е официалното предложение на политическата сила за съставяне на редовно правителство с първия проучвателен мандат.