Масов бой в Габрово, двама са пострадали, има задържани

Д вама мъже са задържани след възникнал скандал, прераснал в сбиване, в Габрово, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Габрово на своята Facebook страница.
Девет души в ареста след сбиване в Габрово
Сигналът за инцидента е получен около 23:30 часа в сряда, в Районното управление в Габрово. На място са насочени полицейски екипи.
При инцидента са пострадали двама души. Единият е с рана на малкия пръст на ръката, а другият – с фрактура на носа. Няма пострадали малолетни.
Работата по случая продължава под надзора на Районна прокуратура – Габрово.