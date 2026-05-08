Свят

Легендарната Бони Тайлър е в кома след спешна операция

8 май 2026, 10:43
Източник: Getty

У елската певица Бони Тайлър е поставена в медикаментозна кома след спешна операция в Португалия.

На 6 май на сайта на Тайлър беше потвърдено, че тя е претърпяла спешна операция на червата във Фаро, Португалия, където в момента се лекува. В нова информация от 7 май говорител на певицата заяви: „Лекарите поставиха Бони в медикаментозна кома, за да подпомогнат възстановяването ѝ.“

„Знаем, че всички ѝ желаете доброто, и молим за уединение в този труден момент“, се казва още в съобщението.

От екипа ѝ обещаха да публикуват „допълнително изявление, когато това стане възможно“.

Тайлър, която издава дебютния си албум The World Starts Tonight през 1977 г., остава трайно присъствие в музикалния бизнес през последните шест десетилетия и продължава да бъде активна и днес.

През 2023 г. певицата беше удостоена с MBE (третата по ранг степен на Ордена на Британската империя) за заслуги към музиката. Десет години по-рано тя представи Великобритания на песенния конкурс „Евровизия“.

При получаването на отличието Тайлър заяви, че то е дори по-голямо признание от трите ѝ номинации за „Грами“: „Никога не съм си представяла, че ще получа нещо подобно. Майка ми и баща ми щяха да бъдат толкова горди. Да бъда номинирана за „Грами“ беше прекрасно, но да получа MBE за нещо, което обичам да правя, е един от най-важните моменти в кариерата ми.“

Последният албум на Тайлър, The Best Is Yet to Come, излезе през 2021 г.

Тя трябваше да има концерти по-късно този месец в Малта и Германия, които към момента все още са налични на сайта ѝ.

Обявени са още летни участия в Германия през юни и юли, както и концерти в Турция, Чехия, Унгария и Румъния. Планирани са също нейни участия на Summer End’s Angus в Шотландия и Sunshine Festival в Англия. 

Източник: БГНЕС    
