Мъск обяви, че е бил идиот да помага на OpenAI

Делото между Мъск, Сам Алтман и OpenAI навлиза в своя вихър, като според Мъск той е бил манипулиран от бившите си партньори да дари десетки милиони долари на компанията, които след това са използвани за различни цели от това, за което е създадена

Мартин Дешев

30 април 2026, 09:49
Мъск обяви, че е бил идиот да помага на OpenAI
Източник: БТА/AP

В съдебна зала, пълна с наблюдатели от технологичната индустрия, Илон Мъск изнесе едни от най-поразителните показания в своята кариера през поредния ден от процеса срещу OpenAI. Заемайки свидетелската скамейка по дело, което се превърна в ключово за Силициевата долина, Мъск не се фокусира само върху технически подробности. Той се съсредоточи върху това, което определи като дълбока лична и стратегическа грешка. В един момент Мъск погледна към съдебните заседатели и призна: „Бях глупак“, съобщава в. The Wall Street Journal.

Мъск свидетелства, че е дарил около 38 милиона долара на OpenAI в ранните дни с убеждението, че тя ще остане организация с нестопанска цел, посветена на развитието на изкуствения интелект в полза на човечеството. Според Мъск, тази мисия е била основната причина той да подкрепи компанията. Той отдавна е говорил открито за потенциалните рискове от изкуствения интелект, а OpenAI първоначално е бил замислен като противовес на неконтролираното корпоративно развитие в тази област. 

Но в съда Мъск твърди, че тази визия не е спазена. Вместо това той твърди, че OpenAI се е развила в нещо много различно: организация, ориентирана към печалба, тясно свързана с големи търговски интереси. 

Именно тази промяна доведе до категоричната самооценка на Мъск. Като се нарича „глупак“, той не просто изразява съжаление за финансово решение – той обвинява ръководството на OpenAI, че го е подвело. „Бях глупак, който им предостави безплатно финансиране“, каза Мъск по време на показанията си, описвайки ранната си подкрепа като нещо, което е позволило на компанията да се превърне в това, което сега той вижда като търговска сила. 

Неговият аргумент се съсредоточава върху това, което той описва като „примамка и подмяна“ – преход от идеалите на нестопанските организации към структура, която позволява големи финансови оценки и корпоративни партньорства. Той казва, че е бил глупав и заради решението му да напусне компанията през 2018 г., без да осигури окончателно, правно обвързващо „желязно“ споразумение, което би предотвратило прехода към структура с цел печалба. "Те не трябва да стават богати от нестопанска организация, не е правилно", казва Мъск.

Той свидетелства, че се доверил на почтеността на Сам Алтман и Грег Брокман, вярвайки, че тяхната споделена мисия е по-силна от примамката на корпоративните милиарди. „Паднах на брандирането „нестопанска организация““, заяви Мъск, „вярвайки, че нашата мисия е в полза на човечеството, а не в крайна сметка в партньорство с Microsoft“. Голяма част от критиките на Мъск са насочени към Сам Алтман и Грег Брокман, които той обвинява, че са отклонили компанията от основополагащите ѝ принципи. Той твърди, че те са използвали имиджа на организация с нестопанска цел, за да изградят доверие и да осигурят финансиране, само за да поемат по-печалбарски път. 

Правният екип на OpenAI бързо се противопостави, предполагайки, че „глупостта“ на Мъск всъщност е резултат от неговия собствен неуспешен опит да поеме контрола над компанията. Те посочиха доказателства, предполагащи, че Мъск е искал да слее OpenAI с Tesla, за да използва нейната изчислителна мощ, и става критик едва когато бордът отхвърля кандидатурата му за доминация. 

Защитата твърди, че Мъск не е жертва на промяна в мисията, а „изоставен основател“, който е пропуснал най-големия търговски успех в историята на изкуствения интелект. Те твърдят, че преходът към модел с „ограничена печалба“ е бил единственият начин да се наберат милиардите долари изчислителна мощност, необходима за запазване на релевантността. Адвокатите на компанията контрираха Мъск и с твърдение, че той просто не знае какво се случва в компанията в момента и не е наясно с големите усилия и средства, които се инвестират в безопасността на изкуствения интелект.

Мъск иска мащабни промени в компанията като част от делото. Те включват отстраняване на ръководството на OpenAI, промяна на структурата му с цел печалба и потенциално пренасочване на щетите, оценявани на десетки или дори стотици милиарди, към нестопанската мисия. 

Редактор: Мартин Дешев
