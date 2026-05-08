Магия между изстрелите: Менталист позна името на бебето на Каролин Ливит точно преди стрелбата в Белия дом

Оз Пърлман разкри защо се е получило объркването между „Вивиан“ и „Вивиана“ и как драматичната евакуация на Доналд Тръмп е прекъснала най-важния му трик за вечерта

8 май 2026, 11:39
С трелбата, която прекъсна тазгодишната вечеря на кореспондентите в Белия дом, остави след себе си не само хаос, но и една забавна мистерия около новороденото бебе на прессекретаря Каролин Ливит. Менталистът Оз Пърлман, който бе звездата на вечерта, разкри пред PEOPLE, че е успял правилно да отгатне името на малката Вивиана секунди преди куршумите да отекнат в залата. Поради последвалата евакуация обаче и една „семейна“ подробност, Пърлман обърка произношението в ефир и обяви момиченцето с грешно име.

Менталистът Оз Пърлман изяснява защо името, което е разкрил за новото бебе на Каролин Ливит, на пръв поглед се е оказало с една буква разлика.

Ливит обяви раждането на второто си дете – момиченце – в Instagram в четвъртък, 7 май. „На 1 май Вивиана, известна още като „Виви“, се присъедини към нашето семейство и сърцата ни мигновено експлодираха от любов. 💕“, написа тя под публикацията, показваща снимка на нея и новороденото у дома във Вашингтон.

28-годишната Ливит влезе в историята като първия бременен прессекретар на Белия дом, когато обяви бременността си през декември.

Първото ѝ дете, Нико, което споделя със съпруга си Никълъс Ричио (60 г.), се роди през 2024 г.

Пърлман разказва пред PEOPLE, че правилно е отгатнал името на дъщерята на Ливит, докато е изнасял представление на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом във Вашингтон на 25 април – малко преди въоръжен мъж да пробие охраната, а президентът Доналд Тръмп и други присъстващи служители на администрацията, включително Ливит, да бъдат изведени спешно от залата.

Пърлман е отгатвал името, което Ливит е избрала за дъщеря си, „буква по буква“, когато са прозвучали изстрелите, обясни менталистът пред Джонатан Карл от ABC News в деня след вечерята. Той е написал името на лист хартия и Ливит е потвърдила, че предположението му е вярно.

Когато обаче Пърлман разкрил името пред Карл (с разрешението на Ливит), той казал, че тя планира да кръсти бебето си „Вивиан“, а не „Вивиана“.

Менталистът споделя пред PEOPLE, че объркването е било въпрос на произношение, а не на неточност.

„Като странен обрат на съдбата, ако гледате видеото – искам да кажа, очевидно беше луд момент – аз всъщност написах Вивиана“, казва той.

„Просто не знаех как се произнася, защото, в още по-странен обрат, аз самият имам дъщеря, която също се казва Вивиан“, добавя той.

„Така че името, което написах, ако спрете кадъра на пауза, всъщност е изписано В-И-В-И-А-Н-А. Просто не знаех как точно се произнася“, добавя той.

„Нямахме възможност да го обсъдим, защото очевидно точно тогава в залата настана пълен хаос и повече не я видях същата вечер“, разкрива менталистът.

„Много бих искал да разбера дали тя все още пази този лист хартия“, казва Пърлман.

Припомняйки си вечерта в интервю за CNN, Пърлман сподели, че е чул „напрежение и суматоха“ по време на „ключов“ момент от своя трик. Изпълнителят първоначално си помислил, че може да става въпрос за спешен медицински случай, а по-късно се уплашил, че в залата е поставена бомба на фона на последвалия хаос и объркване.

„О, не, нима ще умрем?“ – спомня си, че си е помислил тогава Пърлман.

Той изрази надежда, че събитието ще бъде насрочено за друга дата. „Мисля, че представителите на медиите го заслужават“, казва той.

Президентът на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом Уейджия Дзян съобщи на членовете на организацията в петък, че управителният съвет „обмисля варианти“ за „насрочване на събитието за нова дата“.

Кабинетът

Кабинетът "Радев" положи клетва

Емил Дечев „открадна шоуто“ в парламента с нестандартен детайл в облеклото

Емил Дечев „открадна шоуто“ в парламента с нестандартен детайл в облеклото

73-годишна жена е простреляна в центъра на Варна

73-годишна жена е простреляна в центъра на Варна

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

Митове и истини: Губим ли права, ако работим на непълно работно време

pariteni.bg
Lexus TZ е голям и луксозен EV SUV, който ръмжи като V10 двигател

Lexus TZ е голям и луксозен EV SUV, който ръмжи като V10 двигател

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 3 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 3 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 3 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 3 дни
