Технологии

Meta показа нов AI, който "приоритизира хората"

Muse Spark е създаден за продуктите на ИТ гиганта, като ще бъде внедрен в социалните мрежи и приложения чрез платформата Meta AI. Тя ще стане по-умна с времето и проправя пътя към "персонален суперинтелект": личен асистент, който помага навсякъде

Мартин Дешев Мартин Дешев

9 април 2026, 09:56
Превръща ли се Сам Алтман в проблем за развитието на AI

Прави ли AI богатите по-богати и изолира ли бедните

Подслушва ли ви смартфонът? Как знае какви реклами да покаже веднага след разговор с приятел

AI не успява да спечели доверието на хората

Учени от Станфорд: Изкуственият интелект ни лъже, за да ни угоди, и убива критичното ни мислене

YouTube и Meta загубиха историческо дело, което може да промени социалните мрежи

OpenAI изненадващо спира Sora, след като погълна милиарди без печалба

Краят на скъпия лукс: Как Apple превзема „бюджетния" пазар и защо сменя стратегията си

Meta направи поредната важна стъпка в световната надпревара за изкуствен интелект, обявявайки нови инициативи в рамките на своите Superintelligence Labs, които целят да изтласкат изкуствения интелект отвъд днешните граници. ИТ гигантът представи новия алгоритъм Muse Spark, който описва като първият в цяла нова серия AI системи, които приоритизират хората и са проправят пътя за "персонален суперинтелект".

Този ход отразява по-широка промяна в технологичната индустрия, където компаниите вече не просто подобряват съществуващите инструменти за изкуствен интелект, а активно работят за това, което често се описва като „суперинтелект“ – системи, способни да разсъждават, учат и се адаптират на нива, далеч надхвърлящи настоящите модели. Muse Spark вече е интегриран в Meta AI, като постепенно ще бъде внедрен и във всички социални мрежи и продукти на компанията.

Meta Superintelligence Labs е работила по проекта 9 месеца, като Muse Spark е първият ѝ продукт от серията Muse. Този първи модел е малък и бърз, но способен да отговаря на сложни въпроси по много теми, включително наука, математика и здраве. Той е и основата на следващото поколение, което вече се разработва.

Приложението Meta AI и сайтът вече използват Muse Spark, като могат да предлагат по-задълбочени отговори и по-бързо. Освен това са подобрени и т.нар. мултимодални способности на алгоритъма. Това му позволява да разбира по-добре различно съдържание в рамките на един и същи въпрос.

"Реалният свят се движи бързо и по-голямата част от него не се побира в текстово поле. Ето защо в Muse Spark вградихме силно мултимодално възприятие, така че Meta AI може да вижда и разбира какво гледате, а не само да чете това, което пишете. Снимайте рафт за закуски на летище и Meta AI може да идентифицира и класира закуските с най-много протеини - без да е необходимо да виждате етикетите", казва компанията.

"Сканирайте продукт и попитайте как се сравнява с алтернативи. Това е разликата между изкуствен интелект, който чака да му обясните света, и такъв, който може просто да го гледа заедно с вас. А когато Meta AI, задвижван от Muse Spark, се появи в нашите AI очила, асистентът ще може по-добре да вижда и разбира света около вас", допълва Meta.

Компанията отбелязва, че здравето е една от основните теми, до която се допитват ползвателите на AI. Затова и Muse Spark е с подобрени способности да разчита снимки и диаграми на здравни теми.

Meta AI вече може да ви помогне да откриете какво да облечете, как да стилизирате стая или какво да купите за някой, когото познавате. "Режимът за пазаруване черпи от вдъхновението за стилизиране и брандове, които вече се случват в нашите приложения, като извлича идеи от създателите и общностите, които хората вече следват", споделя Meta.

Muse Spark е способен да работи и с актуална информация, като събира данни от последни публикации и коментари. Така например може да препоръчва събития и места за посещение в даден град.

"Това е само началото. С разширяването на тези функции, очаквайте по-богати и по-визуални резултати, с видеоматериали, снимки и публикации, вплетени директно във вашите отговори, като авторството се посочва към създателите на съдържанието. И с подобряването на нашите модели, ще продължим да изграждаме предпазни мерки за неща като безопасност и поверителност, започвайки с подсилената рамка за управление на риска и други защити, които споделяме днес", казва Meta.

Съобщението беше придружено от подробна „Харта за отговорност“ от Meta Superintelligence Labs. Признавайки потенциала за прекомерно разчитане на изкуствен интелект, Meta въвежда „Човекоцентрични предпазни мерки“. Те включват задължителен „Режим на прозрачност“, където Muse трябва да обясни логиката зад своите предложения и слой „Дълбока поверителност“, който гарантира, че всички визуални и аудио данни, използвани за разсъждения в реално време, са криптирани локално на устройството и изтривани, когато не са нужни. 

Това, което прави това развитие особено значимо, е фокусът му върху следващия етап от еволюцията на изкуствения интелект. Днешните системи вече са способни да генерират съдържание, да подпомагат задачи и да анализират данни в голям мащаб. Но те все още са ограничени в области като разсъждения, дългосрочно планиране и дълбоко разбиране.

Meta Superintelligence Labs са насочени към преодоляване на тези ограничения. Компанията си представя изкуствен интелект, който може по-добре да разбира контекста, да се адаптира към нови ситуации и да работи по-независимо. Въпреки че това бъдеще все още е несигурно, посоката е ясна: изкуственият интелект се движи към това да се превърне в по-автономен и способен партньор както в лична, така и в професионална среда. И постепенно да заменя множеството приложения с едно, което може всичко.

За Meta това представлява едновременно възможност и предизвикателство. Успехът би могъл да позиционира компанията начело на една от най-трансформиращите технологии на века. Провалът или грешните стъпки биха могли да повдигнат трудни въпроси относно посоката и отговорността.

И в двата случая едно е сигурно: преследването на суперинтелигентност вече не е теоретично. То е активно в ход и компании като Meta действат бързо, за да определят какво предстои. 

Редактор: Мартин Дешев
