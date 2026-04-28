Технологии

ЕС ядоса Google, като поиска да отвори Android за AI

Според европейските институции операционната система дава приоритет на Gemini над останалите платформи, но интернет гигантът е на обратното мнение и смята, че подобен ход ще бъде безпричинно вмешателство в развитието на платформата

Мартин Дешев Мартин Дешев

28 април 2026, 10:42
Източник: GettyImages

Е вропейският съюз подготвя най-значимото си регулаторно предизвикателство срещу индустрията за изкуствен интелект досега. Европейската комисия разследва дали интегрирането на Gemini AI от Google в операционната система Android нарушава Закона за цифровите пазари (DMA), съобщава Ars technica. Ходът може да принуди технологичния гигант да отвори мобилната си платформа за асистенти с изкуствен интелект на трети страни, което потенциално би сложило край на десетилетното господство на Google върху „стандартното“ мобилно изживяване.

Европейската комисия е насочена към това, което определя като несправедливо предимство, притежавано от собствената система за изкуствен интелект на Google, Gemini, която е предварително инсталирана на повечето устройства с Android и се радва на дълбока интеграция на системно ниво. В момента, когато потребител натисне продължително бутона за включване или каже „Hey Google“ на устройство с Android, системата по подразбиране използва Gemini (стария Google Assistant).

Регулаторите на ЕС са загрижени, че като превръща Gemini в дълбоко вграден, приоритетен агент за задачи на системно ниво, като обобщаване на имейли, контрол на хардуер и управление на календари, Google на практика „блокира“ конкуренти като ChatGPT на OpenAI, Claude на Anthropic или местни европейски стартиращи компании като Mistral. Съгласно предложенията, разработвани като част от Закона за цифровите пазари на Европейския съюз, Google може да бъде задължена да предостави на услугите на трети страни с изкуствен интелект равен достъп до основните системни функции.

Сред разглежданите промени е разрешаването на активиране на алтернативни AI асистенти в цялата система, чрез гласови команди, жестове или хардуерни бутони, точно както собствения асистент на Google. Регулаторните органи също така настояват за по-широк достъп до данни на устройството и контекст на екрана, което позволява на инструменти с AI на трети страни да разбират какво правят потребителите в реално време и да реагират съответно, както Gemini. 

Друго ключово предложение включва позволяване на конкурентни системи с изкуствен интелект да взаимодействат по-дълбоко с приложенията и системните функции. Например, асистент, който не е от Google, би могъл потенциално да изпраща имейли, да споделя снимки или да контролира приложения директно. Задачи, които в момента са по-тясно интегрирани с Gemini. 

Европейски служители твърдят, че подобна оперативна съвместимост е от съществено значение за насърчаване на конкуренцията и иновациите в бързоразвиващия се сектор на изкуствения интелект. За ЕС е от голямо значение да се даде на потребителите реален избор по отношение на асистентите, които използват. Ходът е част от по-широк регулаторен тласък за ограничаване на доминацията на големите технологични платформи. През последните години ЕС вече принуди Google да внедри промени в Android, включително предлагане на потребителите на избор от търсачки и разрешаване на алтернативни платежни системи в магазина си за приложения.

Според съобщенията Google се е противопоставила на предложените изисквания, позовавайки се на опасения за сигурност и поверителност. Дълбоката интеграция на асистент с изкуствен интелект изисква достъп до чувствителни потребителски данни, включително местоположение, контакти и екранно съдържание. Google твърди, че отварянето на тези системни данни за разработчици от трети страни може да създаде значителни уязвимости и да компрометира стабилността на операционната система Android.

Поддръжниците на решението обаче твърдят, че настоящата настройка задушава иновациите. „Ако по подразбиране винаги се използва Gemini, потребителят никога не вижда разсъжденията на конкурент или подхода, който поставя поверителността на първо място, на локализиран европейски модел“, каза един анализатор от индустрията.

„Тази неоправдана намеса би лишила производителите от тази автономия, би наложила достъп до чувствителен хардуер и разрешения за устройства, ненужно би увеличила разходите, като същевременно би подкопала критичните защити за поверителност и сигурност на европейските потребители“, казва старши съветникът по конкуренцията на Google Клеър Кели.

Ако плановете на ЕС продължат, потребителите на Android в Европа скоро биха могли да получат възможността да избират и напълно да интегрират алтернативни асистенти с изкуствен интелект – потенциално създавайки прецедент, който да повлияе на световните пазари. Засега предложенията остават в процес на обсъждане, но едно е ясно: резултатът би могъл да предефинира не само Android, но и баланса на силите в развиващата се екосистема от изкуствен интелект. 

Редактор: Мартин Дешев
Google приложение софтуер Android технологии смартфон мобилен телефон изкуствен интелект сигурност киберсигурност
