Приел - предал: Министрите от кабинета "Радев" поемат властта

С лед клетвата в Народното събрание (НС) предстои официална церемония по предаване на властта в Министерския съвет.

Оставяме една изправена държава и едно изправено общество, каза служебният министър-председател Андрей Гюров в Гранитната зала на Министерския съвет, където се състои церемония по предаване и приемане на властта.

Нашето време беше време на постепенност и законност, посочи досегашният премиер Гюров.

По-рано днес членовете на новоизбрания Министерски съвет с премиер Румен Радев положиха клетва пред 52-рото Народно събрание.