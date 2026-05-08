Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев за поста министър-председател на България

"Заедно продължаваме напред - за България и за Европа", каза председателят на Европейската комисия

8 май 2026, 12:07
Източник: БТА/АР

П редседателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен поздрави Румен Радев по повод встъпването му в длъжност като министър-председател на България, подчертавайки необходимостта от съвместна работа в период на сериозни геополитически промени.

"Поздравления за Румен Радев по повод това, че стана министър-председател на България", заяви фон дер Лайен.

"Във време на дълбоки геополитически промени имаме сериозна обща програма, по която да работим."

Тя посочи като основни приоритети сигурността и отбраната, работните места, конкурентоспособността и енергийната независимост.

"Заедно продължаваме напред - за България и за Европа", добави председателят на Европейската комисия.

Кабинетът "Радев" положи клетва

Ожесточени сблъсъци и растяща несигурност – отслабва ли руското влияние в Мали

Радев сменя председателя на ДАНС, още днес свиква заседание на МС

Емил Дечев „открадна шоуто" в парламента с нестандартен детайл в облеклото

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Полковник Димитър Стоянов е новият министър на отбраната

Бившият началник на щаба на ВВС и съпредседател на „Прогресивна България“ е предложен да оглави отново военното ведомство

Опитният юрист Иван Демерджиев е новият вицепремиер и министър на вътрешните работи

Бившият правосъден и вътрешен министър, който в момента е народен представител от „Прогресивна България“, се завръща начело на силовото ведомство

Кой е Николай Найденов - министър на правосъдието в правителството на „Прогресивна България“

Опитният юрист и дългогодишен кадър на правосъдното ведомство поема ресора с цел финализиране на съдебната реформа и модернизация на системата на местата за лишаване от свобода

Коя е Наталия Димитрова Ефремова - министър на труда и социалната политика

Дългогодишният кадър на социалното ведомство и бивш вицепремиер е предложен да поеме управлението на един от най-ключовите ресори в държавата

Кой е проф. Георги Александров Вълчев - министър на образованието и науката

Технологичният експерт Иван Василев е новият министър на иновациите и дигиталната трансформация

Финансистът, софтуерен специалист и бивш заместник-кмет на София влиза в проектокабинета на „Прогресивна България“ с фокус върху дигиталната трансформация

Арх. Иван Шишков в новият регионален министър

Той има дългогодишен професионален опит както в местната власт, така и на национално ниво

Кой е Георги Генчев Пеев - министър на транспорта и съобщенията

Коя е Росица Атанасова Карамфилова - Благова - министър на околната среда и водите

Тя е член на Управителния съвет на Европейската агенция по околна среда

Коя е Ива Петрова - министър на енергетиката от „Прогресивна България“

Номинацията е насочена към дългогодишен експерт с опит както в държавната администрация, така и в корпоративния и академичния сектор в областта на енергетиката

Кой е д-р Илин Димитров - министър на туризма от „Прогресивна България“

Димитров владее английски, немски и руски език

Кой е Пламен Абровски - министър на земеделието и храните от „Прогресивна България“

Номинацията е свързана с дългогодишен експерт в областта на европейското земеделско право и Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

Катя Ивкова поема здравеопазването

Катя Ивкова е утвърден специалист с над 20-годишен професионален опит в международните отношения, глобалната здравна политика и управлението на здравни системи

Парламентът създаде Временна комисия по правни въпроси

Тя е оглавена от Янка Тянкова от „Прогресивна България“

Колко опасен е хантавирусът?

Случай на круизен кораб предизвика международна тревога, но рискът за обществото остава нисък

Приятелски огън на полуфинала в The Floor тази неделя

Кои играчи ще отпаднат на крачка от заветната победа, гледайте от 20:00 ч. по NOVA

