Еврото поскъпна спрямо щатския долар

К урсът на еврото нараства спрямо щатския долар в сутрешната междубанкова търговия във Франкфурт днес, съобщават германски сайтове за финансова информация.

Единната валута се разменя за 1,1747 долара за едно евро или с 0,1 на сто над нивото на затваряне вчера.

Европейската централна банка определи вчера референтен курс на еврото от 1,177 долара.



Спрямо британската лира еврото отстъпва леко с 0,06 на сто до 0,8646 лири за евро, а спрямо швейцарския франк – с 0,04 на сто до 0,9152 франка за евро.