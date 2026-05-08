"Мяра": Бюджетът и цените са водещите очаквания към новата власт

П риемането на бюджета е водещ приоритет за новото правителство според 56,8% от участниците в социологически сондаж на агенция „Мяра“. Данните показват още, че на второ място гражданите поставят ограничаването на ръста на цените (50,1%), а на трето – ревизия на предишния политически модел (35,4%).

Проучването е проведено в периода 4–7 май чрез независим телефонен сондаж сред 800 пълнолетни български граждани. От „Мяра“ уточняват, че един процент от извадката се равнява на приблизително 54 000 души.

Сред останалите приоритети, посочени от анкетираните, са съдебната реформа (31,0%), борбата с т.нар. олигархия (20,2%), намаляването на социалните неравенства (18,8%), ограничаването на държавните разходи (18,2%), изборът на нов Висш съдебен съвет (15,5%), както и предотвратяването на последиците от международните конфликти (14,0%). Обезпечаването на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост е посочено от 8,9% от участниците. 6,6% не са дали конкретен отговор. От агенцията поясняват, че процентите надхвърлят 100, тъй като респондентите са имали възможност да избират повече от един отговор.

По отношение на честността на изборите 63,5% смятат, че последният вот е бил по-честен в сравнение с предходните, 17,2% го оценяват като сходен, а 8,2% – като по-нечестен. Останалите не са дали мнение.

Запитани за работата на полицията срещу купуването на гласове, 65,4% от анкетираните посочват, че тя се е подобрила спрямо предходни избори, 15,3% не виждат промяна, а 7,4% смятат, че е била по-слаба. Останалите участници не са отговорили.

Относно организацията на вота 68,4% оценяват работата на служебното правителство на Андрей Гюров като добра, докато 17,6% са на противоположното мнение. 14% от участниците се затрудняват да дадат оценка.