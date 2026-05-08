България

"Мяра": Бюджетът и цените са водещите очаквания към новата власт

Почти наравно с тях се нареждат очакванията за съдебна реформа и свързаните институционални промени

8 май 2026, 12:00
"Мяра": Бюджетът и цените са водещите очаквания към новата власт
Източник: iStock Photos

П риемането на бюджета е водещ приоритет за новото правителство според 56,8% от участниците в социологически сондаж на агенция „Мяра“. Данните показват още, че на второ място гражданите поставят ограничаването на ръста на цените (50,1%), а на трето – ревизия на предишния политически модел (35,4%).

Проучването е проведено в периода 4–7 май чрез независим телефонен сондаж сред 800 пълнолетни български граждани. От „Мяра“ уточняват, че един процент от извадката се равнява на приблизително 54 000 души.

Сред останалите приоритети, посочени от анкетираните, са съдебната реформа (31,0%), борбата с т.нар. олигархия (20,2%), намаляването на социалните неравенства (18,8%), ограничаването на държавните разходи (18,2%), изборът на нов Висш съдебен съвет (15,5%), както и предотвратяването на последиците от международните конфликти (14,0%). Обезпечаването на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост е посочено от 8,9% от участниците. 6,6% не са дали конкретен отговор. От агенцията поясняват, че процентите надхвърлят 100, тъй като респондентите са имали възможност да избират повече от един отговор.

По отношение на честността на изборите 63,5% смятат, че последният вот е бил по-честен в сравнение с предходните, 17,2% го оценяват като сходен, а 8,2% – като по-нечестен. Останалите не са дали мнение.

Запитани за работата на полицията срещу купуването на гласове, 65,4% от анкетираните посочват, че тя се е подобрила спрямо предходни избори, 15,3% не виждат промяна, а 7,4% смятат, че е била по-слаба. Останалите участници не са отговорили.

Относно организацията на вота 68,4% оценяват работата на служебното правителство на Андрей Гюров като добра, докато 17,6% са на противоположното мнение. 14% от участниците се затрудняват да дадат оценка.

Източник: Петра Куртева/БТА    
Приоритети на правителството Приемане на бюджета Социологическо проучване Агенция Мяра Ръст на цените Съдебна реформа Борба с олигархията Честност на изборите Купуване на гласове Служебно правителство
Последвайте ни

По темата

Кабинетът

Кабинетът "Радев" положи клетва

Ожесточени сблъсъци и растяща несигурност – отслабва ли руското влияние в Мали

Ожесточени сблъсъци и растяща несигурност – отслабва ли руското влияние в Мали

Радев сменя председателя на ДАНС, още днес свиква заседание на МС

Радев сменя председателя на ДАНС, още днес свиква заседание на МС

Емил Дечев „открадна шоуто“ в парламента с нестандартен детайл в облеклото

Емил Дечев „открадна шоуто“ в парламента с нестандартен детайл в облеклото

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

От локален клуб до №1 EMS верига в България: Как се скалира бизнес с Golden FitBody

biss.bg
Opel и Leapmotor ще разработят заедно електрически SUV, който ще се произвежда в Европа

Opel и Leapmotor ще разработят заедно електрически SUV, който ще се произвежда в Европа

carmarket.bg
<p>Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество</p>
Ексклузивно

Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Преди 3 дни
<p>Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив</p>
Ексклузивно

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Преди 3 дни
<p>Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?</p>
Ексклузивно

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Преди 3 дни
Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади
Ексклузивно

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Полковник Димитър Стоянов е новият министър на отбраната

Полковник Димитър Стоянов е новият министър на отбраната

България Преди 4 минути

Бившият началник на щаба на ВВС и съпредседател на „Прогресивна България“ е предложен да оглави отново военното ведомство

Иван Демерджиев

Опитният юрист Иван Демерджиев е новият вицепремиер и министър на вътрешните работи

България Преди 5 минути

Бившият правосъден и вътрешен министър, който в момента е народен представител от „Прогресивна България“, се завръща начело на силовото ведомство

Кой е Николай Найденов - министър на правосъдието в правителството на „Прогресивна България“

Кой е Николай Найденов - министър на правосъдието в правителството на „Прогресивна България“

България Преди 8 минути

Опитният юрист и дългогодишен кадър на правосъдното ведомство поема ресора с цел финализиране на съдебната реформа и модернизация на системата на местата за лишаване от свобода

Коя е Наталия Димитрова Ефремова - министър на труда и социалната политика

Коя е Наталия Димитрова Ефремова - министър на труда и социалната политика

България Преди 9 минути

Дългогодишният кадър на социалното ведомство и бивш вицепремиер е предложен да поеме управлението на един от най-ключовите ресори в държавата

Кой е проф. Георги Александров Вълчев - министър на образованието и науката

Кой е проф. Георги Александров Вълчев - министър на образованието и науката

България Преди 10 минути

Иван Василев

Технологичният експерт Иван Василев е новият министър на иновациите и дигиталната трансформация

България Преди 11 минути

Финансистът, софтуерен специалист и бивш заместник-кмет на София влиза в проектокабинета на „Прогресивна България“ с фокус върху дигиталната трансформация

Арх. Иван Шишков в новият регионален министър

Арх. Иван Шишков в новият регионален министър

България Преди 12 минути

Той има дългогодишен професионален опит както в местната власт, така и на национално ниво

Кой е Георги Генчев Пеев - министър на транспорта и съобщенията

Кой е Георги Генчев Пеев - министър на транспорта и съобщенията

България Преди 12 минути

Коя е Росица Атанасова Карамфилова - Благова - министър на околната среда и водите

Коя е Росица Атанасова Карамфилова - Благова - министър на околната среда и водите

България Преди 13 минути

Тя е член на Управителния съвет на Европейската агенция по околна среда

Коя е Ива Петрова - министър на енергетиката от „Прогресивна България“

Коя е Ива Петрова - министър на енергетиката от „Прогресивна България“

България Преди 13 минути

Номинацията е насочена към дългогодишен експерт с опит както в държавната администрация, така и в корпоративния и академичния сектор в областта на енергетиката

Илин Димитров

Кой е д-р Илин Димитров - министър на туризма от „Прогресивна България“

България Преди 13 минути

Димитров владее английски, немски и руски език

Кой е Пламен Абровски - министър на земеделието и храните от „Прогресивна България“

Кой е Пламен Абровски - министър на земеделието и храните от „Прогресивна България“

България Преди 14 минути

Номинацията е свързана с дългогодишен експерт в областта на европейското земеделско право и Общата селскостопанска политика на Европейския съюз.

<p>Здравен експерт от СЗО&nbsp;е новият министър на&nbsp;здравеопазването</p>

Катя Ивкова поема здравеопазването

България Преди 15 минути

Катя Ивкова е утвърден специалист с над 20-годишен професионален опит в международните отношения, глобалната здравна политика и управлението на здравни системи

Парламентът създаде Временна комисия по правни въпроси

Парламентът създаде Временна комисия по правни въпроси

България Преди 17 минути

Тя е оглавена от Янка Тянкова от „Прогресивна България“

Колко опасен е хантавирусът?

Колко опасен е хантавирусът?

Свят Преди 25 минути

Случай на круизен кораб предизвика международна тревога, но рискът за обществото остава нисък

Компаниите, които печелят милиарди от войната в Иран

Компаниите, които печелят милиарди от войната в Иран

Свят Преди 54 минути

Докато конфликтът в Близкия изток свива семейните бюджети по света, енергийните гиганти, големите банки и отбранителният сектор отчитат рекордни приходи

Всичко от днес

От мрежата

5 храни с колаген за здрави стави и красива козина при кучетата

dogsandcats.bg

9 признака, че кучето ви е разгонено

dogsandcats.bg
1

Куче патрулира срещу пагубни за птиците отрови

sinoptik.bg
1

Музей на бойната слава на открито в Ямбол

sinoptik.bg

Met Gala 2026: Най - големите модни гафове. „Щом го имаш – покажи го“

Edna.bg

Неуместна шега: Дани Петканов подведе феновете си - бедства в линейка, след като потроши коляното си

Edna.bg

Питас гони рекорд сред чужденците в ЦСКА

Gong.bg

Ето с какво наша националка ще остане в историята на женския футбол в България

Gong.bg

Смяна на властта в Министерския съвет: Андрей Гюров предаде щафетата на Румен Радев с доклад

Nova.bg

България има ново редовно правителство

Nova.bg