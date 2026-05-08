Откриха тяло на мъж в двор на хотел в Банско

О коло 8:30 часа в петък на телефон 112 е получено съобщение, че в двора на хотел в Банско мъж лежи в безпомощно състояние, а до тялото му има кръв, съобщиха от Областната дирекция на МВР (ОД на МВР) в Благоевград.

От пристигналите незабавно на място полицейски служители е установено, че мъжът е починал.

Мъж е открит мъртъв в хотел в Банско

От полицията посочват, че се извършват процесуално-следствени действия за установяване на всички факти и обстоятелства, свързани със случая.

Работата продължава под надзора на Окръжна прокуратура – Благоевград.