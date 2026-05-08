Актьорът от „Междузвездни войни“ Марк Хамил „погреба“ Тръмп: Белият дом го нарече „болен индивид“

8 май 2026, 10:22
А ктьорът Марк Хамил, прочул се с ролята на Люк Скайуокър от култовата филмова поредица „Междузвездни войни“, се оказа в центъра на политическа буря, след като публикува в социалните мрежи компютърно генерирано изображение на Доналд Тръмп в плитък гроб. От администрацията на президента реагираха остро, определяйки публикацията като опасна реторика, която застрашава живота на държавния глава, съобщава Sky News.

Отделът за бързо реагиране на Белия дом нарече Хамил „болен индивид“ заради негов пост в платформата Bluesky. Изображението, създадено с помощта на изкуствен интелект, показва американския президент легнал със затворени очи сред маргаритки, а на надгробен камък до него е изписано: „Доналд Дж. Тръмп 1946–2024“. Текстът към кадъра гласеше краткото: „Ех, дано“.

„Нека живее, за да види позора си“

Хамил, който е отявлен критик на републиканския президент, се опита да обясни позицията си, заявявайки, че всъщност не желае смъртта на Тръмп, а неговото политическо и юридическо падение.

„Той трябва да живее достатъчно дълго, за да стане свидетел на неизбежната си съкрушителна загуба на междинните избори, да бъде подведен под отговорност за безпрецедентната си корупция, да бъде отстранен, осъден и унизен за безбройните си престъпления. Достатъчно дълго, за да осъзнае, че ще остане опозорен в учебниците по история завинаги“, написа актьорът.

От Белия дом обаче бяха категорични: „Този вид реторика е точно това, което вдъхнови трите опита за убийство срещу нашия президент в рамките на две години“.

След вълната от критики Хамил изтри публикацията и поднесе извинения, пояснявайки: „Всъщност му пожелах обратното на смърт, но се извинявам, ако сте намерили изображението за неподходящо“.

Напрежение след опита за атентат

Инцидентът се случва само месец след като мъж бе обвинен в опит за убийство на Тръмп при стрелба по време на вечерята на Асоциацията на кореспондентите в Белия дом.

Случаят с Хамил не е единствен. Наскоро президентът и първата дама Мелания Тръмп поискаха уволнението на комика Джими Кимъл. Поводът бе негов скеч, в който той се пошегува, че Мелания има „сияние на бъдеща вдовица“. Въпреки че шегата е заснета преди стрелбата, първата дама я определи като „омразна и насилствена реторика“, целяща да раздели нацията.

Кимъл отвърна на атаките с ирония: „Съгласен съм, че трябва да отхвърлим насилствената реторика. Мисля, че чудесно място да започнем с това е като проведете разговор по темата със съпруга си“.

Регулации и натиск

В резултат на нажежената обстановка Федералната комисия по комуникациите (FCC) започна предсрочна проверка на лицензите на осем телевизионни станции на ABC, собственост на Disney. Председателят на комисията Брендън Кар отрече проверката да е резултат от натиск от страна на Белия дом, но мнозина виждат в действията на регулатора пряк отговор на зачестилите сблъсъци между администрацията и популярни фигури от шоубизнеса.

