Смартфон за хора, които не обичат компромисите

8 май 2026, 11:00
В бързо развиващия се пейзаж на мобилните технологии, границата между „флагман“ и „среден клас“ става все по-тънка. С пускането на Honor 600 Pro обаче, Honor не просто я „огъва“, а я преработва изцяло. Като успешно съчетава премиум естетика и висок клас AI възможности в пакет, достъпен за масовия пазар, Honor 600 Pro се откроява като сериозен претендент за вниманието на потребителите.

С HONOR 600 Pro компанията се опитва да направи нещо различно: да предостави премиум изживяване с висок клас хардуер и усъвършенствани AI функции, на по-достъпна цена от среден клас. Резултатът е устройство, което се усеща много по-близо до флагман, отколкото може да подскаже позиционирането му.

Първото нещо, което човек забелязва в Honor 600 Pro, е безкомпромисното му чувство за стил. Избягвайки пластмасовото усещане, често свързвано със средните устройства, 600 Pro използва изискана конструкция от студенопресован метал, която е плътна и луксозна на допир. Гърбът е изработен от композитни влакна за повече здравина. Не става въпрос само за външен вид. Устройството е създадено да издържи, предлагайки водо- и прахоустойчивост IP68, IP69 и дори IP69K – нива на издръжливост, обикновено запазени за по-скъпи устройства.

В реална употреба това означава спокойствие. Независимо дали сте попаднали под силен дъжд или използвате телефона си на открито в прашни условия, HONOR 600 Pro е проектиран да се справи с това. И се усеща доста лек в ръката, за което допринася теглото му от 195 гр. Независимо дали сте на важна среща или снимате непринудена вечеря с приятели, телефонът изглежда и се усеща като луксозен аксесоар.

Към практичността трябва да споменем и персонализируемия страничен бутон, който позволява на потребителите да задават преки пътища, като стартиране на камерата, активиране на инструменти с изкуствен интелект или отваряне на любими приложения. Това е малко допълнение, но то прави ежедневните взаимодействия по-бързи и по-персонализирани.

Дисплеят е една от забележителните характеристики на смартфона. С ултраярък панел, достигащ до 8000 нита пикова яркост, HONOR 600 Pro осигурява отлична видимост дори при пряка слънчева светлина. На практика това е от голямо значение. Представете си, че проверявате навигацията в слънчев ден или преглеждате снимки на открито – ситуации, с които много телефони се затрудняват. Тук екранът остава ясен и ярък, особено при активирането на режима

„Слънчева светлина“, който осигурява и високата яркост, но адаптира и останалите настройки на цветовете, за да не изглеждат те „размити“.

Смартфонът използва AMOLED технология за дисплея си и е с резолюция 2728х1264 пиксела и диагонал от 6,57 инча. Изобилства с технологии, като 3840Hz димиране на дисплея и ултратъмен режим от 1 нит яркост. Има и AI персонализация и системи, които да допринесат за комфорта на очите. Рамката около дисплея е една от най-тънките (най-тънката според Honor), едва 0,98мм – още един аспект, който досега беше „резервиран“ само за най-скъпите флагмани.

Опресняването на картината е с адаптивна честота до 120Hz, което спомага за плавни движения на обекти и анимации, но и намаляване на консумацията на енергия при гледане на статично съдържание като текст и снимки. Дисплеят има и HDR сертификация от Netflix и Amazon, както и HDR Vivid поддръжка. Тоест мултимедийното съдържание ще изглежда добре, независимо от източника.

Флагманска AI мощ

Едно от звената, където най-често си проличава разликата между флагманите и средния клас е процесорът. Или поне беше така. Honor 600 Pro идва с процесор Snapdragon 8 Elite с 3нм производствен процес и Oryon CPU. Това осигурява 45% скок на производителността на централния процесор спрямо предишното поколение, 40% ръст на графичното изчисление и 45% увеличение на AI производителността. В комбинация с Adreno 830 графичен процесор, 12GB RAM и 512GB памет за файлове, Honor 600 Pro навлиза уверено във флагманската територия.

Този хардуер е ключов и за друга важна характеристика на смартфона. А именно неговите AI способности, които са обединени в пакета Honor AI. Той предлага множество функции, включително асистент, който да помага за откриване и управление на различни настройки в телефона. Например може да му кажем да включи Bluetooth модула, да намали звука, да активира хотспота и др.

Открояващата се функция е AI Image to Video 2.0, която позволява на потребителите да трансформират снимки в динамично видео съдържание с помощта на прости инструкции. Например, можете да вземете няколко неподвижни изображения от пътуване и да ги превърнете в кратък видеомонтаж – с елементи на движение и разказване на истории, без да са необходими умения за видео редактиране.

Друга функция е заснемане с AI Motion Sensing. Тя позволява на камерата автоматично да разпознава и прави снимка в пика на екшън сцена. Например, ако сте в местен скейт парк и се опитвате да снимате трик на приятел във въздуха, изкуственият интелект изчислява оптималния момент за задействане на затвора, като гарантира, че никога няма да пропуснете най-подходящия кадър.

AI Privacy Call 3.0 е друга полезна функция. Използвайки технология за насочен звук, телефонът предотвратява възможността околните да чуят гласа на другата страна по време на разговори. Ако сте в асансьор или тиха библиотека, човекът до вас няма да може да подслуша личния ви разговор.

Тук е и Circle to Search with Google за интелигентно търсене на почти всякакво съдържание, което е на екрана, независимо от приложението. С негова помощ може да се превеждат знаци и табели, които са на снимки или „видими“ от камерата на телефона, да се търси информация в интернет за обекти, забележителности, стоки и услуги. Има и пълна интеграция с Google Gemini, включително Gemini Live, който може да използва камерата или екрана на телефона, за да взаимодейства с реалния свят.

Honor 600 Pro помага и при защитата от злоупотреби с AI. Има функция за автоматично засичане на дийпфейк видео и клонирани гласове, с които често може да се правят опити за измами. Ако телефонът засече, че нещо не е както трябва, ще изведе предупреждение за потребителя.

Камера с флагмански мотиви

Системата от камери е друга област, в която HONOR 600 Pro надминава очакваното. Водещата характеристика е 200MP основна камера, проектирана да заснема високо детайлни изображения, дори при слаба светлина. На практика това означава по-резки снимки през нощта, по-ясни детайли в пейзажите и по-голяма гъвкавост при изрязване на изображения без загуба на качество.

Например, представете си, че правите снимки на нощно събитие или заснемате градски силует след залез слънце - камерата е създадена да се справя с тези сценарии с яснота и баланс. Системата е подкрепена от подобрения с изкуствен интелект, които оптимизират сцените и осветлението и автоматично подобряват цялостното качество на изображението. Разбира се, има и ръчен режим, като потребителят във всеки един момент може да управлява настройките и телефонът ще се съобрази с неговите желания.

Конфигурацията на Honor 600 Pro включва още 50МР с 3.5х перископно увеличение и 12МР ултраширокоъгълна камера, както и 50МР предна камера. Сензорите с 200МР и 50МР имат оптична стабилизация CIPA 6.0 и CIPA 6.5 на флагманско ниво, с които кадрите стават ясни при най-различни условия. AI Super Zoom 2.0 пък оптимизира картината и при използване на по-голямо увеличение.

Силата е в батерията

Колкото и AI функции и системи да има един телефон, те ще са безсилни без енергия. Батериите често са слабите места на смартфоните, тъй като увеличаващата се хардуерна мощ и „жажда“ за изчисления, влияят най-много именно на консумацията на енергия.

Honor 600 Pro е съобразен с този факт и предлага батерия с капацитет 6400mAh. Тя може да устои цял ден пълноценно използване с всички AI функции в пълния им блясък. Освен това поддържа 80W Honor SuperCharge технология за кабелно зареждане и 50W за безжично. Батерията на телефона може да се използва и за зареждане на други устройства с до 27W.

Honor смело навлиза и в една друга сфера, за която се говори по-рядко. А именно съвместимостта на устройствата с различни и конкурентни платформи. Honor 600 Pro може да се свърже незабавно с iPhone, Mac и Windows устройства за бързо и лесно прехвърляне на файлове. Може да се синхронизира и с Apple Watch.

Honor 600 Pro е доказателство за идеята, че премиум изживяванията не трябва да бъдат запазени само за елита. Чрез комбиниране на луксозен дизайн с класен дисплей, мощен хардуер и наистина полезен набор от възможности с изкуствен интелект, Honor успешно прави високия клас технологии достъпен за повече хора.

Той постига основната си цел: предоставяне на „Pro“ изживяване на масова цена. Резултатът е устройство, което не просто се конкурира в средния сегмент, а го издига нагоре. За потребителите, които търсят телефон, който се усеща като премиум, без да плащат цени на флагмани, HONOR 600 Pro доказва, че вече не е нужно да правят компромиси.

Новият HONOR 600 Pro вече е наличен в България при всички основни партньори на марката в страната: мобилните оператори A1, Yettel и Vivacom, както и в търговските мрежи на Technopolis, Technomarket, Zora, Ardes и Ozone.
В промоционалния период от 8 май до 4 юни всички потребители, закупили своя HONOR 600 Pro (12+512 GB), могат да се възползват от 100 евро отстъпка от крайната цена. Смартфонът идва с включена застраховка HONOR Care+, която осигурява 12-месечна защита на екрана и задния панел.
Препоръчителната цена на модела е 999 евро, като по време на промо кампанията той може да бъде закупен за 899 евро.

