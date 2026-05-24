Лидер на "Хизбула": Разоръжаването на движението би било равносилно на "унищожение"

24 май 2026, 22:02
Източник: БТА

Л идерът на ливанското шиитско движение "Хизбула" Наим Касем заяви днес, че разоръжаването на неговата проиранска групировка е неприемливо и би било равносилно на „унищожение“, предаде Франс прес. Изявлението му е в контекста на подготовката на ливанското правителство за още един - четвърти, кръг от преки преговори с Израел в американската столица Вашингтон в началото на идния месец, уточнява агенцията.

"Разоръжаването е унищожение (за нас - бел. ред.) и ние не можем да го приемем“, заяви Касем в телевизионно обръщение. Държавният монопол върху оръжията, поискан от ливанските власти, „е израелски проект“, отбеляза той.

„Хизбула“ отказва безусловно разоръжаване

Същевременно Касем повтори призива си към ливанското правителство да се откаже от преките преговори с Израел.

Нов ход на Нетаняху: Започва преки преговори с Ливан

„Преките преговори са напълно неприемливи и представляват печалба за Израел без никаква компенсация за нас“, обърна внимание Касем в телевизионното си обръщение.

„Откажете се от преките преговори и не отстъпвайте пред Съединените щати, така че те да могат да направят отстъпки на на Израел (...) Не заемайте тяхната страна и не ни забивайте нож в гърба“, обърна се лидерът на "Хизбула" към управляващите в Ливан.

Източник: БТА, Иво Тасев    
