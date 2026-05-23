Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Радев към DARA: Ти вече си част от европейската политика

Борисов: Никога не съм бил в "Джуджетата", не познавам Петьо Еврото, а сега разбираме коя е Снежанка

Радев: Трябва ни нов независим и обективен главен прокурор за разплитане на случаите "Пепи Еврото" и "Нотариуса"

Проучване на „Алфа рисърч”: София трябва да бъде домакин на „Евровизия” 2027

С лед проливните валежи кметът на Велико Търново Даниел Панов обяви бедствено положение на територията на града и общината. Нивото на река Янтра продължава да се покачва и във Велико Търново вече е достигнало 6,93 метра при критична стойност от 6 метра. Към града се насочва голямо количество вода от Габрово и притоците на реката.

Евакуират живущи на великотърновското село Присово

Към момента няма бедстващи или застрашени хора. Евакуирани са жена от квартал „Света гора“, двама души от село Пушево и още четирима жители на Дебелец.

„Заедно с НВУ „Васил Левски“, с полицията и пожарната сме създали необходимата организация за квартал „Асенов“ и ниските части на Велико Търново, както и за другите населени места от общината - за евакуация при нужда“, написа кметът във Facebook.

Река Янтра вече е излязла от коритото си в района на Южния пътен възел. Временно е ограничено движението по отсечката от Южния пътен възел до Присовските завои, както и по моста при хлебозавода.

„Вълната се очаква около 5:30-6:00 ч. сутринта. При нужда сме в готовност и за евакуация и за ниските части на квартал „Асенов“ и улица „Крайбрежна“. На място са и екипи на полицията и пожарната. Изпращаме камиони от НВУ „Васил Левски“. Хората ще бъдат настанени в Кризисния център в кв. „Зона Б“, обяви по-рано Панов.

По думите му основният приток на вода идва от Дряново и Габрово, където Янтра също е излязла от коритото си. Най-рискови остават ниските части на Велико Търново, сред които квартал „Асенов“ и улица „Крайбрежна“.

Кметът призова гражданите да преместят автомобилите си от районите в близост до реката. В засегнатите зони са изпратени полицейски екипи, а системата за предупреждение също ще бъде задействана. Екипите продължават обходите на града и населените места в общината.

Още през изминалото денонощие Даниел Панов алармира, че за едва 40 минути са паднали над 80 литра дъжд на квадратен метър.

„Никоя канализация не може да поеме количество в такъв обем. Повтарям - за минути падна дъжд, повече отколкото за цял месец! Подобно наводнение не е имало от 2014 година - тогава валя няколко часа, сега цялата вода се изля за малко повече от половин час“, написа той във Facebook.

По-рано кметът съобщи и за наводнени приземни етажи в Присово и Дебелец.

„Продължава работата на екипите по отводняването. Има наводнени приземни етажи в Присово и Дебелец. За момента Янтра е 3 метра под критичните стойности, но идва много вода от Габрово и Дряново. Има риск от заливане на най-ниските части на Велико Търново и Дебелец. Към момента няма нужда от евакуация“, заяви той.

Община Габрово също обяви бедствено положение за част от територията си заради проливните валежи, съобщиха от общинската администрация.

Мярката обхваща терени около речните корита, притоците им, дерета и прилежащите към тях зони. Бедственото положение влиза в сила от 00:00 часа на 23 май и ще остане в сила до отпадане на необходимостта.

Интензивните валежи вече са нанесли щети в района на ул. „Черни Лом“ и кв. „Любово“, посочват от Oбщината.

В изпълнение е приведен Общинският план за защита при наводнения. Eкипи извършват обход на критичните участъци и наблюдение на рисковите зони.

Критично е повишено нивото на река Янтра в района на ул. „Иван Калпазанов“ и ул. „Капитан Дядо Никола“. От общината предупреждават гражданите да не се доближават до речното корито и да спазват указанията на институциите.

Чрез системата BG-Alert е разпространено предупреждение за засегнатите райони. От общинската администрация посочват, че се очаква допълнителна информация.

Поради продължаващите обилни валежи и значително влошената метеорологична обстановка бул. „Хемус“ и бул. „Столетов“ в Габрово бяха временно затворени през нощта на 22 срещу 23 май.

В Априлци има наводнени къщи, жена е евакуирана и е настанена в социална услуга

Дъждът от изминалата нощ е наводнил къщи в Априлци, една жена е евакуирана и е настанена в социална услуга, съобщи областният управител на Ловеч Пламен Христов.

Той добави, че нивата на реките в региона са се покачили значително. Най-сериозно е положението в община Априлци, където Видима и Острешка са достигнали критични стойности и има опасност от преливане. По пътните артерии в близост до реките има натрупани наноси и камъни.

По думите на областния управител екипи на Oбщината обхождат ниските зони покрай двете реки и предупреждават хората за опасността от преливане. На място са и екипи на пожарната и полицията, като има готовност да бъдат изпратени допълнителни.

Христов информира и че през нощта е бил залят мост по пътя между угърчинските села Орляне и Драгана при разклона за село Катунец.

Река Черни Осъм е излязла от коритото си и е заляла улица в троянското село Орешак, но няма засегнати къщи.

"Ситуацията в Ловешка област остава усложнена и се следи непрекъснато от институциите", каза още Пламен Христов.

Община Горна Оряховица

също обяви бедствено положение заради затлачени мостове до републикански пътища и преливане на река Янтра, съобщи за БНР областният управител Марин Богомилов.