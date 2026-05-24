САЩ: Кандидатите за зелена карта ще подават документи от родината си

Ч ужденци, които се опитват да променят имиграционния си статут в Съединените щати, за да получат зелена карта, вече ще трябва да подават документите си извън страната чрез Държавния департамент, съобщи Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) в петък. Решението предизвика критики от правозащитни организации, анализатори и имиграционни адвокати, предава The Guardian .

В публикуван вътрешен меморандум USCIS разпорежда на служителите да преценяват всички релевантни фактори и информация за всеки отделен случай, когато решават дали са налице основания за изключителни облекчения.

Процесът за издаване на зелена карта не е променян от повече от 60 години, което прави тази стъпка едно от най-значимите изменения, въведени от администрацията на Тръмп в имиграционната система.

„Чужденец, който се намира временно в Съединените щати и иска зелена карта, трябва да се върне в страната си на произход, за да кандидатства“, заявиха от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS), което упражнява надзор върху USCIS.

„Тази политика позволява на нашата имиграционна система да функционира така, както законът предвижда, вместо да насърчава заобикаляне на правилата“, се посочва още в позицията.

Според анализатор от Cato Institute, над 1 милион имигранти в САЩ в момента чакат одобрение на своите зелени карти.

Кандидатстването за зелена карта се осъществява по два основни начина: чрез консулствата на САЩ в чужбина или чрез т.нар. „регулиране на статута“ (adjustment of status), когато кандидатът вече се намира на територията на САЩ.

С новата политика на USCIS много от кандидатите вероятно ще бъдат принудени да напуснат страната, докато молбите им се обработват. Това може да засегне особено силно семейства със смесен имиграционен статус, като ги принуди да напускат работата, дома и близките си за неопределен период от време. Агенцията и без това се бори със значително натрупване на неизпълнени визови и имиграционни заявления.

Засега не е ясно как новите правила ще се отразят на вече подадени и висящи молби за зелена карта.

Организацията HIAS, която предоставя услуги на бежанци и други имигранти, заяви, че новата политика ще принуди оцелели от трафик на хора, както и малолетни жертви на насилие и неглижиране, да се върнат в опасни държави, от които са избягали, за да довършат процедурите по кандидатстване за постоянно пребиваване в САЩ.

Последната промяна е поредна в серия от мерки, предприети от Доналд Тръмп през последната година за затягане на имиграционния режим в Съединените щати. През миналата година администрацията съкрати продължителността на визите за студенти, участници в културни обменни програми и представители на медиите.

През януари Държавният департамент съобщи, че е отнел повече от 100 000 визи в рамките на втория мандат на Тръмп. Администрацията предприе и действия срещу други имигранти със законен статут, включително бежанци и лица със защитен статут.