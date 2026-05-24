Свят

САЩ: Кандидатите за зелена карта ще подават документи от родината си

Промяната, критикувана от правозащитни организации, е поредната значима стъпка на администрацията на президента Доналд Тръмп в областта на имиграционната политика

24 май 2026, 18:55
САЩ: Кандидатите за зелена карта ще подават документи от родината си
Източник: БТА

Ч ужденци, които се опитват да променят имиграционния си статут в Съединените щати, за да получат зелена карта, вече ще трябва да подават документите си извън страната чрез Държавния департамент, съобщи Службата за гражданство и имиграция на САЩ (USCIS) в петък. Решението предизвика критики от правозащитни организации, анализатори и имиграционни адвокати, предава The Guardian.

В публикуван вътрешен меморандум USCIS разпорежда на служителите да преценяват всички релевантни фактори и информация за всеки отделен случай, когато решават дали са налице основания за изключителни облекчения.

Процесът за издаване на зелена карта не е променян от повече от 60 години, което прави тази стъпка едно от най-значимите изменения, въведени от администрацията на Тръмп в имиграционната система.

Новите зелени карти - трудни за фалшифициране

„Чужденец, който се намира временно в Съединените щати и иска зелена карта, трябва да се върне в страната си на произход, за да кандидатства“, заявиха от Министерството на вътрешната сигурност на САЩ (DHS), което упражнява надзор върху USCIS.

„Тази политика позволява на нашата имиграционна система да функционира така, както законът предвижда, вместо да насърчава заобикаляне на правилата“, се посочва още в позицията.

Според анализатор от Cato Institute, над 1 милион имигранти в САЩ в момента чакат одобрение на своите зелени карти.

Кандидатстването за зелена карта се осъществява по два основни начина: чрез консулствата на САЩ в чужбина или чрез т.нар. „регулиране на статута“ (adjustment of status), когато кандидатът вече се намира на територията на САЩ.

С новата политика на USCIS много от кандидатите вероятно ще бъдат принудени да напуснат страната, докато молбите им се обработват. Това може да засегне особено силно семейства със смесен имиграционен статус, като ги принуди да напускат работата, дома и близките си за неопределен период от време. Агенцията и без това се бори със значително натрупване на неизпълнени визови и имиграционни заявления.

Засега не е ясно как новите правила ще се отразят на вече подадени и висящи молби за зелена карта.

Идва ли краят на лотарията за зелена карта

Организацията HIAS, която предоставя услуги на бежанци и други имигранти, заяви, че новата политика ще принуди оцелели от трафик на хора, както и малолетни жертви на насилие и неглижиране, да се върнат в опасни държави, от които са избягали, за да довършат процедурите по кандидатстване за постоянно пребиваване в САЩ.

Последната промяна е поредна в серия от мерки, предприети от Доналд Тръмп през последната година за затягане на имиграционния режим в Съединените щати. През миналата година администрацията съкрати продължителността на визите за студенти, участници в културни обменни програми и представители на медиите.

През януари Държавният департамент съобщи, че е отнел повече от 100 000 визи в рамките на втория мандат на Тръмп. Администрацията предприе и действия срещу други имигранти със законен статут, включително бежанци и лица със защитен статут.

 

Зелена карта Имиграционна политика Администрацията на Тръмп USCIS Имиграционен статут Чужденци в САЩ Кандидатстване извън страната Критики Министерство на вътрешната сигурност Промени в имиграцията
Последвайте ни

По темата

„Никой не вярваше, че ще бъде осъден“: Прокурор от СРП разказа за разследванията срещу Васил Михайлов

„Никой не вярваше, че ще бъде осъден“: Прокурор от СРП разказа за разследванията срещу Васил Михайлов

Какво знаем за руската атака с „Орешник“ срещу Украйна

Какво знаем за руската атака с „Орешник“ срещу Украйна

Почина майката на Софи Маринова

Почина майката на Софи Маринова

САЩ: Кандидатите за зелена карта ще подават документи от родината си

САЩ: Кандидатите за зелена карта ще подават документи от родината си

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Китай стига исторически момент в автомобилната индустрия

Китай стига исторически момент в автомобилната индустрия

carmarket.bg
23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан
Ексклузивно

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

Преди 1 ден
Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля
Ексклузивно

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Преди 1 ден
Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето
Ексклузивно

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Преди 1 ден
<p>Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд</p>
Ексклузивно

Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Йотова: Буквите имат особено значение за нас, 24 май не е носталгия, а бъдеще</p>

Президентът Илияна Йотова: Буквите имат особено значение за нас, 24 май не е носталгия, а бъдеще

Свят Преди 28 минути

Приемът започна с изпълнение на химна на Република България и „Върви, народе възродени“ в изпълнение на Детския хор на Българското национално радио

<p>Трима непълнолетни затворници раниха надзиратели в Германия</p>

Опит за бягство в затвор край Хамбург бе осуетен след нападение

Свят Преди 39 минути

Нападението се е случило на Ханьоферзанд, остров в река Елба, западно от центъра на града

<p>Каква е актуалната обстановката в България след наводненията (ОБЗОР)</p>

Наводненията в България: Затворници помагат в разчистването, проблеми с водоснабдяването и аварии по инфраструктурата

България Преди 3 часа

Екипите работят под охрана в най-засегнатите точки на община Велико Търново

Напрежение и арести след антиправителствения протест в Белград

Напрежение и арести след антиправителствения протест в Белград

Свят Преди 3 часа

Демонстрантите заявиха, че няма да спрат, докато „режимът не бъде премахнат“

Теч на опасен химикал в Калифорния заплашва с мощна експлозия

Теч на опасен химикал в Калифорния заплашва с мощна експлозия

Свят Преди 4 часа

Температурата в резервоара с токсични вещества продължава да се покачва

<p>Мощен взрив удари пътнически влак&nbsp;в Пакистан</p>

Взрив в Пакистан - пътнически влак дерайлира след атака в Квета

Свят Преди 4 часа

Властите разследват причините за експлозията в провинция Белуджистан

<p>Сделката между Вашингтон и Техеран може да отвори Ормузкия проток</p>

„Аксиос“: САЩ и Иран са близо до споразумение за 60-дневно примирие

Свят Преди 4 часа

Споразумението предвижда премахване на блокадата на иранските пристанища и размразяване на активи.

САЩ и Индия разговаряха за Иран, търговията и сигурността

САЩ и Индия разговаряха за Иран, търговията и сигурността

Свят Преди 4 часа

Марко Рубио и Субрахманям Джайшанкар обсъдиха и енергийните доставки и

След катастрофата край Казанлък: Бебе на месец и 8-годишно дете са в болница

След катастрофата край Казанлък: Бебе на месец и 8-годишно дете са в болница

България Преди 4 часа

В колата са пътували също жена на 19 години и мъж на 20 години

<p>Урсула фон дер Лайен реагира на напредъка в преговорите между САЩ и Иран</p>

Урсула фон дер Лайен приветства напредъка в преговорите между САЩ и Иран

Свят Преди 5 часа

Председателката на ЕК заяви, че е необходима сделка за деескалация и свободно корабоплаване през Ормузкия проток

<p>На фона на напрежението със САЩ:&nbsp;Иран свали израелски разузнавателен дрон</p>

Иран свали израелски разузнавателен дрон над Хормозган

Свят Преди 5 часа

Според ирански медии безпилотният апарат „Орбитър“ е бил унищожен на фона на преговорите със САЩ

<p>&quot;Няма да правим компромиси с честта и достойнството на Иран&quot;</p>

Пезешкиан: Иран е готов да успокои света, че иранците не искат ядрени оръжия

Свят Преди 5 часа

Техеран твърди, че една или две ключови точки все още разделят двете страни

<p>Ердоган към Тръмп:&nbsp;Турция е готова да окаже &bdquo;всякаква подкрепа&ldquo; за&nbsp;споразумение с Иран</p>

Ердоган предложи на Тръмп подкрепа за споразумение с Иран и отваряне на Ормузкия проток

Свят Преди 5 часа

Турският президент разговаря с държавния глава на САЩ и регионални лидери на фона на усилията за деескалация в Близкия изток

Епидемията от ебола: Жертвите вече са над 200, опасения за разпространение и в други държави в Африка

Епидемията от ебола: Жертвите вече са над 200, опасения за разпространение и в други държави в Африка

Свят Преди 6 часа

СЗО обяви разпространението на силно заразната хеморагична треска за международна извънредна ситуация

Катастрофа край Казанлък, петима пострадали, сред които и новородено

Катастрофа край Казанлък, петима пострадали, сред които и новородено

България Преди 6 часа

Всички са пътували в един автомобил

Апарат на НАСА използва Марс, за да се изстреля към загадъчен метален свят

Апарат на НАСА използва Марс, за да се изстреля към загадъчен метален свят

Любопитно Преди 6 часа

По време на прелитането камерите му успяха да уловят Червената планета от изключително рядка и непозната досега перспектива

Всичко от днес

От мрежата

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg
1

Пръскат срещу марокански скакалци

sinoptik.bg

Джейсън Стейтъм заведе любимата си на приказно пътешествие из Египет

Edna.bg

Лили Иванова превзема Париж! Примата пее на сцената на легендарната „Олимпия“

Edna.bg

Тотнъм се спаси след геройска победа над Евертън

Gong.bg

Астън Вила надви Манчестър Сити в последния мач на Пеп Гуардиола

Gong.bg

Прозорецът - единственият изход: Разкази след наводнението в Севлиево

Nova.bg

Прокурор Георги Иванов: Първоначално никой не вярваше, че Васил Михайлов някога ще бъде осъден

Nova.bg