Почина майката на Софи Маринова

М айката на популярната българска попфолк изпълнителка Софи Маринова е починала. Тъжната новина беше съобщена лично от певицата в социалните мрежи, където тя сподели, че преживява тежка лична загуба и че има нужда да бъде със семейството си в този труден момент.

В публикацията си Маринова пише: "С огромна болка ви споделям, че загубих майка си".

"В този труден момент имам нужда да бъда със семейството си и да изпратя най-скъпия човек в живота ми. Поради тази причина отменям участията си през следващите 10 дни. Благодаря ви за разбирането!", написа още певицата.

Според медийни публикации, майката на изпълнителката е имала здравословни проблеми и е била в болница през последните седмици.

Новината предизвика вълна от съпричастност и съболезнования към изпълнителката и близките ѝ.