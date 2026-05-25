25 май: Девет минути и двадесет и девет секунди, които взривиха Америка

Надежда Неменски

25 май 2026, 07:10
Джордж Флойд   
И ма дати, които не просто влизат в учебниците по история, а пренаписват социалния и политически пейзаж на цели нации със силата на тектоничен трус. На 25 май 2020 г. в Минеаполис, щата Минесота, едно рутинно полицейско задържане заради съмнение за фалшива 20-доларова банкнота се превръща в искрата, която възпламенява най-мащабната вълна от граждански протести в историята на САЩ.

Смъртта на 46-годишния невъоръжен афроамериканец Джордж Флойд под коляното на бял полицейски служител не просто разтърси Америка, а извади на повърхността дълбоките, неизлекувани рани от системния расизъм и полицейското насилие.

Случаен видеозапис, направен от минувач, се превърна в неоспоримото доказателство за трагедията, което изкара милиони хора по улиците в разгара на глобална пандемия и промени завинаги дебата за човешките права в модерния свят.

Хрониката на един фатален асфалт

Всичко започва в късния следобед на този майски ден пред малък квартален магазин. Полицаите пристигат след сигнал за платена фалшива банкнота. Последвалото задържане обаче бързо ескалира извън всякакви пропорции и логика на полицейските протоколи.

Офицерът Дерек Шовин притиска Джордж Флойд към асфалта, заклещвайки врата му с коляно. В продължение на девет минути и двадесет и девет секунди, въпреки отчаяните молби на Флойд, който над двадесет пъти повтаря фразата „Не мога да дишам“ (I can't breathe), натискът не отслабва.

Дори когато мъжът губи съзнание и пулсът му спира, служителите на реда остават на позициите си. Смъртта е констатирана малко по-късно в местната болница, но истинският трус започва в момента, в който видеото от инцидента се появява в социалните мрежи. На него светът не видя просто трагедия – той видя брутално, хладнокръвно лишаване от живот в реално време.

Лятото на недоволството: Раждането на най-голямото движение

Фразата „Не мога да дишам“ моментално се превърна в международен боен вик срещу несправедливостта. Още на следващия ден Минеаполис избухна, а в рамките на броени денонощия протестите обхванаха над 2000 американски града и се разпространиха в десетки държави по света – от Лондон до Сидни.

По оценки на социолози и изследователи, между 15 и 26 милиона души са взели участие в демонстрациите през лятото на 2002 г. Тези цифри превърнаха движението Black Lives Matter („Животът на чернокожите е от значение“) в най-мащабното протестно движение в цялата американска история, надминавайки по мащаб дори маршовете за граждански права на Мартин Лутър Кинг от 60-те години на миналия век.

Хора от всякакви раси, възрасти и социални прослойки излязоха по улиците, за да изискат радикална реформа в правоприлагащите органи и край на расовото профилиране.

Процесът, който изправи системата на подсъдимата скамейка

Година по-късно погледите на целия свят отново бяха обърнати към Минеаполис, където се проведе един от най-гледаните и напрегнати съдебни процеси в съвременната епоха. Залогът беше огромен – исторически американската съдебна система изключително рядко осъждаше полицейски служители за убийство при изпълнение на дълга.

Защитата на Дерек Шовин се опита да прехвърли вината върху здравословното състояние на Флойд, но медицинските експертизи и необоримият видеозапис бяха категорични. На 20 април 2021 г. съдебното жури призна Шовин за виновен по три обвинения, включително за убийство от втора и трета степен, а по-късно той беше осъден на над 22 години лишаване от свобода. Осъдителни присъди получиха и останалите трима полицаи, присъствали на мястото.

Правната развръзка донесе известно чувство за справедливост на семейството на Флойд, но наследството от 25 май 2020 г. се оказа далеч по-голямо от съдбата на няколко души. Този ден преначерта корпоративните политики, промени начина, по който медиите отразяват расовите въпроси, и принуди десетки държави да се вгледат в собствените си институции. 

  • Когато думите победиха гравитацията

На 25 май 1961 г. светът е устремен напред, унесен в ритъма на Студената война, а напрежението между двете суперсили – САЩ и СССР – е достигнало точка на кипене. Точно в този майски ден младият, харизматичен американски президент Джон Ф. Кенеди застава пред Конгреса на САЩ.

Той не просто изнася поредния си политически доклад за състоянието на нацията. Със своя специфичен бостънски акцент и непоколебим поглед Кенеди произнася думи, които ще променят съдбата на човечеството: „Вярвам, че тази нация трябва да се ангажира постигането на целта, преди да изтече това десетилетие, да приземи човек на Луната и да го върне безопасно на Земята“.

Това е дързък, на ръба на лудостта залог, който пренасочва хода на историята и дава официалния старт на най-великото технологично приключение.

В сянката на съветския триумф

За да разберем тежестта на това обещание, трябва да погледнем към контекста на епохата. През пролетта на 1961 г. Америка преживява тежка криза на националното самочувствие. Само няколко седмици по-рано, на 12 април, Съветският съюз е нанесъл поредния си съкрушителен удар в космическата надпревара – Юрий Гагарин е станал първият човек в Космоса, извършвайки пълна обиколка около Земята.

Малко след това американският опит да отвърнат на удара с полета на Алън Шепърд изглежда блед – суборбитален скок, продължил едва петнадесет минути. За капак на всичко, Белият дом току-що е претърпял пълно фиаско с провалената инвазия в Залива на прасетата в Куба.

Кенеди има отчаяна нужда от стратегически ход, който изцяло да промени правилата на играта. Той разбира, че САЩ не могат просто да догонват руснаците; те трябва да изберат цел, която е толкова далечна и сложна, че да изравни стартовите позиции на двете нации. И тази цел е Луната.

Проектът „Аполо“ и цената на безумната мечта

Когато Кенеди произнася своята историческа реч, науката и технологиите, необходими за достигането на Луната, на практика не съществуват. НАСА не разполага нито с ракети с необходимата мощност, нито с компютърни технологии, способни да изчислят траекторията, нито с материали, които да издържат на космическата радиация и екстремните температури.

Изявлението на президента е чист политически блъф, подплатен с огромна вяра в човешкия потенциал. Обещанието обаче задейства невиждана по мащабите си мирна мобилизация на ресурси. Проектът „Аполо“ се превръща в национален приоритет.

В пика си програмата поглъща над четири процента от федералния бюджет на САЩ, ангажирайки работата на близо 400 000 учени, инженери, техници и работници. Това е време, в което всяка грешка се заплаща с човешки животи, както показва трагедията с пожара в „Аполо 1“ през 1967 г., но устремът, зададен на 25 май, остава неудържим.

Обещанието, изпълнено в прахта на Морето на спокойствието

Джон Ф. Кенеди така и не доживява да види триумфа на своята визия. Куршумите в Далас през ноември 1963 г. прекъсват живота му, превръщайки лунната цел в негово своеобразно завещание. Нацията обаче не отстъпва. На 20 юли 1969 г. – едва пет месеца преди крайния срок, поставен от покойния президент – целият свят затихва пред телевизионните екрани.

Лунният модул „Ийгъл“ каца в Морето на спокойствието, а Нийл Армстронг оставя първата човешка следа в сивия лунен прах. Думите на Армстронг за „една малка стъпка за човека, но огромен скок за човечеството“ отекват като закъсняло ехо и потвърждение на думите, изречени от Кенеди осем години по-рано. 

Още събития на 25 май:

  • 1895 г. – Писателят Оскар Уайлд е осъден от лондонския съд на две години каторжен труд за „крайно непристойно поведение с други лица от мъжки пол“.
  • 1946 г. – Йордания официално провъзгласява независимостта си от Великобритания и за крал е провъзгласен Абдула I.
  • 1977 г. – Състои се премиерата на филма Междузвездни войни (преименуван на Междузвездни войни: Епизод IV – Нова надежда през 1981 г.).

Родени: 

  • 1803 г. – роден е американският писател Ралф Уолдо Емерсън
  • 1927 г. – роден е американският писател Робърт Лъдлъм

Починали:

  • 1876 г. – умира българският революционер Георги Бенковски
Редактор: Надежда Неменски
