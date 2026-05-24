Любопитно

Китайска космическа станция „Тянгун“ приема нов екипаж от „Шънчжоу-23“

Подготвя се първият едногодишен орбитален престой на тайконавт

24 май 2026, 19:29
Източник: БТА

К итай стартира днес комическата мисия „Шънчжоу-23“, по време на която китайски тайконавт за първи път ще остане цяла година в орбита – ключов етап в амбицията на Пекин да изпрати хора на Луната до 2030 г., предадоха световните агенции.

Ракета „Дълъг поход 2F“ беше изстреляна в 23:08 ч. местно време (15:08 ч. по Гринуич) от космодрума Цзюцюан в пустинята Гоби, в Северозападен Китай, извеждайки кораб с тримата членове на екипажа към китайската космическата станция „Тянгун“, според кадри, излъчени по китайската държавна телевизия.

Мисията е първият космически полет, осъществен от астронавт от Хонконг, като в случая това е  43-годишната Ли Цзяин, която преди това е работила в полицията на Хонконг.

Останалите членове на екипажа са командирът Чжу Янчжу (39 г.), космически инженер, и Чжан Чжиюан (39 г.), бивш пилот от военновъздушните сили, който за първи път пътува в космоса.

Екипажът трябва да осъществи множество научни експерименти.

Основната особеност на „Шънчжоу-23“ обаче е експериментът с едногодишен престой в орбита на един от тримата членове на екипажа. Този експеримент ще позволи по-специално да бъдат изследвани ефектите от дългия престой в условия на микрогравитация. Кой ще остане в космоса за една година измежду тримата тайконавти, ще бъде решено на по-късен етап.

Тази част от мисията е ключова за подготовката на бъдещи пилотирани мисии до Луната  и до Марс.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Китайска космическа програма Тайконавти Едногодишен престой в орбита Космическа станция Тянгун Мисии до Луната Микрогравитация Ракета Дълъг поход Космодрум Цзюцюан Научни експерименти
