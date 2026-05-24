Какво знаем за руската атака с „Орешник“ срещу Украйна

Украинските власти съобщават за десетки ракети и стотици дронове

24 май 2026, 18:54
Н ай-малко четирима души бяха убити, а над сто ранени в Украйна при интензивни руски нощни бомбардировки, които особено силно са засегнаха Киев, според украинските власти. Киев и Москва съобщиха че Русия е използвала балистичната ракета „Орешник“.

Журналисти на Франс прес са станали свидетели на масирани бомбардировки над столицата, при които са загинали поне четирима души в Киев и региона му. Това става само няколко дни след смъртоносна украинска атака срещу гимназия в окупиран от Русия украински регион, за която руският президент Владимир Путин беше обещал военен отговор.

Русия е атакувала Украйна с „90 ракети и 600 дрона“, от които съответно 55 и 549 са били прехванати, съобщи украинската армия днес сутринта.

Москва е използвала своята хиперзвукова балистична ракета със среден обсег „Орешник“, способна да носи ядрени бойни глави, заяви украинският президент Володимир Зеленски.

„Три руски ракети по инфраструктура за водоснабдяване, запален пазар, десетки повредени жилищни сгради, няколко обикновени училища, а той (Владимир Путин – бел. ред.) изстреля и „Орешник“ по Била Церква. Те са напълно луди“, заяви Зеленски.

Руското министерство на отбраната посочи, че е използвало няколко такива ракети, докато Киев засега съобщава само за един удар. Москва твърди, че е атакувала единствено цели, свързани с украинската армия, в отговор на украински удари по руска територия.

След нощ на експлозии журналисти на Франс прес на терен са видели улици, покрити с отломки, силно повредени жилищни сгради и напълно изгорял търговски център.

Според властите двама души са загинали в Киев, а 77 са били ранени.

Кметът на столицата Виталий Кличко също съобщи, че щети са били регистрирани във всички райони на Киев, като ударите са предизвикали пожари в училища и са всяли хаос по пазари, в търговски центрове и силно посещавани музеи.

Националният художествен музей, Операта, сградата на Министерството на външните работи и студиото на германската телевизия А Ар Де също са понесли щети, според съответните институции. Музеят на Чернобил в Киев е бил „унищожен“, според Зеленски.

Албания осъди ударите, които са засегнали и комплекса, в който живее нейният посланик в Киев, заяви албанският външен министър Ферит Ходжа в Екс, като добави, че руският посланик в Тирана е бил привикан.

Руските бомбардировки са причинили също така са отнели живота на двама загинали и са ранили девет души в Киевска област. Седем души са били ранени в Днепропетровска област, единадесет души са били ранени в Черкаска област и дванадесет души са били ранени в Харковска област, според регионалните власти.

Основните европейски лидери, сред които Кая Калас, Урсула фон дер Лайен Еманюел Макрон, Фридрих Мерц, Джорджа Мелони реагираха на руската атака, при която е била използвана ракетата „Орешник.

„Тероризмът срещу цивилни не е признак на сила. Това е отчаяние“, заяви председателят на Европейската комисия в Екс.

Френският президент Еманюел Макрон осъди „опасната ескалация“ от страна на Москва, докато германският канцлер Фридрих Мерц нарече използването на „Орешник“ „безотговорна ескалация“. Италианският премиер Джорджа Мелони изрази съжаление за „постепенната ескалация на значимостта на използваните оръжия“.

Това е третият път, когато Москва използва тази ракета срещу Украйна от началото на инвазията през февруари 2022 г.

Русия разположи „Орешник“ миналата година в Беларус, който е съюзник на Москва и граничи с три държави членки на НАТО и Европейския съюз -  Полша, Литва и Латвия, както и с Украйна.

Руският президент беше обещал военен отговор след удара с украински дронове в нощта срещу петък срещу сгради на гимназия в Старобилск, в украинската Луганска област, окупирана от Москва. В тази атака загинаха 21 души, а над 40 души бяха ранени. Киев отрече да е атакувал цивилни цели и заяви, че е ударил руска част с дронове, разположена в региона.

Преговорите под американско посредничество за прекратяване на този конфликт -  най-тежкия в Европа след Втората световна война -  са в застой след избухването на войната в Близкия изток. „Необходими са решения от страна на САЩ, Европа и други, за да може този стар луд човек в Москва най-накрая да произнесе думата „мир“, заяви Зеленски.

Руското министерство на отбраната каза, че „сред поразените цели днес по време на масирания удар в Киев и Киевска област с балистични ракети „Орешник“, аеробалистични ракети „Искандер“, хиперзвукови аеробалистични ракети „Кинжал“ и крилати ракети „Циркон“, както и с крилати ракети с въздушно, морско и наземно базиране и ударни безпилотни летателни апарати, са били обекти на украинския военно-промишлен комплекс, военна инфраструктура, както и пунктове за управление на главното командване на сухопътните войски, главното управление на разузнаването на украинското министерство на отбраната и други командни пунктове на въоръжените сили на Украйна“, припомня ТАСС.

Източник: БТА, Габриела Големанска    
Руски бомбардировки Украйна Киев Ракета Орешник Жертви и ранени Военен конфликт Инфраструктурни щети Ескалация Владимир Путин Володимир Зеленски
