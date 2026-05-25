Везенков и "Олимпиакос" покориха Европа след драматичен финал срещу Реал Мадрид в Атина

Г ръцкият гранд "Олимпиакос" е новият шампион в баскетболната Евролига, след като победи Реал Мадрид с 92:85 във финала на турнира в Атина. Успехът донесе специален момент и за най-добрия български баскетболист Александър Везенков, който призна, че все още не може да осъзнае напълно какво е постигнал с тима от Пирея.

Източник: EPA/БГНЕС

Триумфът е първи за "Олимпиакос" в Евролигата от 2013 година насам и общо четвърти в историята на клуба. Освен това „червено-белите“ станаха първият отбор, който печели турнира, след като е завършил на първо място и в редовния сезон.

Финалът се изигра в залата на големия съперник на Олимпиакос – Панатинайкос, а атмосферата в ОАКА беше нажежена до краен предел.

„Дори не мога да опиша какво е усещането. Радвам се. Мисля, че ще ми трябва време да осъзная какво успяхме да направим“, заяви Везенков след мача.

Източник: EPA/БГНЕС

Българският национал отдели време за журналистите и отговаряше на въпроси на български, гръцки и английски език. Той не скри емоциите си след драматичния успех.

„Имахме много трудни моменти, особено момчетата, които сме много години заедно, но вече държим трофея“, каза още той.

Реал Мадрид започна много по-силно срещата и още в първите минути поведе убедително след отлична игра на Алберто Абалде и Трей Лайлс. Испанският тим водеше с 26:19 след първата четвърт, а в началото на втората част авансът му стана двуцифрен.

Именно тогава "Олимпиакос" реагира. Гръцкият тим затегна защитата си и постепенно се върна в двубоя. Серия от 17:7 позволи на домакините да изравнят, а пробив на Еван Фурние донесе първата преднина на Олимпиакос в мача.

Източник: EPA/БГНЕС

До почивката „червено-белите“ вече водеха с 46:44, въпреки впечатляващите 21 точки на Трей Лайлс за Реал през първото полувреме.

След паузата двубоят стана още по-физически и напрегнат. Двата отбора разчитаха основно на защитата, а Реал отново успя да си върне инициативата с серия от 10 безответни точки. Преди последната четвърт испанците имаха аванс от 65:61 и изглеждаха по-близо до трофея.

В решителните минути обаче Везенков се включи в най-важния момент. След като не отбеляза нито една точка във втората и третата част, българинът поведе тима си в нападение и реализира ключова тройка за 73:71 пет минути преди края.

Мачът навлезе в драматична развръзка, а звездата на Реал Марио Хезоня изравни резултата при 80:80 с важна стрелба от далечно разстояние.

Последва мощна забивка на Тайрик Джоунс, след която Олимпиакос си върна преднината. В заключителните секунди играчите на Йоргос Барцокас бяха по-точни от наказателната линия и успяха да удържат натиска на Реал, за да стигнат до победата с 92:85.

Най-резултатен за шампионите беше Еван Фурние с 20 точки, а Алек Питърс добави 16. Везенков приключи финала с 12 точки и 4 борби, докато Томас Уолкъп реализира още 10 точки.

За Реал Мадрид Трей Лайлс отбеляза 24 точки, Марио Хезоня добави 19, а Андрес Фелис завърши с 13. „Кралският клуб“ игра без трима от основните си центрове – Еди Тавареш, Алекс Лен и Усман Гаруба, които са контузени.

Източник: EPA/БГНЕС

След последната сирена Везенков призна, че е изпитал огромно облекчение след трудния път до титлата.

„Имаше всякакви мисли. Всеки човек минава през трудни моменти. Мисля, че този отбор заслужаваше и най-накрая успяхме. Имаше и облекчение, защото минахме през толкова трудни моменти“, каза българският национал.

„В края беше толкова голяма лудница. Просто исках да прегърна баща ми и сестра ми, както и всички мои приятели, които бяха тук. И да поздравя хората, които ме гледаха по телевизията. Беше много трудно, но успяхме“, добави Везенков.

С успеха си българинът вече има във визитката си всички най-значими отличия в европейския клубен баскетбол с екипа на Олимпиакос.