Любопитно

Везенков и "Олимпиакос" покориха Европа след драматичен финал срещу Реал Мадрид в Атина

"Ще ми трябва време да осъзная какво успяхме да направим", каза най-добрият български баскетболист

25 май 2026, 08:07
Везенков и "Олимпиакос" покориха Европа след драматичен финал срещу Реал Мадрид в Атина
Източник: EPA/БГНЕС

Г ръцкият гранд "Олимпиакос" е новият шампион в баскетболната Евролига, след като победи Реал Мадрид с 92:85 във финала на турнира в Атина. Успехът донесе специален момент и за най-добрия български баскетболист Александър Везенков, който призна, че все още не може да осъзнае напълно какво е постигнал с тима от Пирея.

Източник: EPA/БГНЕС

Триумфът е първи за "Олимпиакос" в Евролигата от 2013 година насам и общо четвърти в историята на клуба. Освен това „червено-белите“ станаха първият отбор, който печели турнира, след като е завършил на първо място и в редовния сезон.

Финалът се изигра в залата на големия съперник на Олимпиакос – Панатинайкос, а атмосферата в ОАКА беше нажежена до краен предел.

„Дори не мога да опиша какво е усещането. Радвам се. Мисля, че ще ми трябва време да осъзная какво успяхме да направим“, заяви Везенков след мача.

Източник: EPA/БГНЕС

Българският национал отдели време за журналистите и отговаряше на въпроси на български, гръцки и английски език. Той не скри емоциите си след драматичния успех.

„Имахме много трудни моменти, особено момчетата, които сме много години заедно, но вече държим трофея“, каза още той.

Реал Мадрид започна много по-силно срещата и още в първите минути поведе убедително след отлична игра на Алберто Абалде и Трей Лайлс. Испанският тим водеше с 26:19 след първата четвърт, а в началото на втората част авансът му стана двуцифрен.

Именно тогава "Олимпиакос" реагира. Гръцкият тим затегна защитата си и постепенно се върна в двубоя. Серия от 17:7 позволи на домакините да изравнят, а пробив на Еван Фурние донесе първата преднина на Олимпиакос в мача.

Източник: EPA/БГНЕС

До почивката „червено-белите“ вече водеха с 46:44, въпреки впечатляващите 21 точки на Трей Лайлс за Реал през първото полувреме.

След паузата двубоят стана още по-физически и напрегнат. Двата отбора разчитаха основно на защитата, а Реал отново успя да си върне инициативата с серия от 10 безответни точки. Преди последната четвърт испанците имаха аванс от 65:61 и изглеждаха по-близо до трофея.

В решителните минути обаче Везенков се включи в най-важния момент. След като не отбеляза нито една точка във втората и третата част, българинът поведе тима си в нападение и реализира ключова тройка за 73:71 пет минути преди края.

Мачът навлезе в драматична развръзка, а звездата на Реал Марио Хезоня изравни резултата при 80:80 с важна стрелба от далечно разстояние.

Последва мощна забивка на Тайрик Джоунс, след която Олимпиакос си върна преднината. В заключителните секунди играчите на Йоргос Барцокас бяха по-точни от наказателната линия и успяха да удържат натиска на Реал, за да стигнат до победата с 92:85.

Най-резултатен за шампионите беше Еван Фурние с 20 точки, а Алек Питърс добави 16. Везенков приключи финала с 12 точки и 4 борби, докато Томас Уолкъп реализира още 10 точки.

За Реал Мадрид Трей Лайлс отбеляза 24 точки, Марио Хезоня добави 19, а Андрес Фелис завърши с 13. „Кралският клуб“ игра без трима от основните си центрове – Еди Тавареш, Алекс Лен и Усман Гаруба, които са контузени.

Източник: EPA/БГНЕС

След последната сирена Везенков призна, че е изпитал огромно облекчение след трудния път до титлата.

„Имаше всякакви мисли. Всеки човек минава през трудни моменти. Мисля, че този отбор заслужаваше и най-накрая успяхме. Имаше и облекчение, защото минахме през толкова трудни моменти“, каза българският национал.

„В края беше толкова голяма лудница. Просто исках да прегърна баща ми и сестра ми, както и всички мои приятели, които бяха тук. И да поздравя хората, които ме гледаха по телевизията. Беше много трудно, но успяхме“, добави Везенков.

С успеха си българинът вече има във визитката си всички най-значими отличия в европейския клубен баскетбол с екипа на Олимпиакос.

Източник: БТА/Георги Крумов, Кремена Младенова    
Олимпиакос Евролига Александър Везенков Баскетбол Реал Мадрид Финал Шампион Атина Драматичен мач Победа
Последвайте ни
Нови разкрития за фаталния инцидент с починало момиче в Благоевград, има задържани

Нови разкрития за фаталния инцидент с починало момиче в Благоевград, има задържани

25 май: Девет минути и двадесет и девет секунди, които взривиха Америка

25 май: Девет минути и двадесет и девет секунди, които взривиха Америка

Оставиха в ареста и обвиниха в отвличане украинците, задържани за стрелбата във Варна

Оставиха в ареста и обвиниха в отвличане украинците, задържани за стрелбата във Варна

Рубио за Иран: Преговорите са сложни, ключовите разногласия остават

Рубио за Иран: Преговорите са сложни, ключовите разногласия остават

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Атрактивното завръщане на Honda: Тестваме новите Prelude и Civic

Атрактивното завръщане на Honda: Тестваме новите Prelude и Civic

carmarket.bg
23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан
Ексклузивно

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

Преди 2 дни
Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля
Ексклузивно

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Преди 2 дни
Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето
Ексклузивно

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Преди 2 дни
<p>Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд</p>
Ексклузивно

Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Малко популярни, но практични функции в Windows

Малко популярни, но практични функции в Windows

Технологии Преди 42 минути

Windows е операционната система, която е добре позната на милиарди хора, но въпреки това все още в нея има доста функции, които не се използват от мнозина, въпреки че могат да бъдат доста полезни и да пестят време

След наводненията: Трима министри проверяват авариралия водопровод в Севлиево

След наводненията: Трима министри проверяват авариралия водопровод в Севлиево

България Преди 1 час

Съоръжението бе прекъснато от повишеното ниво на река Видима вследствие на обилните валежи на 22 май

Връчиха театралните награди "Аскеер"

Връчиха театралните награди "Аскеер"

Любопитно Преди 10 часа

Традиционно, церемонията се провежда под почетния патронаж на министъра на културата и министъра на отбраната

Лидер на "Хизбула": Разоръжаването на движението би било равносилно на "унищожение"

Лидер на "Хизбула": Разоръжаването на движението би било равносилно на "унищожение"

Свят Преди 11 часа

Същевременно Касем повтори призива си към ливанското правителство да се откаже от преките преговори с Израел

Туристически автобус се преобърна в Турция, 46 ранени

Туристически автобус се преобърна в Турция, 46 ранени

Свят Преди 11 часа

Полицията е започнала разследване по случая

„Замина ми половината живот“: Огромни щети след наводнението в Севлиево

„Замина ми половината живот“: Огромни щети след наводнението в Севлиево

Свят Преди 12 часа

Засега единственото възможно обезщетение ще бъде по около 1200 евро на домакинство

Александър Вучич посети Великата китайска стена

Александър Вучич посети Великата китайска стена

Свят Преди 12 часа

Визитата на Вучич в Китай се осъществява по покана на китайския президент Си Цзинпин

<p>Йотова: Буквите имат особено значение за нас, 24 май не е носталгия, а бъдеще</p>

Президентът Илияна Йотова: Буквите имат особено значение за нас, 24 май не е носталгия, а бъдеще

Свят Преди 12 часа

Приемът започна с изпълнение на химна на Република България и „Върви, народе възродени“ в изпълнение на Детския хор на Българското национално радио

<p>Трима непълнолетни затворници раниха надзиратели в Германия</p>

Опит за бягство в затвор край Хамбург бе осуетен след нападение

Свят Преди 12 часа

Нападението се е случило на Ханьоферзанд, остров в река Елба, западно от центъра на града

Почина майката на Софи Маринова

Почина майката на Софи Маринова

България Преди 13 часа

Певицата е отменила планираните си участия през следващите дни, за да се посвети на семейството и погребението

„Никой не вярваше, че ще бъде осъден“: Прокурор от СРП разказа за разследванията срещу Васил Михайлов

„Никой не вярваше, че ще бъде осъден“: Прокурор от СРП разказа за разследванията срещу Васил Михайлов

България Преди 13 часа

Хората в Перник в самото начало не искаха да подават сигнали срещу прокурорския син, заяви магистратът

<p>Китай стартира ключова космическа мисия</p>

Китайска космическа станция „Тянгун“ приема нов екипаж от „Шънчжоу-23“

Любопитно Преди 13 часа

Подготвя се първият едногодишен орбитален престой на тайконавт

<p>Тръмп сложи край на 60-годишната практика за издаване на зелени карти</p>

САЩ: Кандидатите за зелена карта ще подават документи от родината си

Свят Преди 14 часа

Промяната, критикувана от правозащитни организации, е поредната значима стъпка на администрацията на президента Доналд Тръмп в областта на имиграционната политика

<p>Какво знаем за руската атака с &bdquo;Орешник&ldquo; срещу Украйна (ОБЗОР)</p>

Какво знаем за руската атака с „Орешник“ срещу Украйна

Свят Преди 14 часа

Украинските власти съобщават за десетки ракети и стотици дронове

Мелони осъди твърдо руската атака срещу Украйна с ракета „Орешник“

Мелони осъди твърдо руската атака срещу Украйна с ракета „Орешник“

Свят Преди 14 часа

Италианският премиер призова за продължаваща подкрепа и усилия за справедлив мир.

Тръмп призова за предпазливост в сделката с Иран

Тръмп призова за предпазливост в сделката с Иран

Свят Преди 14 часа

Белият дом настоява за внимателен подход в преговорите с Техеран

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса в края на май

sinoptik.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп 25 - 31 май: Късметът е на ваша страна, възползвайте се

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 25 - 31 май

Edna.bg

Нов треньор води Лудогорец срещу ЦСКА?

Gong.bg

Сълзи на раздяла: Бернардо Силва се сбогува с Пеп и Ман Сити

Gong.bg

Очакваме до 30 градуса в края на май

Nova.bg

Бедствието в Габровско: Около 100 къщи са засегнати от наводнението, един човек е в неизвестност

Nova.bg