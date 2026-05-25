Властелинът на Еверест: Непалски водач изкачи най-високия връх на планетата за рекорден 32-ри път

Л егендарният непалски шерпа Ками Рита пренаписа историята на алпинизма, след като стъпи на покрива на света за рекорден 32-ри път. 56-годишният планински водач подобри собствения си световен рекорд, доказвайки за пореден път защо е наричан „Еверест Човекът“.

Ками Рита е достигнал върха (8848 метра) по традиционния Югоизточен гребен, водещ международна група от алпинисти. Това е същият маршрут, по който за първи път стъпват сър Едмънд Хилари и Тензинг Норгей през 1953 г. С това си постижение шерпата затвърди абсолютната си доминация в Хималаите.

Роден сред облаците: Живот, посветен на върха

Роден в алпийското село Таме, което е дало на света десетки известни шерпи, Ками Рита буквално израства в подножието на планината. Баща му е сред първите професионални планински водачи в региона, а брат му също има над 15 изкачвания на Еверест.

За Ками Рита планината не е просто спортно предизвикателство, а семеен занаят и съдба. Той прави първото си успешно изкачване на Еверест през 1994 г., когато е на 24 години. Оттогава насам той катери върха почти всяка година, като през някои сезони прави дори по две изкачвания в рамките на броени дни.

„Не катеря за рекорди. Просто върша работата си като водач, за да помагам на чужденците да осъществят мечтите си“, споделя скромно легендарният шерпа преди поредната си експедиция.

Повече от рекорд: Една опасна професия

Освен Еверест, Ками Рита е покорил и други от най-опасните осемхилядници на планетата, сред които К2, Чо Ою, Лхотце и Манаслу.

Неговото постижение обаче отново насочва вниманието към огромната роля на шерпите. Те са гръбнакът на комерсиалния алпинизъм в Непал – хората, които фиксират въжетата, пренасят тежките кислородни бутилки, разпъват палатките и рискуват живота си, за да осигурят безопасността на богатите чуждестранни туристи.

Въпреки огромните рискове и изтощението, Ками Рита няма намерение да спира. Със своите 32 успешни експедиции до Покрива на света, той остава недостижим на върха на алпинизма и символ на нечовешката издръжливост на своя народ.