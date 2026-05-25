Свят

Черна гора иска да влезе в ЕС: Ще позволи ли Белград?

Днес страната се смята за отличник сред кандидатите за прием в ЕС, но все още е белязана от корупция, нерешени проблеми и силно политическо влияние на Белград

25 май 2026, 07:15
Черна гора иска да влезе в ЕС: Ще позволи ли Белград?
Източник: iStock

П реди 20 години Черна гора обяви независимост от Сърбия. Днес страната се смята за отличник сред кандидатите за прием в ЕС, но все още е белязана от корупция, нерешени проблеми и силно политическо влияние на Белград, съобщава Deutsche Welle.

На 21 май Черна гора отбелязва 20 години от историческия референдум, който проправи пътя за отделянето ѝ от държавния съюз със Сърбия. Годишнината преминава в атмосфера, белязана от имиджа на страната като „отличник“ на Западните Балкани в процеса за присъединяване към ЕС.

През последните няколко години Подгорица успя да задвижи забуксувалите преговори за членство, да ускори реформите и да се позиционира като водещ кандидат за членство в ЕС от региона - в момент, когато Брюксел отново проявява интерес към разширяване на съюза. 

"Лесно е да бъдеш отличник в клас от слаби ученици", казва Далиборка Уляревич от Центъра за гражданско образование в Подгорица. Нейният коментар отразява по-широкия регионален контекст. Докато голяма част от страните от Западните Балкани са в застой или дори отбелязват регрес по пътя към Европейския съюз, Черна гора успя да се възползва от геополитическия импулс, създаден от инвазията на Русия в Украйна и подновения фокус на ЕС върху разширяването. 

Референдум за независимост 

Черна гора обяви независимост от Сърбия през 2006 г. след оспорван референдум с висока избирателна активност, при който 55,5% от гласувалите подкрепиха напускането на съюза със Сърбия. През следващите 14 години страната беше управлявана от Демократичната партия на социалистите, ръководена от дългогодишния лидер Мило Джуканович. 

С течение на годините правителството на Джуканович бе изправено пред многократни обвинения за корупция и връзки между политическите елити и организираната престъпност, докато критиците все по-често описваха Черна гора като „завладяна държава". Партията му в крайна сметка беше свалена от власт през 2020 г. след месеци на масови протести и митинги, водени от църквата, срещу спорен закон за религиозната собственост. Това се превърна в първото демократично предаване на властта след обявяването на независимост. 

"Черна гора е една от малкото страни в региона, които имаха достатъчен демократичен капацитет да заменят човек, който е бил на власт толкова дълго, без да има сериозни сътресения", казва Александър Попов от Центъра за регионална политика в Нови Сад, Сърбия. „В Сърбия например това ще бъде много по-трудно за постигане", коментира той. 

Разделения около идентичността 

Политическата сцена в Черна гора все още е белязана от разделение между суверенистки и просръбски лагери. Едната страна подчертава отделната черногорска национална идентичност и държавност, докато другата разглежда черногорците като част от по-голямата сръбска нация и подкрепя тесни политически, културни и религиозни връзки със североизточния съсед. 

Според последното преброяване от 2023 г. около 41% от гражданите се самоопределят като черногорци, а около 33% като сърби - баланс, който има сериозно влияние върху изборите и коалиционната политика. 

Просръбските партии са сред ключовите политически фактори в страната и се разглеждат като основния канал, чрез който Белград оказва влияние върху вътрешните работи на Черна гора. Официално тези два политически лагера са постигнали консенсус относно целта на Черна гора да се присъедини към ЕС. Но неофициално - според Александър Попов, този баланс остава крехък и уязвим от сръбско влияние. „Просръбските сили винаги могат да възпрепятстват европейския път по сигнал от Белград - и това вече се случва", каза Попов. 

"Обичахме ви повече, отколкото вие нас" 

Отношенията със Сърбия остават сред най-парливите политически въпроси за Подгорица. Това ясно пролича от реакцията на сръбския президент Александър Вучич на поканата да присъства на честванията по случай годишнината от независимостта на Черна гора. Вучич първоначално заяви, че присъствието на празненството би било като „да плюе в лицето на народа си". По-късно той се обърна директно към гражданите на Черна гора: „Гледахме на вас като на братя и сестри и искахме да живеем в една държава с вас. Признавам, ние сме виновни - простете ни, че ви обичахме повече, отколкото вие нас", написа Вучич. 

И Уляревич, и Попов смятат, че Белград никога не е приел напълно независимостта на Черна гора. Според Уляревич Сърбия все още се държи към Черна гора „сякаш тя е временно изгубена територия". Попов смята, че поради тази причина Белград ще продължи да прави всичко възможно да забави напредъка на Черна гора по пътя към ЕС. „Сърбия не иска Черна гора да се присъедини към ЕС, защото това би подкопало основния аргумент на Вучич, че ‘Европа не ни иска'. Ако Черна гора влезе в съюза, ще стане ясно, че истинският проблем е другаде", казва Попов. По думите му членството в ЕС също така би поставило Черна гора извън обсега на Белград - политически, правно и от гледна точка на сигурността, и би я извадило от сферата на сръбския натиск и влияние. 

Проблемите на Черна гора не са изчезнали

Въпреки това Уляревич предупреждава, че зад положителния образ на Черна гора като регионална история за успеха се крият много от същите проблеми, които я съпътстват от независимостта насам. „Корупцията все още е навсякъде", казва Уляревич. „Някои дори биха казали, че сега е по-голяма от преди, защото има много повече участници във властта, които се опитват да удовлетворят партийните и частните си интереси", коментира тя. 

В същото време експертката смята, че Черна гора трябва да използва настоящия импулс на европейската интеграция като възможност за по-дълбоки институционални и обществени промени, а не просто като пряк геополитически път, който води към съюза. „Нашият абсолютен интерес е да станем държава членка на ЕС възможно най-скоро, но е също толкова важно процесът да бъде проведен правилно и да не влезем в съюза като държава с проблеми", смята Уляревич.

 

 

 

Източник: Deutsche Welle    
Черна гора Независимост Присъединяване към ЕС Сърбия Корупция Политически влияния Референдум Западни Балкани Разделения в обществото Демократичен преход
Последвайте ни

По темата

Топло и слънчево време в началото на седмицата, но идват нови бури и захлаждане

Топло и слънчево време в началото на седмицата, но идват нови бури и захлаждане

25 май: Девет минути и двадесет и девет секунди, които взривиха Америка

25 май: Девет минути и двадесет и девет секунди, които взривиха Америка

След наводненията: Трима министри проверяват авариралия водопровод в Севлиево

След наводненията: Трима министри проверяват авариралия водопровод в Севлиево

Черна гора иска да влезе в ЕС: Ще позволи ли Белград?

Черна гора иска да влезе в ЕС: Ще позволи ли Белград?

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

pariteni.bg
Китай стига исторически момент в автомобилната индустрия

Китай стига исторически момент в автомобилната индустрия

carmarket.bg
23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан
Ексклузивно

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

Преди 2 дни
Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля
Ексклузивно

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Преди 2 дни
Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето
Ексклузивно

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Преди 2 дни
<p>Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд</p>
Ексклузивно

Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Властелинът на Еверест: Непалски водач изкачи най-високия връх на планетата за рекорден 32-ри път

Властелинът на Еверест: Непалски водач изкачи най-високия връх на планетата за рекорден 32-ри път

Любопитно Преди 22 минути

Ками Рита е достигнал върха (8848 метра) по традиционния Югоизточен гребен, водещ международна група от алпинисти

Връчиха театралните награди "Аскеер"

Връчиха театралните награди "Аскеер"

Любопитно Преди 9 часа

Традиционно, церемонията се провежда под почетния патронаж на министъра на културата и министъра на отбраната

„Замина ми половината живот“: Огромни щети след наводнението в Севлиево

„Замина ми половината живот“: Огромни щети след наводнението в Севлиево

Свят Преди 10 часа

Засега единственото възможно обезщетение ще бъде по около 1200 евро на домакинство

Александър Вучич посети Великата китайска стена

Александър Вучич посети Великата китайска стена

Свят Преди 10 часа

Визитата на Вучич в Китай се осъществява по покана на китайския президент Си Цзинпин

<p>Йотова: Буквите имат особено значение за нас, 24 май не е носталгия, а бъдеще</p>

Президентът Илияна Йотова: Буквите имат особено значение за нас, 24 май не е носталгия, а бъдеще

Свят Преди 11 часа

Приемът започна с изпълнение на химна на Република България и „Върви, народе възродени“ в изпълнение на Детския хор на Българското национално радио

<p>Трима непълнолетни затворници раниха надзиратели в Германия</p>

Опит за бягство в затвор край Хамбург бе осуетен след нападение

Свят Преди 11 часа

Нападението се е случило на Ханьоферзанд, остров в река Елба, западно от центъра на града

Почина майката на Софи Маринова

Почина майката на Софи Маринова

България Преди 11 часа

Певицата е отменила планираните си участия през следващите дни, за да се посвети на семейството и погребението

„Никой не вярваше, че ще бъде осъден“: Прокурор от СРП разказа за разследванията срещу Васил Михайлов

„Никой не вярваше, че ще бъде осъден“: Прокурор от СРП разказа за разследванията срещу Васил Михайлов

България Преди 11 часа

Хората в Перник в самото начало не искаха да подават сигнали срещу прокурорския син, заяви магистратът

<p>Китай стартира ключова космическа мисия</p>

Китайска космическа станция „Тянгун“ приема нов екипаж от „Шънчжоу-23“

Любопитно Преди 12 часа

Подготвя се първият едногодишен орбитален престой на тайконавт

<p>Тръмп сложи край на 60-годишната практика за издаване на зелени карти</p>

САЩ: Кандидатите за зелена карта ще подават документи от родината си

Свят Преди 12 часа

Промяната, критикувана от правозащитни организации, е поредната значима стъпка на администрацията на президента Доналд Тръмп в областта на имиграционната политика

<p>Какво знаем за руската атака с &bdquo;Орешник&ldquo; срещу Украйна (ОБЗОР)</p>

Какво знаем за руската атака с „Орешник“ срещу Украйна

Свят Преди 12 часа

Украинските власти съобщават за десетки ракети и стотици дронове

Мелони осъди твърдо руската атака срещу Украйна с ракета „Орешник“

Мелони осъди твърдо руската атака срещу Украйна с ракета „Орешник“

Свят Преди 13 часа

Италианският премиер призова за продължаваща подкрепа и усилия за справедлив мир.

Тръмп призова за предпазливост в сделката с Иран

Тръмп призова за предпазливост в сделката с Иран

Свят Преди 13 часа

Белият дом настоява за внимателен подход в преговорите с Техеран

<p>Каква е актуалната обстановката в България след наводненията (ОБЗОР)</p>

Наводненията в България: Затворници помагат в разчистването, проблеми с водоснабдяването и аварии по инфраструктурата

България Преди 14 часа

Екипите работят под охрана в най-засегнатите точки на община Велико Търново

Напрежение и арести след антиправителствения протест в Белград

Напрежение и арести след антиправителствения протест в Белград

Свят Преди 14 часа

Демонстрантите заявиха, че няма да спрат, докато „режимът не бъде премахнат“

Теч на опасен химикал в Калифорния заплашва с мощна експлозия

Теч на опасен химикал в Калифорния заплашва с мощна експлозия

Свят Преди 14 часа

Температурата в резервоара с токсични вещества продължава да се покачва

Всичко от днес

От мрежата

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg
1

Пръскат срещу марокански скакалци

sinoptik.bg

Седмична нумерологична прогноза за 25 - 31 май

Edna.bg

Дневен хороскоп за 25 май, понеделник

Edna.bg

Преди последния кръг в efbet Лига: Лудогорец - ЦСКА

Gong.bg

ЦСКА 1948 в ключов сблъсък за европейска виза срещу шампиона Левски

Gong.bg

Очакваме до 30 градуса в края на май

Nova.bg

Ден на траур в Благоевград, след като момиче почина пред жилищен блок в града

Nova.bg