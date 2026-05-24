Свят

Опит за бягство в затвор край Хамбург бе осуетен след нападение

Нападението се е случило на Ханьоферзанд, остров в река Елба, западно от центъра на града

24 май 2026, 20:14
Опит за бягство в затвор край Хамбург бе осуетен след нападение
Източник: БТА

Т рима затворници в заведение за лишаване от свобода за непълнолетни в района на Хамбург са нападнали трима надзиратели, ранявайки двама от тях, предаде ДПА, като се позова на съдебните власти в северния германски град. 

Нападението се е случило на Ханьоферзанд, остров в река Елба, западно от центъра на града. 

Затворниците първо са притиснали надзирател в склад, ранили са го и са му взели ключа, който след това е бил използван за достъп до друга част на затвора. Там колеги на ранения в крайна сметка са осуетили бягството. Един от тях е бил сериозно ранен и е откаран в болница, уточнява ДПА. 

Полицията съобщи, че служителите на затвора са се справили със случая преди полицейски екип да пристигне на мястото на инцидента.

Съдебните власти съобщиха, че случаят е предаден на прокуратурата. Двама от замесените в инцидента затворници вече са преместени на друго място. 

Затворът, който се администрира от Хамбург, се намира в провинция Долна Саксония. В него са 176 затворници, а 20 души са в предварителен арест.

Източник: БТА, Александър Евстатиев    
Затворници Надзиратели Нападение Бягство Затвор Хамбург Ранявания Долна Саксония Съдебни власти Ханьоферзанд
Последвайте ни

По темата

„Никой не вярваше, че ще бъде осъден“: Прокурор от СРП разказа за разследванията срещу Васил Михайлов

„Никой не вярваше, че ще бъде осъден“: Прокурор от СРП разказа за разследванията срещу Васил Михайлов

Какво знаем за руската атака с „Орешник“ срещу Украйна

Какво знаем за руската атака с „Орешник“ срещу Украйна

Почина майката на Софи Маринова

Почина майката на Софи Маринова

САЩ: Кандидатите за зелена карта ще подават документи от родината си

САЩ: Кандидатите за зелена карта ще подават документи от родината си

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

От директор на индустриалния гигант WATTS до студентската скамейка | Милен Найденов

biss.bg
Китай стига исторически момент в автомобилната индустрия

Китай стига исторически момент в автомобилната индустрия

carmarket.bg
23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан
Ексклузивно

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

Преди 1 ден
Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля
Ексклузивно

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Преди 1 ден
Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето
Ексклузивно

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Преди 1 ден
<p>Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд</p>
Ексклузивно

Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Китай стартира ключова космическа мисия</p>

Китайска космическа станция „Тянгун“ приема нов екипаж от „Шънчжоу-23“

Любопитно Преди 1 час

Подготвя се първият едногодишен орбитален престой на тайконавт

Мелони осъди твърдо руската атака срещу Украйна с ракета „Орешник“

Мелони осъди твърдо руската атака срещу Украйна с ракета „Орешник“

Свят Преди 2 часа

Италианският премиер призова за продължаваща подкрепа и усилия за справедлив мир.

Теч на опасен химикал в Калифорния заплашва с мощна експлозия

Теч на опасен химикал в Калифорния заплашва с мощна експлозия

Свят Преди 4 часа

Температурата в резервоара с токсични вещества продължава да се покачва

<p>Мощен взрив удари пътнически влак&nbsp;в Пакистан</p>

Взрив в Пакистан - пътнически влак дерайлира след атака в Квета

Свят Преди 4 часа

Властите разследват причините за експлозията в провинция Белуджистан

<p>Сделката между Вашингтон и Техеран може да отвори Ормузкия проток</p>

„Аксиос“: САЩ и Иран са близо до споразумение за 60-дневно примирие

Свят Преди 4 часа

Споразумението предвижда премахване на блокадата на иранските пристанища и размразяване на активи.

САЩ и Индия разговаряха за Иран, търговията и сигурността

САЩ и Индия разговаряха за Иран, търговията и сигурността

Свят Преди 4 часа

Марко Рубио и Субрахманям Джайшанкар обсъдиха и енергийните доставки и

След катастрофата край Казанлък: Бебе на месец и 8-годишно дете са в болница

След катастрофата край Казанлък: Бебе на месец и 8-годишно дете са в болница

България Преди 4 часа

В колата са пътували също жена на 19 години и мъж на 20 години

<p>Урсула фон дер Лайен реагира на напредъка в преговорите между САЩ и Иран</p>

Урсула фон дер Лайен приветства напредъка в преговорите между САЩ и Иран

Свят Преди 5 часа

Председателката на ЕК заяви, че е необходима сделка за деескалация и свободно корабоплаване през Ормузкия проток

<p>На фона на напрежението със САЩ:&nbsp;Иран свали израелски разузнавателен дрон</p>

Иран свали израелски разузнавателен дрон над Хормозган

Свят Преди 5 часа

Според ирански медии безпилотният апарат „Орбитър“ е бил унищожен на фона на преговорите със САЩ

<p>&quot;Няма да правим компромиси с честта и достойнството на Иран&quot;</p>

Пезешкиан: Иран е готов да успокои света, че иранците не искат ядрени оръжия

Свят Преди 5 часа

Техеран твърди, че една или две ключови точки все още разделят двете страни

<p>Ердоган към Тръмп:&nbsp;Турция е готова да окаже &bdquo;всякаква подкрепа&ldquo; за&nbsp;споразумение с Иран</p>

Ердоган предложи на Тръмп подкрепа за споразумение с Иран и отваряне на Ормузкия проток

Свят Преди 5 часа

Турският президент разговаря с държавния глава на САЩ и регионални лидери на фона на усилията за деескалация в Близкия изток

Епидемията от ебола: Жертвите вече са над 200, опасения за разпространение и в други държави в Африка

Епидемията от ебола: Жертвите вече са над 200, опасения за разпространение и в други държави в Африка

Свят Преди 6 часа

СЗО обяви разпространението на силно заразната хеморагична треска за международна извънредна ситуация

Катастрофа край Казанлък, петима пострадали, сред които и новородено

Катастрофа край Казанлък, петима пострадали, сред които и новородено

България Преди 6 часа

Всички са пътували в един автомобил

Апарат на НАСА използва Марс, за да се изстреля към загадъчен метален свят

Апарат на НАСА използва Марс, за да се изстреля към загадъчен метален свят

Любопитно Преди 6 часа

По време на прелитането камерите му успяха да уловят Червената планета от изключително рядка и непозната досега перспектива

ЕС обвини Москва в „безразсъдна политика на ръба на войната“

ЕС обвини Москва в „безразсъдна политика на ръба на войната“

Свят Преди 7 часа

Военни експерти предупреждават, че войната в Украйна постепенно се превръща в конфликт с все по-голям технологичен и стратегически мащаб

Издирват мъж от Габрово, изчезнал след поройните дъждове

Издирват мъж от Габрово, изчезнал след поройните дъждове

България Преди 7 часа

За последно е бил забелязан на 23 май в местността Чакала край Севлиево

Всичко от днес

От мрежата

10 плодове и зеленчуци, които може да дадете на кучето си

dogsandcats.bg

8 причини защо кучето се промъква в леглото ви през нощта

dogsandcats.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg
1

Пръскат срещу марокански скакалци

sinoptik.bg

Джейсън Стейтъм заведе любимата си на приказно пътешествие из Египет

Edna.bg

Лили Иванова превзема Париж! Примата пее на сцената на легендарната „Олимпия“

Edna.bg

Тотнъм се спаси след геройска победа над Евертън

Gong.bg

Астън Вила надви Манчестър Сити в последния мач на Пеп Гуардиола

Gong.bg

Прозорецът - единственият изход: Разкази след наводнението в Севлиево

Nova.bg

Прокурор Георги Иванов: Първоначално никой не вярваше, че Васил Михайлов някога ще бъде осъден

Nova.bg