Опит за бягство в затвор край Хамбург бе осуетен след нападение

Т рима затворници в заведение за лишаване от свобода за непълнолетни в района на Хамбург са нападнали трима надзиратели, ранявайки двама от тях, предаде ДПА, като се позова на съдебните власти в северния германски град.

Нападението се е случило на Ханьоферзанд, остров в река Елба, западно от центъра на града.

Затворниците първо са притиснали надзирател в склад, ранили са го и са му взели ключа, който след това е бил използван за достъп до друга част на затвора. Там колеги на ранения в крайна сметка са осуетили бягството. Един от тях е бил сериозно ранен и е откаран в болница, уточнява ДПА.

Полицията съобщи, че служителите на затвора са се справили със случая преди полицейски екип да пристигне на мястото на инцидента.

Съдебните власти съобщиха, че случаят е предаден на прокуратурата. Двама от замесените в инцидента затворници вече са преместени на друго място.

Затворът, който се администрира от Хамбург, се намира в провинция Долна Саксония. В него са 176 затворници, а 20 души са в предварителен арест.