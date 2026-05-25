Технологии

Малко популярни, но практични функции в Windows

Windows е операционната система, която е добре позната на милиарди хора, но въпреки това все още в нея има доста функции, които не се използват от мнозина, въпреки че могат да бъдат доста полезни и да пестят време

Мартин Дешев Мартин Дешев

25 май 2026, 08:24
Малко популярни, но практични функции в Windows
Източник: Microsoft

В продължение на десетилетия актуализации Windows е натрупал арсенал от вградени помощни програми и функции, предназначени да улеснят работните процеси и да решат ежедневните технически главоболия. Windows е пълен с функции, до които повечето потребители никога не се докосват – не защото са безполезни, а защото много хора просто не знаят за тяхното съществуване. Под познатия работен плот и менюто „Старт“ се крие колекция от изненадващо мощни инструменти, които могат да подобрят производителността, да засилят сигурността и да направят ежедневната работа с компютри по-гладка, отбелязва MakeUseOf.

Една от най-полезните скрити функции е История на клипборда. Повечето потребители все още копират и поставят по един елемент наведнъж, но Windows всъщност може да съхранява множество копирани елементи едновременно. Чрез натискане на Windows + V, потребителите могат да имат достъп до история на копиран текст, връзки и изображения, вместо да губят предишни записи в клипборда всеки път, когато се копира нещо ново. За хората, работещи с документи, електронни таблици или изследвания, това може да спести огромно количество време.

Как смартфонът се превърна в неразделна част от нас

Друг подценяван инструмент е Focus Sessions. Вградена в приложението Clock, тази функция помага за намаляване на разсейването, като комбинира таймери, проследяване на производителността и интеграция с музикални услуги.

Виртуалните десктопи също стават все по-важни. Windows позволява на потребителите да създават множество отделни десктопи за различни задачи - един за работа, друг за игри, трети за забавление или лични проекти. Вместо да претрупват един десктоп с десетки отворени прозорци, потребителите могат да организират работните процеси по-ефективно в множество пространства. Много потребители на Mac разчитат на подобни системи от години, но потребителите на Windows често пренебрегват тази функция напълно. 

Идва голяма промяна за лаптопите и тяхната памет

Google приветства началото на агентската ера на Gemini

Функциите за сигурност са друга важна област, която много потребители пренебрегват. Windows Sandbox например създава изолирана временна среда, където потребителите могат безопасно да тестват подозрителен софтуер или файлове, без да рискуват основната операционна система. Тъй като фишинг измами и атаки със зловреден софтуер стават все по-напреднали, изолирани среди като Sandbox стават все по-ценни. 

Nearby Sharing е друга функция, предназначена да опрости ежедневните работни процеси. Подобно на AirDrop на Apple, тя позволява на потребителите безжично да споделят файлове, връзки и снимки между близки устройства с Windows бързо, без да разчитат на USB устройства или качване в облака.

Наближава повратен момент за изкуствения интелект

Ръст на измамите в социални мрежи - как да се пазим

Макар Windows да се справя доста по-добре с управлението на приложенията и те да "забиват" доста рядко, все още се случва. Windows 11 улеснява спирането на блокирало приложение директно от основния таскбар. Така няма нужда да се отваря Windows Task Manager, да се търси приложението в процесите и да се губи време. Вместо това може конкретното приложение да бъде спряно с десен клик на мишката върху името на програмата в лентата със задачите и да се избере End Task. За целта функцията трябва да се активира от основното меню с настройки на Windows в секция System > Advanced > активиране на плъзгача End Task.

Редактор: Мартин Дешев
технологии Windows Microsoft Windows 11 операционна система софтуер
Последвайте ни
Нови разкрития за фаталния инцидент с починало момиче в Благоевград, има задържани

Нови разкрития за фаталния инцидент с починало момиче в Благоевград, има задържани

25 май: Девет минути и двадесет и девет секунди, които взривиха Америка

25 май: Девет минути и двадесет и девет секунди, които взривиха Америка

Оставиха в ареста и обвиниха в отвличане украинците, задържани за стрелбата във Варна

Оставиха в ареста и обвиниха в отвличане украинците, задържани за стрелбата във Варна

Рубио за Иран: Преговорите са сложни, ключовите разногласия остават

Рубио за Иран: Преговорите са сложни, ключовите разногласия остават

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

Доброволен фонд: Свободата да спестявате за пенсия по свои правила

pariteni.bg
Атрактивното завръщане на Honda: Тестваме новите Prelude и Civic

Атрактивното завръщане на Honda: Тестваме новите Prelude и Civic

carmarket.bg
23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан
Ексклузивно

23 май: Писъци вместо молитви – пътят, който се превърна в смъртоносен капан

Преди 2 дни
Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля
Ексклузивно

Бедствено положение във Великотърновско заради пороите, Янтра преля

Преди 2 дни
Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето
Ексклузивно

Дъждът ще обърка плановете за уикенда, кога идва слънцето

Преди 2 дни
<p>Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд</p>
Ексклузивно

Обрат: Унгария ще остане в Международния наказателен съд

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Везенков след победата: Ще ми трябва време да осъзная какво успяхме да направим&nbsp;</p>

Везенков и "Олимпиакос" покориха Европа след драматичен финал срещу Реал Мадрид в Атина

Любопитно Преди 59 минути

"Ще ми трябва време да осъзная какво успяхме да направим", каза най-добрият български баскетболист

Ден на траур в Благоевград след случая с починало непълнолетно момиче

Ден на траур в Благоевград след случая с починало непълнолетно момиче

България Преди 1 час

Всички тържествени мероприятия на територията на общината се отменят

Връчиха театралните награди "Аскеер"

Връчиха театралните награди "Аскеер"

Любопитно Преди 10 часа

Традиционно, церемонията се провежда под почетния патронаж на министъра на културата и министъра на отбраната

Лидер на "Хизбула": Разоръжаването на движението би било равносилно на "унищожение"

Лидер на "Хизбула": Разоръжаването на движението би било равносилно на "унищожение"

Свят Преди 11 часа

Същевременно Касем повтори призива си към ливанското правителство да се откаже от преките преговори с Израел

Туристически автобус се преобърна в Турция, 46 ранени

Туристически автобус се преобърна в Турция, 46 ранени

Свят Преди 11 часа

Полицията е започнала разследване по случая

„Замина ми половината живот“: Огромни щети след наводнението в Севлиево

„Замина ми половината живот“: Огромни щети след наводнението в Севлиево

Свят Преди 12 часа

Засега единственото възможно обезщетение ще бъде по около 1200 евро на домакинство

Александър Вучич посети Великата китайска стена

Александър Вучич посети Великата китайска стена

Свят Преди 12 часа

Визитата на Вучич в Китай се осъществява по покана на китайския президент Си Цзинпин

<p>Йотова: Буквите имат особено значение за нас, 24 май не е носталгия, а бъдеще</p>

Президентът Илияна Йотова: Буквите имат особено значение за нас, 24 май не е носталгия, а бъдеще

Свят Преди 12 часа

Приемът започна с изпълнение на химна на Република България и „Върви, народе възродени“ в изпълнение на Детския хор на Българското национално радио

<p>Трима непълнолетни затворници раниха надзиратели в Германия</p>

Опит за бягство в затвор край Хамбург бе осуетен след нападение

Свят Преди 12 часа

Нападението се е случило на Ханьоферзанд, остров в река Елба, западно от центъра на града

Почина майката на Софи Маринова

Почина майката на Софи Маринова

България Преди 13 часа

Певицата е отменила планираните си участия през следващите дни, за да се посвети на семейството и погребението

„Никой не вярваше, че ще бъде осъден“: Прокурор от СРП разказа за разследванията срещу Васил Михайлов

„Никой не вярваше, че ще бъде осъден“: Прокурор от СРП разказа за разследванията срещу Васил Михайлов

България Преди 13 часа

Хората в Перник в самото начало не искаха да подават сигнали срещу прокурорския син, заяви магистратът

<p>Китай стартира ключова космическа мисия</p>

Китайска космическа станция „Тянгун“ приема нов екипаж от „Шънчжоу-23“

Любопитно Преди 13 часа

Подготвя се първият едногодишен орбитален престой на тайконавт

<p>Тръмп сложи край на 60-годишната практика за издаване на зелени карти</p>

САЩ: Кандидатите за зелена карта ще подават документи от родината си

Свят Преди 14 часа

Промяната, критикувана от правозащитни организации, е поредната значима стъпка на администрацията на президента Доналд Тръмп в областта на имиграционната политика

<p>Какво знаем за руската атака с &bdquo;Орешник&ldquo; срещу Украйна (ОБЗОР)</p>

Какво знаем за руската атака с „Орешник“ срещу Украйна

Свят Преди 14 часа

Украинските власти съобщават за десетки ракети и стотици дронове

Мелони осъди твърдо руската атака срещу Украйна с ракета „Орешник“

Мелони осъди твърдо руската атака срещу Украйна с ракета „Орешник“

Свят Преди 14 часа

Италианският премиер призова за продължаваща подкрепа и усилия за справедлив мир.

Тръмп призова за предпазливост в сделката с Иран

Тръмп призова за предпазливост в сделката с Иран

Свят Преди 14 часа

Белият дом настоява за внимателен подход в преговорите с Техеран

Всичко от днес

От мрежата

10 от най-добрите породи кучета-пазачи за защита на дома ви

dogsandcats.bg

Ето защо не бива да давате пържени картофки на кучето си

dogsandcats.bg
1

До 30 градуса в края на май

sinoptik.bg
1

Младежи освежиха екопътека край Айтос

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп 25 - 31 май: Късметът е на ваша страна, възползвайте се

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 25 - 31 май

Edna.bg

Нов треньор води Лудогорец срещу ЦСКА?

Gong.bg

Сълзи на раздяла: Бернардо Силва се сбогува с Пеп и Ман Сити

Gong.bg

Очакваме до 30 градуса в края на май

Nova.bg

Бедствието в Габровско: Около 100 къщи са засегнати от наводнението, един човек е в неизвестност

Nova.bg