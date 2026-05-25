Малко популярни, но практични функции в Windows

В продължение на десетилетия актуализации Windows е натрупал арсенал от вградени помощни програми и функции, предназначени да улеснят работните процеси и да решат ежедневните технически главоболия. Windows е пълен с функции, до които повечето потребители никога не се докосват – не защото са безполезни, а защото много хора просто не знаят за тяхното съществуване. Под познатия работен плот и менюто „Старт“ се крие колекция от изненадващо мощни инструменти, които могат да подобрят производителността, да засилят сигурността и да направят ежедневната работа с компютри по-гладка, отбелязва MakeUseOf.

Една от най-полезните скрити функции е История на клипборда. Повечето потребители все още копират и поставят по един елемент наведнъж, но Windows всъщност може да съхранява множество копирани елементи едновременно. Чрез натискане на Windows + V, потребителите могат да имат достъп до история на копиран текст, връзки и изображения, вместо да губят предишни записи в клипборда всеки път, когато се копира нещо ново. За хората, работещи с документи, електронни таблици или изследвания, това може да спести огромно количество време.

Друг подценяван инструмент е Focus Sessions. Вградена в приложението Clock, тази функция помага за намаляване на разсейването, като комбинира таймери, проследяване на производителността и интеграция с музикални услуги.

Виртуалните десктопи също стават все по-важни. Windows позволява на потребителите да създават множество отделни десктопи за различни задачи - един за работа, друг за игри, трети за забавление или лични проекти. Вместо да претрупват един десктоп с десетки отворени прозорци, потребителите могат да организират работните процеси по-ефективно в множество пространства. Много потребители на Mac разчитат на подобни системи от години, но потребителите на Windows често пренебрегват тази функция напълно.

Функциите за сигурност са друга важна област, която много потребители пренебрегват. Windows Sandbox например създава изолирана временна среда, където потребителите могат безопасно да тестват подозрителен софтуер или файлове, без да рискуват основната операционна система. Тъй като фишинг измами и атаки със зловреден софтуер стават все по-напреднали, изолирани среди като Sandbox стават все по-ценни.

Nearby Sharing е друга функция, предназначена да опрости ежедневните работни процеси. Подобно на AirDrop на Apple, тя позволява на потребителите безжично да споделят файлове, връзки и снимки между близки устройства с Windows бързо, без да разчитат на USB устройства или качване в облака.

Макар Windows да се справя доста по-добре с управлението на приложенията и те да "забиват" доста рядко, все още се случва. Windows 11 улеснява спирането на блокирало приложение директно от основния таскбар. Така няма нужда да се отваря Windows Task Manager, да се търси приложението в процесите и да се губи време. Вместо това може конкретното приложение да бъде спряно с десен клик на мишката върху името на програмата в лентата със задачите и да се избере End Task. За целта функцията трябва да се активира от основното меню с настройки на Windows в секция System > Advanced > активиране на плъзгача End Task.