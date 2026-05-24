Връчиха театралните награди "Аскеер"

З а 35-и път бяха връчени наградите „Аскеер“ за постижения в театралното изкуство през изминалия сезон. Събитието се проведе в Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост. Домакини на събитието бяха театър „Българска армия“ и фондация „Академия Аскеер“.

Припомняме, че призовете са единствени по рода си в България – присъждат се от артисти за артисти. Всяка награда е израз на професионалния и естетически избор на хора, които активно създават театър. Единадесетте спектаклови категории на „Аскеер 2026“ обхващат постановки с премиера в периода от 1 април 2025 до 31 март 2026 г.

Организаторите удостоиха с голямата награда за цялостен принос към театралното изкуство актрисата Мария Стефанова. Почетен "Аскеер" беше присъден и на сценографа Младен Младенов.

Наградата за изгряваща звезда взе Теодор Кисьов. Призът за поддържаща женска роля отиде при Мария Сотирова, а за мъжка - при Алексей Кожухаров.

Елена Телбис грабна приза за водеща женска роля, а за мъжка бяха отличени Атанас Атанасов и Ивайло Христов.

Отличието за режисура отиде при Зафир Раджаб. "Аскеер" за най-добро представление отиде за спектакъла „Влюбеният дирижабъл“.

В категория "Съвременна българска драматургия" спечели Елена Телбис. Никол Трендафилова спечели статуетката за сценография. Марина Райчинова беше отличена с "Аскеер" за костюмография.

Петя Диманова спечели отличието за театрална музика. Явор Бахаров спечели наградата за моноспектакъла "Трима крале".

Милен Миланов, който е съосновател и дългогодишен председател на фондация „Академия Аскеер", получи наградата "Аскеер" за творческа чест, която не се връчва всяка година. Същото отличие беше връчено и на сценографа и костюмограф Нина Пашова. Водещият на церемонията Веселин Ранков пък изненадващо беше удостоен с почетен плакет.​

Гала-спектакълът по връчването на наградите бе поверен на творчески екип с режисьор Иван Урумов, сценарист Лиза Шопова, сценограф и костюмограф Нина Пашова и музикален продуцент Добрин Векилов – Дони.

Традиционно, церемонията се проведе под почетния патронаж на министъра на културата и министъра на отбраната.