Туристически автобус се преобърна в Турция, 46 ранени

О бщо 46 души са били хоспитализирани с наранявания след преобръщане на туристически автобус в град Чанаккале, Северозападна Турция, съобщи вестник „Джумхуриет“. По информация на изданието те са в добро здравословно състояние.

Автобусът е пътувал от Анкара и се е преобърнал тази сутрин на влизане в квартал Бига в Чанаккале, където е излязъл от пътя по неясни причини. На място са пристигнали множество линейки, които са отвели пострадалите в болница, като шофьорът на автобуса е сред хоспитализираните.

Полицията е започнала разследване по случая.