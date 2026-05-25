Нови разкрития за фаталния инцидент с починало момиче в Благоевград, има задържани

Наводненията в България: Затворници помагат в разчистването, проблеми с водоснабдяването и аварии по инфраструктурата

„Никой не вярваше, че ще бъде осъден“: Прокурор от СРП разказа за разследванията срещу Васил Михайлов

Топло и слънчево време в началото на седмицата, но идват нови бури и захлаждане

Ден на траур в Благоевград след случая с починало непълнолетно момиче

Б лагоевград обяви Ден на траур след тежкия инцидент пред жилищен блок в квартал „Струмско“, при който загина непълнолетно момиче, а 17-годишно момче беше прието в критично състояние след падане от петия етаж на сградата.

По случая вече има двама задържани, а разследването се води по версия за тежко престъпление.

Инцидент в Благоевград: Непълнолетно момиче загина, а младеж е в болница

Трагедията разтърси града в неделя през нощта, когато пред блока беше открито тялото на момичето. Малко по-късно в района е намерено и момче в тежко състояние, което впоследствие е транспортирано в столичната болница „Пирогов“. Лекарите продължават борбата за живота му.

Разследващите работят по изясняване на случилото се в апартамент на петия етаж, откъдето по първоначални данни са паднали двамата младежи. Според информация на NOVA в жилището е имало събиране, подготвяно в продължение на около десет дни, като по време на него са били осигурени различни наркотични вещества – райски газ, LSD, марихуана и трева.

По неофициална информация употребата на дрога е довела до напрежение и конфликти между присъстващите, включително заради момиче, което впоследствие е ескалирало до агресия. Разследващите все по-сериозно разглеждат версията, че младежите не са паднали сами, а става дума за умишлено престъпление.

Очаква се на един от присъствалите на партито да бъде повдигнато обвинение. Според информацията той може да е склонил или принудил двамата младежи да скочат от прозореца. Предвижда се прокуратурата да поиска и 72-часова мярка за задържане.

Ден на траур в Благоевград след случая с починало непълнолетно момиче

Единият от задържаните е бил открит в апартамента във видимо неадекватно състояние и полугол, а вторият е намерен по-късно на друго място в Благоевград. По информация на разследващите телата на пострадалите младежи също са били без дрехи.

Случаят предизвика сериозен обществен отзвук и постави отново темата за разпространението на наркотици сред младите хора. Общественият посредник на Благоевград Злата Ризова обяви, че ще събере директорите на училищата в града и представители на полицията за спешна среща, посветена на проблема.

„Нямам точна концепция как ще протече срещата, но съм сигурна, че в диалога ще намерим някакви решения за този бич“, заяви Ризова.

Междувременно съседи на семейството разказват, че не са чули шум или скандали в нощта на трагедията. Живеещи в блока споделят, че не познават добре обитателите на апартамента и не са забелязвали нещо необичайно преди инцидента.

Разследването продължава под наблюдението на прокуратурата, като се очаква в следващите дни да станат ясни резултатите от експертизите и официалните обвинения по случая.