С ръбският президент Александър Вучич пристигна в Пекин на държавно посещение, което ще продължи от днес до 28 май, предаде Синхуа.

Той посети Великата китайска стена скоро след пристигането си, информира агенцията и публикува кадри от посещението на Вучич там на официалната си страница във Фейсбук.

Визитата на Вучич в Китай се осъществява по покана на китайския президент Си Цзинпин.

Великата китайска стена е масивна система от отбранителни укрепления, простираща се на хиляди километри през северната част на Китай. Тя е най-голямата строителна структура, създадена от човека, и е построена с основната цел да защитава китайските държави и империи от набезите на номадски племена от северните степи. В същността си тя представлява не една непрекъсната стена, а по-скоро мрежа от различни участъци, изградени през различни епохи, включващи стени, окопи, кули за наблюдение, казарми, сигнални кули и други отбранителни съоръжения.

Строителството на отделни укрепителни стени започва още през VII век пр.н.е. от различни китайски държави. По-късно, през III век пр.н.е., първият император на обединен Китай, Цин Шихуан, свързва и разширява съществуващите укрепления, за да създаде единна отбранителна линия срещу северните хуни. През вековете много други династии, включително Хан, Северни Вей, Суй и Тан, продължават да строят, възстановяват и разширяват части от стената. Най-голямото и най-мащабно строителство, голяма част от което е видимо и днес, е извършено по време на династията Мин (1368-1644 г.). Минските императори инвестират значителни ресурси в изграждането на здрави участъци от тухли и камък, заменяйки по-ранните структури от пресована земя.Историческото значение на Великата китайска стена е огромно. Тя е била не само стратегическо военно съоръжение, но и символ на решимостта на китайската цивилизация да защитава своята култура и земеделски земи от външни заплахи. Стената е служила като ефективна бариера за контрол на границите, позволявайки събирането на мита върху стоките и ограничавайки миграцията. Днес тя е един от най-разпознаваемите символи на Китай и е вписана в списъка на световното културно наследство на ЮНЕСКО през 1987 г., призната за своето изключително културно и историческо значение.

Общата дължина на всички участъци на Великата китайска стена, строени през различни епохи, е предмет на продължителни проучвания. През 2012 г. Държавната администрация за културно наследство на Китай обяви официална дължина от 21 196.18 километра, която включва всички стени, окопи и естествени защитни бариери. Въпреки че голяма част от стената е разрушена от времето, природните сили или човешка дейност, значителни участъци са запазени и реставрирани. Места като Бадалин, Мутяню и Симатай са сред най-посещаваните туристически дестинации, привличащи милиони посетители всяка година. Въпреки популярното схващане, Великата китайска стена не се вижда с просто око от космоса или от Луната. Тя остава архитектурно чудо, свидетелство за хилядолетната история на Китай и неуморимия човешки труд.