Рубио за Иран: Преговорите са сложни, ключовите разногласия остават

Държавният секретар на САЩ заяви, че Израел „винаги“ ще има правото да се защитава, независимо от постигането на евентуално споразумение

25 май 2026, 07:55
Д ържавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че Израел „винаги“ ще има правото да се защитава, независимо дали Вашингтон и Техеран ще постигнат евентуално споразумение по иранската ядрена програма. Изказването му идва на фона на засиленото напрежение в Близкия изток и продължаващите военни действия между Израел и ливанското движение „Хизбула“, предаде Франс прес.

По време на официалното си посещение в Индия Рубио коментира пред журналисти, че правото на самоотбрана е основен принцип за всяка държава.

„Израел винаги има правото да се защитава. Всяка страна в света има това право. Ако „Хизбула“ се готви да изстреля ракети или вече изстрелва ракети срещу него, Израел има правото да отвърне на удара“, подчерта американският държавен секретар по време на визитата си в Делхи.

С изявлението си Рубио на практика подкрепи позицията на израелския премиер Бенямин Нетаняху, който ден по-рано заяви, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е потвърдил в телефонен разговор „правото“ на Израел да продължи военните си операции в Ливан.

Израелските сили от месеци водят ожесточени сблъсъци с бойците на „Хизбула“ по северната граница на страната. Конфликтът се изостри след началото на войната в Газа и доведе до серия от въздушни удари, ракетни атаки и жертви и от двете страни на границата.

Междувременно Вашингтон продължава дипломатическите си усилия за постигане на евентуално споразумение с Иран. Рубио обаче беше предпазлив относно възможността за бърз пробив в преговорите.

„Мислехме, че ще имаме новини снощи, може би днес, но не бих се ангажирал твърде много с това“, заяви той.

По думите на американски представители разговорите с Техеран остават сложни, а ключови разногласия продължават да съществуват по въпросите за ядрената програма на Иран, санкциите и регионалната сигурност.

Изявленията на Рубио идват в момент, в който международната общност следи с тревога развитието на ситуацията в Близкия изток и опасенията от разширяване на конфликта в региона.

Източник: БТА/Симеон Томов    
