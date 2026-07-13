Apple съди OpenAI за търговски тайни в мега дело

В се по-ожесточената битка за доминация в областта на изкуствения интелект придоби нови измерения след като Apple заведе дело срещу OpenAI заради твърдения за кражба на търговска тайна, съобщава 9to5Mac. Делото бележи един от най-големите съдебни сблъсъци досега в бързо развиващата се надпревара за хардуер с изкуствен интелект и подчертава как конкуренцията се простира далеч отвъд софтуера и чатботовете.

Жалбата, подадена в Окръжния съд на САЩ за Северния окръг на Калифорния, обвинява създаделя ChatGPT в организиране на систематична, общофирмена кампания за кражба на високочувствителни търговски тайни за хардуер. Според Apple, OpenAI заобикаля пазара, за да ускори навлизането си в потребителската електроника, като се възползва „от десетилетията иновации на Apple“, за да създаде устройство, предназначено да се конкурира директно с iPhone.

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Според жалбата на Apple, OpenAI и няколко бивши служители на Apple са предприели координирани усилия за получаване на поверителна информация, свързана с бъдещите хардуерни проекти на Apple. В иска са посочени OpenAI, нейният ръководител по хардуера Танг Тан - бивш топ хардуерен ръководител на Apple и бившият инженер на Apple Чанг Лиу, като се твърди, че до поверителна информация е бил неправомерно осъществен достъп и е била запазена, след като служителите са напуснали компанията.

Според съдебния документ, Лиу е запазил лаптопа си, предоставен от Apple, при напускане и е открил сериозна уязвимост в удостоверяването, която му е позволила да заобиколи сигурността и да получи достъп до вътрешното мрежово хранилище на Apple седмици след като трудовото му правоотношение е било законно прекратено. Вместо да съобщи за грешката в сигурността, Лиу е използвал вратичката, за да изтегли тайно десетки поверителни хардуерни файлове, инженерни презентации и непубликувани спецификации на проекти, докато активно е разработвал хардуер за OpenAI.

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Ключовото доказателство, което е в основата на съдебния спор, е текстово съобщение, което Лиу е изпратил на настоящ колега от Apple, когото е обучавал да избегне корпоративната сигурност. Хвалейки се за пропуска в сигурността, Лиу е написал: „LOL, открих, че мога да получа достъп до [мрежовото хранилище], толкова е забавно.“ Apple твърди, че съобщението демонстрира неоторизиран достъп до поверителни ресурси на компанията след неговото напускане и се е превърнало в централен елемент от съдебното им дело.

Обхватът на делото далеч надхвърля един инженер. То е насочено основно към главния хардуерен директор на OpenAI, Танг Тан, който е прекарал 24 години в Apple и преди това е бил вицепрезидент по продуктовия дизайн за iPhone и Apple Watch. Apple твърди, че Тан е злоупотребил с вътрешните си познания за собствените хардуерни процеси и вериги за доставки на Apple. По-конкретно, в жалбата се твърди, че Тан и ръководството на OpenAI са инструктирали служители на Apple, интервюиращи се за работа в OpenAI, да изнасят контрабандно „действителни части“, цифрови чертежи и физически прототипи от Купертино, за да ги носят на интервютата си за незаконни демонстрационни сесии „покажи и разкажи“.

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Освен това, в иска се твърди, че OpenAI активно е обучавала напускащите служители на Apple как да управляват напускането си, за да избегнат задействане на вътрешни предупредителни системи. Твърди се, че новобранците са били инструктирани да скрият самоличността на новия си работодател и да избегнат преждевременно освобождаване от поста си, като по този начин се гарантира, че ще могат да се възползват максимално от последните си две седмици в Apple, за да източат колкото е възможно повече данни. Apple твърди, че OpenAI дори е използвала открадната интелектуална собственост, за да подмами доставчик на споделено производство да изпълни високоспецифична, собствена техника за обработка на метал за хардуерно устройство на OpenAI под фалшивия претекст, че Apple е разрешила това действие.

Apple твърди, че тези действия са били предназначени да ускорят усилията на OpenAI за разработване на собствено семейство потребителски устройства, задвижвани от изкуствен интелект. OpenAI отрече твърденията, заявявайки, че няма интерес към търговските тайни на конкурентите и остава фокусирана върху разработването на собствени технологии.

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Apple и OpenAI бяха стратегически партньори. Apple интегрира ChatGPT в няколко от своите продукти и услуги като част от инициативата си Apple Intelligence. Оттогава обаче OpenAI бързо се разшири отвъд софтуера, най-вече чрез придобиването на io Products, стартъпа за AI хардуер, съоснован от легендарния бивш дизайнер на Apple Джони Айв. Това придобиване сигнализира за амбициите на OpenAI да се конкурира директно в потребителския хардуер, превръщайки партньорството във все по-директно съперничество. Apple пък сключи партньорства с други AI компании, включително Google, за да използва и техни умни системи и алгоритми.

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Apple твърди, че се е опитала да уреди спора за търговската тайна извънсъдебно още през февруари, но запитванията ѝ са били напълно игнорирани от ръководството на OpenAI. Сега, търсейки обезщетения, авторски права и спиране на използването на технологиите ѝ, Apple се опитва съдебно да постигне този резултат.