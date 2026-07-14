Край на фамилията Пит: Децата на Брад Пит му нанесоха нов удар

Д ве от децата на Брад Пит предприемат нови стъпки, за да се дистанцират от известния си баща. Дъщерята на актьора Захара и синът му Мадокс са публикували съобщения, разкриващи намеренията им да премахнат „Пит“ от фамилните си имена, според съдебни документи, получени от Daily Mail.

Обявленията са публикувани в изданието Los Angeles Daily Journal през юни и юли. „Молителката Захара Марли Джоли-Пит внесе молба в този съд за решение за промяна на имената, както следва: Захара Марли Джоли-Пит на Захара Марли Джоли“, гласи едното съобщение.

„Молителят Мадокс Чиван Джоли-Пит внесе молба в този съд за решение за промяна на имената, както следва: Мадокс Чиван Джоли-Пит на Мадокс Чиван Джоли“, се казва в другото съобщение.

И двете съобщения приканват несъгласните страни да се явят на насрочено изслушване по въпроса; това на Захара е насрочено за 28 септември, докато на Мадокс е на 14 септември.

В щата Калифорния тези, които искат законно да променят името си, трябва да публикуват Заповед за представяне на основания (документ, изискващ промяната на името) в продължение на четири поредни седмици във вестник преди датата на съдебното заседание.

Това се случва месец след като Захара подаде молба с искане новото ѝ име да бъде Захара Марли Джоли. Мадокс също е подал молба за премахване на фамилията на актьора в края на май.

Захара публично се отказа от фамилията преди три години, когато се присъедини към студентско сестринство в колежа „Спелман“. „Името ми е Захара Марли Джоли. И пристигам чак от Златния щат в града, пълен с ангели: Лос Анджелис, Калифорния“, каза тя при представянето си пред сестрите от колежа, според видео, споделено от People.

Тя се представи и като Захара Марли Джоли по време на церемонията по дипломирането си, която баща ѝ според съобщенията е пропуснал, според TMZ. „Нищо не го възпираше да се появи заради нея. Или изобщо да я посети. Денят беше посветен на всичко, което тя постигна. А не на това дали той има желание да присъства“, каза тогава източник, близък до Джоли, пред изданието.

Въпреки това множество източници говориха ексклузивно пред Daily Mail в защита на Пит, настоявайки, че той не е отсъстващият баща, за какъвто го представят, и че иска да има връзка с шестте си децата.

Мадокс също беше изписан като Мадокс Джоли, докато работеше като асистент на продукцията по биографичния филм на майка си „Мария“. Другите деца на Джоли и Пит, Шайло и Вивиън, също спряха да използват фамилията на актьора. Не е известно дали Пакс също е спрял да използва името.

Бившата влиятелна двойка имаше шест деца заедно по време на съвместния им живот като „Бранджелина“.

Миналата година Шайло, която е родена като Шайло Нувел Джоли-Пит, законно промени името си на Шайло Джоли малко след като навърши 18 години. По това време в изявление, споделено с People, адвокатът на Шайло, Питър Ливайн, заяви, че тя е „взела независимо и важно решение след болезнени събития“, добавяйки, че тя „просто е следвала законовия процес“, когато е публикувала съобщението за промяната.

Месец след като Шайло подаде молба да премахне фамилията на баща си, източник сподели пред People, че отношенията на Пит с по-големите му деца остават обтегнати. „Той практически няма контакт с пълнолетните деца. Ангажираността му с по-младите деца е по-ограничена през последните месеци поради графика му за снимки“, каза вътрешният източник.

През май 2024 г. Вивиън беше записана като Вивиън Джоли, а не Вивиън Джоли-Пит, в афиша за бродуейския мюзикъл „The Outsiders“.

Разделението в семейството отново излезе на преден план, когато майката на Пит, Джейн Ета Пит, почина миналата година на 84-годишна възраст. Източници разкриха тогава, че тя е била откъсната от внуците си в продължение на около девет години и те не са имали възможност да разговарят преди смъртта ѝ.

„Най-съкрушителната част е, че Анджелина държеше децата далеч от родителите му, от техните собствени баба и дядо“, заяви източник пред Daily Mail миналия август.

Отношенията на Пит със сина му Пакс, който по-рано нарече баща си „г*з от световна класа“ и го обвини, че кара по-малките си братя и сестри да „треперят от страх“, изглежда не са по-добри.

Източник по-рано разказа пред Daily Mail как се е почувствал Пит, след като 22-годишният младеж беше заснет миналата година да се подпира на няколко приятели на излизане от Chateau Marmont. „Той няма никакво притеснение за това какво прави или не прави Пакс. Действията на Пакс отразяват това кой е той“, каза вътрешният човек. „Брад искрено смята връзката си с Пакс за непоправима“, добави той.

Източникът продължи с думите, че актьорът изглежда не планира да търси контакт с нито един от осиновените си синове: „Пакс и Мадокс дадоха пределно ясно да се разбере как се чувстват, а Брад няма какво да каже за нито един от двамата“.

Що се отнася до другите му деца, източникът сподели, че Пит „храни надежда, че останалите един ден ще променят мнението си. Времето лекува раните“.

Източник, близък до Джоли, също отвърна на бившия ѝ съпруг по това време и каза: „Брад продължава да играе жертвата. Разрушената му връзка с децата му е пряк резултат от начина, по който се е отнасял към тях. Той трябва да спре да обвинява другите. Ако иска да възстанови връзката си с децата, трябва да признае собствените си действия и да се реваншира“.

След като се запознаха на снимачната площадка на филма от 2005 г. „Мистър и мисис Смит“, Пит и Джоли бяха смятани за най-популярната двойка в Холивуд по време на дългогодишната си връзка. Те се жениха през август 2014 г. по време на тайна церемония в Южна Франция и посрещнаха три деца заедно по време на романса си: Шайло през 2006 г. и близнаците Вивиън и Нокс през 2008 г. Те също така осиновиха още две деца, Захара и Пакс, а Пит законно осинови сина, когото Анджелина беше осиновила преди да се съберат – Мадокс.

Но през 2016 г. всичко приключи с експлозивен край, след като двамата влязоха в предполагаема физическа саморазправа по време на частен полет с шестте си деца, а по-късно Джоли подаде молба за развод. По-късно Джоли заяви, че Пит е „душил“ едно от децата по време на ужасяващия спор и е „ударил“ друго в лицето, оставяйки нея и децата да се чувстват като „заложници“ и да се свиват от страх под одеяло в продължение на часове, докато кацнат.

Тя също така твърдеше, че той я е хванал за главата, блъснал я е в стената и я е разтърсил силно в един момент по време на полета, което е довело до наранявания на гърба и лакътя ѝ.

Представител на Пит първоначално нарече разказа на Джоли „напълно неверен“ пред CNN, но след това разпространи допълнено изявление пред изданието, което гласеше: „Историята на Анджелина продължава да се развива всеки път, когато я разказва. Брад пое отговорност за това, което е направил, но няма да поеме за неща, които не е извършил. Той е обект на всякакъв вид лични атаки и изопачаване на истината. За щастие, различните държавни органи, които тя се опита да използва срещу него през последните шест години, взеха свои собствени независими решения. Брад ще продължи да отговаря в съда, както прави постоянно“.

Откакто се разделиха, двете звезди са въвлечени в една от най-публичните съдебни битки в историята на Холивуд за попечителството над децата им, както и за винарната, която някога притежаваха заедно.

През май 2021 г., след години на борба в съда, на Пит и Джоли първоначално беше предоставено съвместно попечителство над шестте им деца, но месец по-късно решението на съдията беше отменено. Оттогава Пит продължи напред в личен план и през последните няколко години се среща с дизайнерката на бижута Инес де Рамон.