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Как да намалим подуването и да се погрижим за тялото си

Френският наръчник за лимфен дренаж

14 юли 2026, 09:16
Как да намалим подуването и да се погрижим за тялото си
Източник: iStock
  • Лятото може да натовари лимфната система заради комбинацията от високи температури, недостиг на сън, повече алкохол и храни, които могат да засилят възпалителните процеси и задържането на течности.
  • Движението, дълбокото коремно дишане, балансираното хранене и лимфният масаж са сред методите, които специалисти препоръчват за подпомагане на лимфния поток и намаляване на усещането за подуване.
  • Техники като сухо четкане, домашен масаж и периодично гладуване набират популярност, но експертите подчертават, че научните доказателства за някои от тях са ограничени и при постоянни симптоми е необходима консултация с лекар.

Лятото често изглежда така: дълги часове на слънце, няколко повече коктейла от обичайното, късен сладолед и танци до малките часове на нощта. И макар всичко това да звучи приятно - и наистина може да бъде, ако е в умерени количества - летният сезон може да постави допълнителен стрес върху организма, особено когато губим сън и увеличаваме приема на храни и напитки, които предизвикват възпалителни процеси.

По-конкретно, лимфната система може да бъде засегната.

Лимфната система представлява мрежа от органи и тъкани, които отговарят за събирането и извеждането на излишните течности (наричани лимфа), усвояването на мазнините и защитата на организма от заболявания. Според Академията за лимфни изследвания фактори като високите температури и консумацията на алкохол могат да окажат негативно влияние върху лимфната система, особено при хора с определени медицински състояния като лимфедем, и да допринесат за по-силно подуване и задържане на течности през летните месеци.

Първото и най-популярно решение, което вероятно идва на ум, е лимфният дренажен масаж - процедура, която помага за ръчното придвижване на лимфната течност в тялото.

За разлика от кръвоносната система, която разчита на сърцето, за да изпомпва кръвта, лимфната система няма собствена „помпа“, затова е важно да ѝ помагаме да циркулира правилно, обяснява Техани Льоприйор, масажист и основател на парижкото студио за лимфен дренаж Atelier du Drainage Lymphatique.

Съществуват обаче и много други начини да подпомогнете лимфната си система без посещение при специалист.

Ето някои от препоръките на Льоприйор:

  • Движение

Един от най-лесните начини да стимулирате лимфната система е чрез физическа активност.

Според публикация на Центъра за ракови заболявания „Андерсън“ към Университета на Тексас най-подходящите упражнения за подобряване на лимфния поток са нискоинтензивното кардио и разтягането.

Разходките, плуването, колоезденето, стречингът и йогата са сред активностите, които могат да бъдат полезни.

  • Опитайте стойка на глава

Това е малко по-предизвикателен вариант - но ако сте опитен практикуващ йога, стойката на глава може да бъде особено полезна за лимфния дренаж, споделя Льоприйор.

Освен това тя стимулира и кръвообращението.

  • Практикувайте дълбоко коремно дишане

Голяма част от лимфната система се намира в областта на корема, обяснява Льоприйор. Затова пет минути дълбоко коремно дишане дневно могат да помогнат за движението на лимфата в организма.

Избягвайте храни, които могат да предизвикат възпаление

Според Центъра за цялостно лечение на рака „Силвестър“ към Здравната система на Университета на Маями ултрапреработените храни, пълномаслените млечни продукти и храните с добавена захар са сред примерите за продукти, които могат да предизвикат възпалителни процеси и да повлияят негативно на лимфната функция.

Вместо това е важно да се наблегне на храни, богати на антиоксиданти, калий и магнезий, които могат да помогнат за ограничаване на възпалението и поддържане на баланса на течностите в организма.

Източник: istockphoto

Сред подходящите избори са:

  1. горски плодове;
  2. ябълки;
  3. чисти протеини;
  4. спанак;
  5. кейл;
  6. полезни мазнини като омега-3 мастни киселини.

И не забравяйте да приемате достатъчно вода.

Източник: istockphoto
  • Практикувайте периодично гладуване

Льоприйор препоръчва и периодично гладуване (хранене в определени времеви интервали) поне веднъж седмично, ако това е подходящо за вас.

Проучване от 2021 г., публикувано в списание Medicine & Science in Sports & Exercise, установява, че ограниченото във времето хранене в комбинация със силови тренировки в продължение на 12 месеца значително намалява маркерите на възпаление.

Друго изследване от 2024 г. също показва, че гладуването може да увеличи нивата на вещества, които потискат възпалителните процеси.

Важно е обаче да се има предвид, че това не е универсален подход за всички и някои изследвания поставят под въпрос дългосрочния ефект от периодичното гладуване върху организма. При съмнение е добре да се консултирате с лекар.

Източник: istockphoto
  • Сухо четкане - любима техника на Гуинет Полтроу

Сухото четкане представлява използване на четка с естествени или специални влакна (например от свинска четина или с йонна мед) върху суха кожа с цел ексфолиране и стимулиране на лимфния дренаж.

Методът подобрява кръвообращението, премахва мъртвите кожни клетки, придава незабавен блясък на кожата и подпомага извеждането на задържаните течности.

Льоприйор препоръчва движенията да бъдат нагоре по посока на лимфния поток, но могат да се използват и други техники - например движения от корема надолу към слабините.

Източник: istockphoto
  • Домашен масаж

Възможно е да направите лимфен дренажен масаж и у дома с помощта на ръцете си или инструмент гуаша.

Експертът по лимфен масаж Флавия Ланини споделя пред Vogue, че ръцете, краката и коремът могат да бъдат масажирани у дома до три-четири пъти седмично.

Лимфният дренаж отдавна е популярен сред френските жени, които го използват като част от грижата за тялото си. Макар че някои техники могат да помогнат за временно намаляване на подуването и усещането за тежест, специалистите напомнят, че при медицински проблеми или постоянни симптоми е необходима консултация с лекар.

Източник: vogue    
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