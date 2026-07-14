България

Нова система срещу имотните измами: Общината и прокуратурата с мерки за ранно разкриване на рискови случаи

Предвижда се по-строг контрол при процедури за придобиване на имоти чрез обстоятелствени проверки и по-бързо подаване на сигнали при съмнения за измама

Василена Василева Василена Василева

14 юли 2026, 09:48
Нова система срещу имотните измами: Общината и прокуратурата с мерки за ранно разкриване на рискови случаи
Източник: iStock photos/Getty images

С ъздаване на механизъм за ранно откриване и сигнализиране при съмнения за имотни измами обсъдиха заместник районният прокурор на Софийската районна прокуратура Мирослава Чифчиева и общинският съветник Димитър Шалъфов.

Идеята е да бъде въведен ясен ред за работа на районните администрации и звената на Столичната община при издаването на документи, които могат да бъдат използвани при процедури за установяване на собственост чрез обстоятелствени проверки по чл. 587 от Гражданския процесуален кодекс.

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  • Целта е да се предотвратят измами с необитаеми имоти

Причината за предложението е нарастващият риск от злоупотреби с процедури, при които може да бъде издаден констативен нотариален акт въз основа на нотариална проверка и свидетелски показания.

Според участниците в срещата все по-често се наблюдават случаи, при които подобни механизми се използват за придобиване на имоти, чиито собственици са починали, отсъстват или не упражняват активно правата си.

Особено уязвими са необитаемите, наследствените и слабо стопанисваните имоти.

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  • Какви проверки се предвиждат

Предложеният механизъм включва допълнителни проверки при случаи, при които има съмнения за нередности – например при неясни данни за собствеността, внезапно деклариране на имот или плащане на стари данъчни задължения.

Ще се обръща специално внимание и на случаи, при които действията се извършват чрез пълномощник, посредник или свързано лице.

Димитър Шалъфов предлага общинските служители да проверяват наличните регистри и преписки, както и връзката между заявителя и конкретния имот.

В издаваните удостоверения да бъде отбелязвана информация за известни или възможни заинтересовани лица, установени в общинските регистри, е друга от идеите.

Така нотариусите и останалите компетентни органи ще разполагат с по-пълна информация при разглеждането на подобни процедури.

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  • Сигнали до прокуратурата при съмнения за престъпление

В механизма се предвижда и възможност за уведомяване на заинтересовани лица, когато това е възможно.

Ако уведомяването не може да бъде извършено, това ще бъде отразявано в преписката.

При установени конкретни данни за възможна измама, използване на неверни документи или информация, лъжесвидетелстване или неправомерно снабдяване с нотариален акт ще бъде подаван сигнал до прокуратурата.

По време на срещата е обсъдено и каква информация трябва да съдържат тези сигнали, за да могат да бъдат проверени ефективно.

Според Мирослава Чифчиева в тях трябва да бъдат включени данни за заявителя и имота, установените несъответствия, извършените проверки, информация за пълномощници, свидетели и други свързани лица, както и наличните документи.

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  • Ще има контролен лист за общинските служители

В резултат от срещата е взето решение да бъдат изготвени контролен лист и образец на сигнал до прокуратурата.

Те трябва да улеснят общинските служители при извършването на проверки, документирането на установеното и предприемането на навременни действия.

Според участниците механизмът ще позволи рисковите случаи да бъдат откривани по-рано, а институциите да реагират по-бързо и координирано в защита на гражданите и общинската собственост.

Редактор: Василена Василева
Източник: Софийска районна прокуратура    
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