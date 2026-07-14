„Извадих му ключовете и чаках полицията“: Как гражданин спря шофьор с 3,16 промила в Бургас

Ш офьор с 3,16 промила алкохол в кръвта е бил спрян от очевидец, след като едва не е предизвикал тежък инцидент на пътя.
Димитър Иванов разказва, че при създалата се ситуация инстинктивно се е опитал да избегне удара, като е преместил автомобила си.
„Веднага скочих от колата, изкарах му ключовете и започнах да чакам. Веднага ми лъхна на алкохол човекът и разбрах за какво става въпрос“, посочва Иванов пред NOVA.
След като го накарал да излезе от автомобила и да седне, той му предложил вода и цигара, докато пристигнат органите на реда.
По думите му водачът през цялото време отричал да е употребявал алкохол. Той обяснявал, че е приел силни лекарства заради смъртен случай в семейството.
Малко по-късно на мястото пристигнала съпругата на шофьора, която според Иванов веднага започнала да го защитава.
- Свидетелят останал изненадан от реакцията на останалите шофьори
Въпреки опасността от тежък пътен инцидент, реакцията на част от останалите участници в движението била различна от очакваното.
Вместо да окажат съдействие, някои от преминаващите водачи започнали да недоволстват, че автомобилите пречат на движението.
„През цялото време ми свиркат и ми казват: дръпни се от пътя, защото пречиш“, разказва Иванов.
По думите му това го е разочаровало, тъй като ситуацията е изисквала реакция и помощ от страна на очевидците.
- Полицията установила над 3 промила алкохол
Полицейските екипи пристигнали на място около 15 минути след сигнала.
След извършената проверка с дрегер органите на реда установили концентрация от 3,16 промила алкохол в кръвта на водача. Резултатът бил показан и на очевидеца, който да потвърди установеното нарушение.
При такава концентрация на алкохол управлението на автомобил представлява престъпление по Наказателния кодекс.
Предстои да стане ясно дали срещу водача ще бъде образувано досъдебно производство и какви действия ще предприеме прокуратурата.