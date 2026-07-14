„Извадих му ключовете и чаках полицията“: Как гражданин спря шофьор с 3,16 промила в Бургас

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Ш офьор с 3,16 промила алкохол в кръвта е бил спрян от очевидец, след като едва не е предизвикал тежък инцидент на пътя.

Димитър Иванов разказва, че при създалата се ситуация инстинктивно се е опитал да избегне удара, като е преместил автомобила си.

„Веднага скочих от колата, изкарах му ключовете и започнах да чакам. Веднага ми лъхна на алкохол човекът и разбрах за какво става въпрос“, посочва Иванов пред NOVA.

След като го накарал да излезе от автомобила и да седне, той му предложил вода и цигара, докато пристигнат органите на реда.

По думите му водачът през цялото време отричал да е употребявал алкохол. Той обяснявал, че е приел силни лекарства заради смъртен случай в семейството.

Малко по-късно на мястото пристигнала съпругата на шофьора, която според Иванов веднага започнала да го защитава.

Свидетелят останал изненадан от реакцията на останалите шофьори

Въпреки опасността от тежък пътен инцидент, реакцията на част от останалите участници в движението била различна от очакваното.

Вместо да окажат съдействие, някои от преминаващите водачи започнали да недоволстват, че автомобилите пречат на движението.

„През цялото време ми свиркат и ми казват: дръпни се от пътя, защото пречиш“, разказва Иванов.

По думите му това го е разочаровало, тъй като ситуацията е изисквала реакция и помощ от страна на очевидците.

Полицията установила над 3 промила алкохол

Полицейските екипи пристигнали на място около 15 минути след сигнала.

След извършената проверка с дрегер органите на реда установили концентрация от 3,16 промила алкохол в кръвта на водача. Резултатът бил показан и на очевидеца, който да потвърди установеното нарушение.

При такава концентрация на алкохол управлението на автомобил представлява престъпление по Наказателния кодекс.

Предстои да стане ясно дали срещу водача ще бъде образувано досъдебно производство и какви действия ще предприеме прокуратурата.