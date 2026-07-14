Нови случаи на ебола: САЩ ограничиха пътуванията от ДР Конго

С ъединените щати въведоха временни ограничения за пътуванията от Демократична република Конго заради продължаващото разпространение на вируса ебола в африканската държава. Новите мерки предвиждат граждани на САЩ, които се намират в ДР Конго или наскоро са пребивавали там, да не могат да се качват директно на граждански полети към американска територия.
Заради ебола: САЩ затягат мерките, ограничиха влизането и на притежатели на зелена карта
Exclusive: The Trump administration said it is blocking American citizens in the Democratic Republic of Congo from traveling to the US on commercial flights, according to a White House official https://t.co/Y5rtcskbx1— Reuters (@Reuters) July 14, 2026
Изключение ще бъде правено само за пътници, които са прекарали най-малко 21 дни в трета държава преди пристигането си в Съединените щати. Периодът съвпада с максималния инкубационен срок, използван при наблюдение за евентуално развитие на заболяването.
- Причината са новите случаи на ебола
Решението на американските власти идва на фона на продължаваща епидемия от ебола в Демократична република Конго.
По официални данни към неделя потвърдените случаи на заразяване са достигнали 1926, а броят на починалите вследствие на заболяването е 702.
Американските власти посочват, че ограниченията са временна превантивна мярка, насочена към намаляване на риска от разпространение на вируса на територията на САЩ.
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- Помощ за засегнатите американски граждани
Според информация от Белия дом около 20 американски граждани е трябвало да отпътуват от ДР Конго за САЩ в деня на въвеждането на ограниченията.
Държавният департамент е поел ангажимент да помогне на тях и на останалите засегнати пътници по време на задължителния 21-дневен период на изчакване.
Американските власти допълват, че ситуацията се наблюдава внимателно и мерките ще бъдат преразглеждани според развитието на епидемията.
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- Нови случаи сред американски граждани
През последните дни бяха съобщени и нови случаи на заразени американски граждани, пребивавали в Конго.
В петък Центровете за контрол и превенция на заболяванията на САЩ (CDC) съобщиха за служител на хуманитарна организация в ДР Конго, който е дал положителна проба за вируса.
В понеделник друг американски гражданин е бил приет за лечение в университетската болница във Франкфурт, Германия.
През май в същото лечебно заведение е бил настанен и трети гражданин на САЩ, заразен по време на престоя си в Конго.
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- Какво представлява ебола
Ебола е тежко вирусно заболяване, което се предава чрез контакт с телесни течности на заразени хора или животни. Симптомите обикновено включват висока температура, силна отпадналост, болки в мускулите, а в тежки случаи – вътрешни и външни кръвоизливи.
Вирусът периодично предизвиква огнища в Централна и Западна Африка. Най-тежката епидемия беше регистрирана между 2014 и 2016 г. в Западна Африка, когато хиляди хора загинаха.