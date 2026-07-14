Премиерът Румен Радев ще присъства на военния парад за националния празник на Франция

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М инистър-председателят Румен Радев ще посети Париж, където по покана на френския президент Еманюел Макрон ще присъства на традиционния военен парад по повод националния празник на Франция, съобщиха от правителствената пресслужба.

В българската делегация в Париж ще участват също вицепремиерът Иво Христов и министърът на външните работи Велислава Петрова.

Последен парад за президента на Франция Еманюел Макрон

Парадът ще се проведе на площад „Конкорд“ и в него ще се включат български гвардейци.

В деня преди военния парад премиерът Румен Радев беше гост на официалния прием за държавните и правителствени ръководители, даван от президента Еманюел Макрон в Елисейския дворец.

Макрон към Румен Радев: Работим заедно за по-суверенна и по-единна Европа

Премиерът Румен Радев бе на посещение във Френската република в края на май и се срещна с президента Еманюел Макрон. България и Франция споделят общи позиции по темите за сигурността и диверсификацията на енергийните доставки за Европа.

Двустранното сътрудничество между двете страни се развива в ключови области като отбраната, енергетиката и европейските политики, каза българският премиер след срещата. Той поясни, че двамата с Макрон са обсъдили сигурността на Европа, енергийната политика, подкрепата за Украйна и европейската перспектива на Република Северна Македония.