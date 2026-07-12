Технологии

Изкуственият интелект ще направи актуализациите на Windows много по-сигурни

Microsoft подготвя значителна промяна в начина, по който открива и коригира проблеми в сигурността на операционната система, като ще разчита на умни технологии да ускорят и оптимизират процеса с минимални усилия от страна на потребителите

Мартин Дешев Мартин Дешев

12 юли 2026, 11:42
Изкуственият интелект ще направи актуализациите на Windows много по-сигурни
Източник: Microsoft

П отребителите на Windows са свикнали с месечни актуализации за сигурност. Въпреки че тези корекции често отстраняват десетки уязвимости, те като цяло остават сравнително малки за изтегляне. Сега потребителите на път да забележат значителна промяна в рутинната си поддръжка на системата: актуализациите за сигурност стават значително по-големи и ще се пускат по-често, съобщава MakeUseOf.

В исторически план, голям скок в размера на корекциите или честотата на актуализациите може да е сигнализирал за раздуване на софтуера или нестабилна операционна система. В съвременния пейзаж на заплахите обаче всъщност са положителен индикатор, че Microsoft повишава нивото на защитата на цялата си платформа.

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Традиционно, идентифицирането и отстраняването на zero-day уязвимости беше щателен, ръководен от човек процес. Експертите по киберсигурност и хакерите прекарват месеци в ровене в сложен код, за да открият слабости. Изкуственият интелект променя това.

Злонамерените лица сега използват модели за машинно обучение като оръжие, за да сканират бързо кодови бази, автоматично разкривайки и използвайки софтуерни недостатъци със скорост и обем, които са невиждани досега. Тъй като заплахите вече могат да бъдат разработвани и внедрявани почти мигновено, традиционните защитни стратегии вече не са адекватни. Ако една платформа чака седмици, за да поправи новооткрита вратичка, тя оставя милиони потребители силно уязвими.

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За да се противопостави, Microsoft променя подхода си, като интегрира усъвършенстван изкуствен интелект директно в собствените си системи за откриване на уязвимости. Компанията използва патентовани системи с изкуствен интелект, като MDASH, които непрекъснато анализират основната операционна система Windows.

Тези модели сканират за уязвимости в сигурността с темпо и мащаб, които екипите от човешки инженери никога не биха могли да постигнат. Когато се появи потенциален индикатор или слабост в сигурността, изкуственият интелект незабавно я маркира, приоритизира нивото ѝ на опасност и помага на инженерите бързо да напишат и валидират корекция.

Тъй като защитният изкуствен интелект на Microsoft открива недостатъците значително по-бързо и по-рано от преди, обемът на готовите за внедряване корекции се е увеличил експоненциално. Тази бърза производителност е причината, поради която актуализациите чрез Windows Update, стават все по-големи.

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Този проактивен подход значително намалява риска отделният потребител да стане жертва на зловреден софтуер, ransomware или сложни пробиви в данните. Освен това, Microsoft съчетава своите инструменти със специализирани AI агенти, предназначени да гарантират, че тези корекции се инсталират във фонов режим, минимизирайки сривовете на системата или неочакваните прекъсвания.

В крайна сметка, по-големият пакет с актуализации не трябва да се разглежда като системна тежест. Той е доказателство за активен AI щит, защитаващ компютъра в реално време. Едно от най-големите предимства е последователността. С течение на времето компютрите могат да се окажат с леко различни версии на системните файлове в зависимост от това кои актуализации са били инсталирани успешно или дали предишни корекции са се провалили.

Чрез пакетиране на повече компоненти заедно, Microsoft може по-добре да гарантира, че всяка инсталация на Windows остава синхронизирана, намалявайки вероятността от проблеми със съвместимостта и улеснявайки внедряването на бъдещи актуализации. Очаква се по-големите актуализации да опростят възстановяването, ако нещо се обърка. Тъй като във всяка версия са включени повече системни компоненти, Windows би трябвало да е по-добре подготвен да поправя повредени файлове и да възстановява работната среда, без да се изисква от потребителите да извършват по-обширно отстраняване на неизправности.

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Бизнесът също вероятно ще се възползва. ИТ отделите, управляващи стотици или хиляди компютри, често прекарват значително време в работа с машини, които изостават с актуализациите или развиват несъответствия след пропуснати корекции. По-цялостните месечни актуализации могат да опростят внедряването и да намалят броя на различните системни конфигурации, които администраторите трябва да поддържат.

За повечето домашни потребители практическото въздействие ще бъде минимално, освен малко по-дългото време за изтегляне. В замяна получават подобрена надеждност, по-силна сигурност и по-последователно изживяване с Windows. Изискванията за съхранение може леко да се увеличат, но съвременните компютри обикновено имат достатъчен капацитет, за да поберат по-големите пакети за актуализации.

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В крайна сметка размерът на актуализацията е по-малко важен от това, което тя постига. Решението на Microsoft да приеме по-големи месечни пакети за сигурност дава приоритет на последователността и защитата.

Автор: Мартин Дешев
Редактор: Мартин Дешев
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