Свят

Франция отбелязва националния си празник с мащабен парад: Украйна и Европа са във фокуса

Близо 6700 военни, стотици машини и бойна авиация ще участват в традиционното шествие в Париж. България ще бъде представена от премиера Румен Радев

Василена Василева Василена Василева

14 юли 2026, 08:15
Франция отбелязва националния си празник с мащабен парад: Украйна и Европа са във фокуса
Парад в Париж на 14 юли 2025 г.   
Източник: БТА

Ф ранция отбелязва днес националния си празник – 14 юли, с традиционния военен парад в Париж, който тази година е посветен на европейската отбрана, превъоръжаването и подкрепата за Украйна, предаде "Франс прес".

Последен парад за президента на Франция Еманюел Макрон

В мащабното шествие ще участват близо 6700 военнослужещи, 98 самолета, 31 хеликоптера и 315 единици сухопътна военна техника.

Сред участниците ще бъдат и военнослужещи от държавите в Коалицията на желаещите – група европейски страни, подкрепящи Украйна. В парада ще се включат около 500 военни от коалицията, както и 25 украински военнослужещи.

Премиерът Румен Радев ще присъства на военния парад за националния празник на Франция

България също ще бъде представена в церемонията – в парада ще участват български гвардейци. Страната ни ще бъде представена от министър-председателя Румен Радев.

  • Европа демонстрира готовност за по-силна отбрана

Тазгодишният парад ще бъде послание за готовността на Франция да продължи процеса на превъоръжаване и ще подчертае стремежа към засилване на европейската отбранителна способност.

Сред почетните гости на събитието ще бъдат украинският президент Володимир Зеленски и 24 държавни и правителствени ръководители на европейски страни, част от Коалицията на желаещите.

Сред тях са германският канцлер Фридрих Мерц, италианският президент Серджо Матарела, датската премиерка Мете Фредериксен и британският премиер Киър Стармър.

В навечерието на празника френският президент Еманюел Макрон даде традиционна вечеря за лидерите, пристигнали в Париж.

  • Български гвардейци участват в парада

Традиционното шествие ще се проведе по булевард „Шанз-Елизе“.

Началото ще бъде поставено от френската авиационна група „Патрулите на Франция“, след което във въздушната част ще участват два изтребителя „Мираж 2000“, управлявани от френски пилоти и техни украински колеги, обучени да летят на този тип самолети.

В небето над Париж ще преминат и самолети от 10 европейски държави.

По време на парада ще бъде отдадена почит на френските военнослужещи, разположени по източния фланг на НАТО, включително в Румъния и Естония. Ще бъде отбелязана и 400-годишнината на френските военноморски сили.

  • Макрон: Отбранителният бюджет на Франция е удвоен

Ден преди парада Еманюел Макрон произнесе традиционната си реч пред френски военнослужещи, в която подчерта увеличаването на разходите за отбрана.

По думите му бюджетът на Франция за военни цели се е удвоил през последните 10 години.

Актуализираният закон за военно планиране, одобрен от френския парламент на 1 юли, предвижда 436 млрд. евро за отбраната за периода 2024–2030 г. Това е с 36 млрд. евро повече спрямо първоначално заложеното финансиране през 2023 г.

В навечерието на националния празник Макрон събра в Париж и лидерите на страните от Коалицията на желаещите. Те заявиха готовност за допълнителна подкрепа за Украйна, включително в областта на противовъздушната отбрана.

  • След парада Франция ще почете жертвите от атентата в Ница

След края на тържествата в Париж президентът Макрон ще посети Ница, където ще бъде отбелязана 10-годишнината от един от най-тежките терористични актове във Франция.

На 14 юли 2016 г. нападател прегази с камион хора, събрали се на крайбрежния булевард в Ница по случай националния празник.

При атаката загинаха 86 души, а повече от 450 бяха ранени. Нападателят беше ликвидиран от полицията.

Годишнината ще бъде отбелязана с възпоменателни церемонии в памет на жертвите.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Габриела Големанска    
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