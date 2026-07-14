Свят

Мащабна украинска атака остави част от Севастопол без ток

Руските власти съобщават за удари по енергийната инфраструктура в окупирания Крим, а заради опасност от дронове временно бяха затворени няколко руски летища

Василена Василева Василена Василева

14 юли 2026, 07:53
Мащабна украинска атака остави част от Севастопол без ток
Севастопол   
Източник: AP/БТА

Ч аст от Севастопол в окупирания от Русия полуостров Крим остана без електрозахранване през нощта след мащабна атака на украинските сили срещу енергийната инфраструктура на града. Това съобщи назначеният от Москва губернатор на Севастопол Михаил Развожаев, цитиран от ТАСС.

„В резултат на мащабна атака на врага срещу нашата енергийна инфраструктура част от града остана без електроснабдяване. На обектите е въведен специален режим, експерти оценяват мащаба на щетите. Всички извънредни служби са в пълна готовност“, написа Развожаев в социалната платформа „Макс“.

Към момента руските власти не съобщават за жертви или пострадали. Не е ясно и колко домакинства са засегнати от прекъсването на електрозахранването, както и кога подаването на ток ще бъде напълно възстановено.

  • Летища временно преустановиха работа

Паралелно с атаката руските власти няколко пъти през нощта въвеждаха и отменяха ограничения за полетите на редица летища заради опасност от атаки с безпилотни летателни апарати.

Сред засегнатите бяха летищата във Волгоград и Сочи, като подобни мерки редовно се прилагат при засечена опасност от украински дронове, за да бъде гарантирана безопасността на гражданската авиация.

Руското министерство на отбраната все още не е публикувало подробна информация за мащаба на нападението или за броя на прехванатите дронове.

  • Крим остава сред основните цели на украинските атаки

От началото на войната Крим, който Русия анексира през 2014 г., е сред основните цели на украинските удари. Киев многократно е заявявал, че полуостровът е неразделна част от украинската територия и че военните обекти там представляват легитимни цели.

През последните месеци украинските сили значително увеличиха използването на дронове и високоточни оръжия срещу военна и логистична инфраструктура на полуострова. Сред целите на подобни атаки често попадат военноморски бази, летища, складове за боеприпаси, системи за противовъздушна отбрана и енергийни съоръжения.

Севастопол има ключово стратегическо значение за Русия, тъй като там се намира базата на руския Черноморски флот. Заради това градът нееднократно е бил обект на украински атаки с дронове, ракети и морски безпилотни апарати.

  • Взаимни атаки далеч от фронтовата линия

През последните месеци както Русия, така и Украйна засилиха въздушните удари срещу цели далеч от непосредствената фронтова линия. Москва почти всяка нощ атакува украински градове с дронове и ракети, докато Киев все по-често нанася удари по военни, логистични и енергийни обекти на руска територия и в окупирания Крим.

Независима проверка на информацията за последната атака към момента не е възможна, а украинските власти все още не са коментирали официално съобщенията на руската страна.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА, Петър Къдрев    
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