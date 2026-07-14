Унгария прие конституционни промени, които могат да доведат до импийчмънт на президента Тамаш Шуйок

Парламентът на Унгария одобри конституционни промени, които могат да доведат до импийчмънт на президента Тамаш Шуйок и ограничават мандатите на депутати и конституционни съдии.

Ако Шуйок откаже да подпише измененията, премиерът Петер Мадяр заплашва с процедура по отстраняването му, за която е необходимо мнозинство от две трети.

Новите правила ограничават депутатските мандати до 12 години, а по-рано беше въведен и лимит от осем години за премиерския пост, което блокира евентуално завръщане на Виктор Орбан като министър-председател.

Сградата на унгарския парламент. Източник: БТА

Парламентът на Унгария одобри промени в конституцията, които биха отворили път за отстраняването от длъжност на президента на страната Тамаш Шуйок и биха наложили лимит на мандатите на депутатите и съдиите от Конституционния съд, съобщи ДПА.

Министър-председателят Петер Мадяр обвинява Шуйок, че е подкрепял политиките на бившия премиер Виктор Орбан, който загуби властта през април.

Променят конституцията на Унгария, за да махнат президента Шуйок

Промените бяха гласувани в понеделник със 139 гласа „за“, които осигуриха нужното мнозинство от две трети. Шестима депутати се въздържаха, а представителите на партията на Орбан „Фидес“ бойкотираха гласуването.

За да влязат в сила, промените трябва да бъдат подписани и от самия Шуйок. Мадяр заяви, че ако президентът откаже да ги подпише, срещу него ще бъде задействана процедура по импийчмънт. Тя също изисква мнозинство от две трети, както и одобрението на Конституционния съд.

Ако президентският пост се оваканти, той ще бъде временно поет от председателя на парламента Агнеш Форстхофер до избора на нов президент. В Унгария президентът се избира от парламента за петгодишен мандат.

Според конституционните промени съдиите от Конституционния съд трябва да се пенсионират на 70-годишна възраст, което ще засегне четирима от общо 15 съдии.

Максималният престой на депутатите в парламента ще бъде ограничен до 12 години, което ще влезе в сила от следващите парламентарни избори през 2030 г.

Правителството на Мадяр започва процедура за отстраняване на президента на Унгария

През юни партията на Мадяр „Тиса“ прокара промяна в конституцията, която ограничава възможността едно лице да заема премиерския пост до осем години. Това практически забранява на Орбан да се върне на премиерския пост, който той заема между 1998 и 2002 и между 2010 и 2026 г.

Мадяр е заявявал и намерението си да изготви изцяло нова конституция вместо настоящата, приета по времето на Орбан, като го обвинява, че тя е написана изцяло с цел да обслужва интересите на партията му.

Министър-председателят на Унгария Петер Мадяр. Източник: Getty Images

Кой е Петер Мадяр?

Петер Мадяр е унгарски юрист и политик, който се превърна в най-значимия опонент на Виктор Орбан. След като години наред е част от политическата среда на управляващата партия ФИДЕС, през 2024 г. скъсва с режима на Орбан, а само две години по-късно оглавява политическата промяна в страната. След парламентарните избори през април 2026 г. неговата партия „Тиса“ (TISZA) печели убедително мнозинство и Мадяр става министър-председател на Унгария.

Биография

Роден: 16 март 1981 г. в Будапеща. Образование: Завършва право в Католическия университет „Пазман Петер“ в Будапеща през 2004 г. Професия: Юрист, работил в държавната администрация и в сферата на европейските институции.

Кариера във ФИДЕС

В началото на политическата си кариера Мадяр е привърженик на Виктор Орбан и член на управляващата партия ФИДЕС. След победата на Орбан през 2010 г. заема различни държавни постове, включително:

служител в Министерството на външните работи; дипломат в Постоянното представителство на Унгария към Европейския съюз в Брюксел; ръководни позиции в държавни компании.

Личен живот

Мадяр беше женен за Юдит Варга - министър на правосъдието в правителството на Виктор Орбан между 2019 и 2023 г. Двамата имат три деца. След развода си отношенията им се превърнаха в обществено значима тема в Унгария.

Разривът с Орбан

През февруари 2024 г., след скандала с президентското помилване на човек, свързан със случай на сексуално насилие над деца, Петер Мадяр публично критикува ръководството на ФИДЕС. Той напуска всички държавни постове и обвинява управляващите в корупция, злоупотреба с власт и подкопаване на върховенството на закона. Това поставя началото на неговата политическа кариера като опозиционен лидер.

Партия „Тиса“

През 2024 г. Мадяр поема ръководството на малката партия „Тиса“ (Respect and Freedom - TISZA), която бързо се превръща в основна опозиционна сила. На изборите за Европейски парламент през същата година партията печели близо 30% от гласовете - най-добрия резултат за формация извън ФИДЕС от почти две десетилетия.

Министър-председател на Унгария

На парламентарните избори през април 2026 г. партия „Тиса“ печели убедително мнозинство и слага край на 16-годишното управление на Виктор Орбан. Като министър-председател Мадяр започва мащабни институционални реформи, включително промени в съдебната система, ограничения на мандатите на висши държавни длъжности и действия срещу структури, изградени по време на управлението на Орбан.

Политически възгледи

Петер Мадяр се определя като: