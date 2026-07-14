Бурята „Бави“ удари Китай: Над 260 000 души са евакуирани, наводненията продължават

Жена снима мощни вълни на крайбрежна променада по време на буря.

Над 260 000 души са евакуирани в китайската провинция Ляонин заради тропическата буря „Бави“, която предизвика тежки наводнения.

Проливните валежи продължават, училищата са затворени, а транспортът е сериозно затруднен в няколко североизточни града на Китай.

„Бави“ е най-дълготрайният тропически циклон в Азиатско-тихоокеанския регион тази година, като се очаква да донесе още обилни валежи в Китай и на Корейския полуостров.

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Мощната буря „Бави“, връхлетяла континентален Китай, принуди над 260 000 души да напуснат домовете си в североизточната провинция Ляонин, където причини сериозни наводнения, предаде Ройтерс.

Според властите проливните дъждове се очаква да продължат и днес, като на места се прогнозират екстремни валежи.

Typhoon Bavi has weakened to a tropical storm after making landfall in eastern China. Nearly two million were moved to safety ahead of its arrival overnight.



Al Jazeera’s Katrina Yu reports. pic.twitter.com/UevdLdzwd0 — Al Jazeera English (@AJEnglish) July 12, 2026

Всички учебни заведения са затворени, а транспортните услуги са сериозно нарушени в североизточните градове, включително Шънян и Цзилин.

„Бави“, чиято площ е приблизително колкото тази на Франция, се формира в Тихия океан преди 13 дни. Структурата му е останала до голяма степен непокътната и вчера. Това го прави най-дълготрайния тропически циклон в Азиатско-тихоокеанския регион тази година.

Floodwaters swept away vehicles in Chengde, Hebei Province, as Typhoon Bavi—the strongest storm to hit mainland China this year—battered the region with torrential rain and powerful winds. pic.twitter.com/CeQFs5E8ZJ — Breaking911 (@Breaking911) July 13, 2026

Китайски метеоролози посочват, че дългата му продължителност се дължи главно на необичайно добре запазеното му топло ядро, което е позволило на „Бави“ да съхрани голяма част от влагата си, докато се придвижва на север към Корейския полуостров. Очакват се интензивни валежи, тъй като „Бави“, който в момента е класифициран като тропическа буря, ще продължи да се забавя и постепенно ще освободи натрупаната влага.

В Северна Корея лидерът Ким Чен-ун предупреди населението да бъде бдително, предаде Франс прес. Силни дъждове се изливат и над Южна Корея.

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Какво знаем за тропическата буря "Бави"?

Бурята „Бави“ е най-мощният тайфун, достигнал континентален Китай през 2026 г. досега. След като навлезе в страната през източната провинция Джъдзян, тя продължи необичайно дълъг път на север, като предизвика тежки наводнения в североизточните провинции, най-вече Ляонин и Дзилин.

Как се развива бурята?

Тайфунът се формира в западната част на Тихия океан преди около две седмици.

Достигна сушата в източен Китай на 11 юли, след което отслабна, но запази добре организирана структура.

Вместо бързо да се разпадне, „Бави“ продължи да се придвижва на север, пренасяйки огромни количества тропическа влага. Това доведе до проливни валежи далеч от мястото на първоначалния удар.

Защо е толкова опасна?

Според метеоролозите бурята е необичайно устойчива. Тя е съхранила т.нар. топло ядро, което ѝ позволява да продължи да генерира интензивни валежи дори след навлизането над сушата. Освен това придвижването ѝ се е забавило, което означава, че над едни и същи райони се изливат големи количества дъжд в продължение на часове.

Какви са щетите досега?

Най-тежко засегната е североизточната провинция Ляонин, където:

над 260 000 души са евакуирани; в град Шънян фар е откъснат от придошлите води и е повлечен по улиците; прекъснато е електрозахранването на места; училищата и учебните центрове са затворени; железопътният и автомобилният транспорт са сериозно нарушени.

Още преди да достигне североизточен Китай, бурята причини масови евакуации по източното крайбрежие, където над 1,7 милиона души бяха изведени превантивно от рисковите райони.

Каква е прогнозата?

Китайските власти предупреждават, че проливните валежи ще продължат, а рискът от:

внезапни наводнения; свлачища; преливане на реки; локални торнада и градушки

остава висок. Очаква се бурята постепенно да се насочи към Корейския полуостров, като продължи да отслабва, но все още ще носи опасни количества валежи.

Защо името „Бави“ звучи познато?

Това не е първата буря с това име. „Бави“ е официално име от международния списък на тайфуните в северозападната част на Тихия океан и вече е използвано за няколко различни циклона, включително силния тайфун през 2020 г. Настоящата буря е отделен метеорологичен феномен от сезона на тайфуните през 2026 г.