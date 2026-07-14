Свят

Бурята „Бави“ удари Китай: Над 260 000 души са евакуирани, наводненията продължават

Тропическата буря затвори училища, наруши транспорта и носи опасни валежи към Корейския полуостров.

14 юли 2026, 09:15
Бурята „Бави“ удари Китай: Над 260 000 души са евакуирани, наводненията продължават
Жена снима мощни вълни на крайбрежна променада по време на буря.   
Източник: БТА
  • Над 260 000 души са евакуирани в китайската провинция Ляонин заради тропическата буря „Бави“, която предизвика тежки наводнения.
  • Проливните валежи продължават, училищата са затворени, а транспортът е сериозно затруднен в няколко североизточни града на Китай.
  • „Бави“ е най-дълготрайният тропически циклон в Азиатско-тихоокеанския регион тази година, като се очаква да донесе още обилни валежи в Китай и на Корейския полуостров.

Тайфунът „Бави“ сее хаос в Азия: Тайван евакуира над 14 000 души, жертвите във Филипините вече са 17

Мощната буря „Бави“, връхлетяла континентален Китай, принуди над 260 000 души да напуснат домовете си в североизточната провинция Ляонин, където причини сериозни наводнения, предаде Ройтерс.

Според властите проливните дъждове се очаква да продължат и днес, като на места се прогнозират екстремни валежи.

Всички учебни заведения са затворени, а транспортните услуги са сериозно нарушени в североизточните градове, включително Шънян и Цзилин.

„Бави“, чиято площ е приблизително колкото тази на Франция, се формира в Тихия океан преди 13 дни. Структурата му е останала до голяма степен непокътната и вчера. Това го прави най-дълготрайния тропически циклон в Азиатско-тихоокеанския регион тази година.

Китайски метеоролози посочват, че дългата му продължителност се дължи главно на необичайно добре запазеното му топло ядро, което е позволило на „Бави“ да съхрани голяма част от влагата си, докато се придвижва на север към Корейския полуостров. Очакват се интензивни валежи, тъй като „Бави“, който в момента е класифициран като тропическа буря, ще продължи да се забавя и постепенно ще освободи натрупаната влага.

В Северна Корея лидерът Ким Чен-ун предупреди населението да бъде бдително, предаде Франс прес. Силни дъждове се изливат и над Южна Корея.

Тайфунът „Бави“ принуди Тайван да евакуира над 14 000 души

  • Какво знаем за тропическата буря "Бави"?

Бурята „Бави“ е най-мощният тайфун, достигнал континентален Китай през 2026 г. досега. След като навлезе в страната през източната провинция Джъдзян, тя продължи необичайно дълъг път на север, като предизвика тежки наводнения в североизточните провинции, най-вече Ляонин и Дзилин.

  • Как се развива бурята?

Тайфунът се формира в западната част на Тихия океан преди около две седмици.
Достигна сушата в източен Китай на 11 юли, след което отслабна, но запази добре организирана структура.
Вместо бързо да се разпадне, „Бави“ продължи да се придвижва на север, пренасяйки огромни количества тропическа влага. Това доведе до проливни валежи далеч от мястото на първоначалния удар.

  • Защо е толкова опасна?

Според метеоролозите бурята е необичайно устойчива. Тя е съхранила т.нар. топло ядро, което ѝ позволява да продължи да генерира интензивни валежи дори след навлизането над сушата. Освен това придвижването ѝ се е забавило, което означава, че над едни и същи райони се изливат големи количества дъжд в продължение на часове.

  • Какви са щетите досега?

Най-тежко засегната е североизточната провинция Ляонин, където:

  1. над 260 000 души са евакуирани;
  2. в град Шънян фар е откъснат от придошлите води и е повлечен по улиците;
  3. прекъснато е електрозахранването на места;
  4. училищата и учебните центрове са затворени;
  5. железопътният и автомобилният транспорт са сериозно нарушени.

Още преди да достигне североизточен Китай, бурята причини масови евакуации по източното крайбрежие, където над 1,7 милиона души бяха изведени превантивно от рисковите райони.

  • Каква е прогнозата?

Китайските власти предупреждават, че проливните валежи ще продължат, а рискът от:

  1. внезапни наводнения;
  2. свлачища;
  3. преливане на реки;
  4. локални торнада и градушки

остава висок. Очаква се бурята постепенно да се насочи към Корейския полуостров, като продължи да отслабва, но все още ще носи опасни количества валежи.

  • Защо името „Бави“ звучи познато?

Това не е първата буря с това име. „Бави“ е официално име от международния списък на тайфуните в северозападната част на Тихия океан и вече е използвано за няколко различни циклона, включително силния тайфун през 2020 г. Настоящата буря е отделен метеорологичен феномен от сезона на тайфуните през 2026 г.

Източник: БТА    
Тайфун Бави наводнения Китай евакуация тропическа буря проливни валежи Азия провинция Ляонин природно бедствие Корейски полуостров
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

„Извадих му ключовете и чаках полицията“: Как гражданин спря шофьор с 3,16 промила в Бургас

„Извадих му ключовете и чаках полицията“: Как гражданин спря шофьор с 3,16 промила в Бургас

Цените на петрола скочиха до едномесечен връх заради новата военна ескалация в Близкия изток

Цените на петрола скочиха до едномесечен връх заради новата военна ескалация в Близкия изток

Съдия Георги Ушев наруши мълчанието: Злоупотребявал ли е със СРС-та

Съдия Георги Ушев наруши мълчанието: Злоупотребявал ли е със СРС-та

Икономисти срещу AI: Трябва да действаме веднага

Икономисти срещу AI: Трябва да действаме веднага

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

Прекратяване на договор за наем: процедура, срокове и ключови документи

pariteni.bg
Waze се преобразява с AI, ще казва на мотористите къде има дупки

Waze се преобразява с AI, ще казва на мотористите къде има дупки

carmarket.bg
Случаят
Ексклузивно

Случаят "Петрохан": Бащата на загиналото 15-годишно момче се разграничи от фондацията на Ралица Асенова

Преди 2 дни
<p>Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие</p>
Ексклузивно

Празни чадъри и по-малко резервации: Какво се случва по Южното Черноморие

Преди 2 дни
<p>"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран</p>
Ексклузивно

"Хиляди ракети са в готовност, можем да ви унищожим": Тръмп с ново предупреждение към Иран

Преди 2 дни
Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция
Ексклузивно

Синът на Весела Лечева е загинал при инцидент в Гърция

Преди 3 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

,

30 са вече жертвите в смъртоносния пожар в бар в Банкок

Свят Преди 15 минути

Ранените са 70, от които 24 остават в критично състояние

Нова система срещу имотните измами: Общината и прокуратурата с мерки за ранно разкриване на рискови случаи

Нова система срещу имотните измами: Общината и прокуратурата с мерки за ранно разкриване на рискови случаи

България Преди 23 минути

Предвижда се по-строг контрол при процедури за придобиване на имоти чрез обстоятелствени проверки и по-бързо подаване на сигнали при съмнения за измама

Лилия Маравиля

Дийпфейк измама: „Oткраднаха“ лицето на Лилия Маравиля с AI

България Преди 40 минути

Образът и гласът ѝ са използвани чрез изкуствен интелект във видео, направено от нейни реални кадри в ефира на NOVA

След атака срещу летището в Сана: Хутите удариха Саудитска Арабия с ракети и дронове

След атака срещу летището в Сана: Хутите удариха Саудитска Арабия с ракети и дронове

Свят Преди 52 минути

Йеменските бунтовници заявиха, че нападението е отговор на удари по контролираната от тях столица, докато Рияд съобщи за прехванати ракети

Сградата на унгарския парламент.

Унгария прие конституционни промени, които могат да доведат до импийчмънт на президента Тамаш Шуйок

Свят Преди 1 час

Парламентът одобри текстове, ограничаващи мандатите на депутати и съдии, а Петер Мадяр предупреди за процедура по отстраняване

Орлов дух и просветителски подвиг: На кого отдаваме почит днес и кой има имен ден

Орлов дух и просветителски подвиг: На кого отдаваме почит днес и кой има имен ден

Любопитно Преди 1 час

Църквата почита свети апостол Акила и свети Никодим Светогорец

Парад в Париж на 14 юли 2025 г.

Франция отбелязва националния си празник с мащабен парад: Украйна и Европа са във фокуса

Свят Преди 1 час

Близо 6700 военни, стотици машини и бойна авиация ще участват в традиционното шествие в Париж. България ще бъде представена от премиера Румен Радев

Румен Радев

Премиерът Румен Радев ще присъства на военния парад за националния празник на Франция

България Преди 2 часа

По покана на Еманюел Макрон министър-председателят е в Париж за честванията на 14 юли, в които участват и български гвардейци

Севастопол

Мащабна украинска атака остави част от Севастопол без ток

Свят Преди 2 часа

Руските власти съобщават за удари по енергийната инфраструктура в окупирания Крим, а заради опасност от дронове временно бяха затворени няколко руски летища

Напрежението в Персийския залив отново се изостря: САЩ удариха Иран за трета поредна нощ

Напрежението в Персийския залив отново се изостря: САЩ удариха Иран за трета поредна нощ

Свят Преди 2 часа

Вашингтон продължава въздушните удари, Техеран поема отговорност за нападения срещу танкери и предупреждава за глобална енергийна криза

След часове излизат резултатите за гимназиите: Кои училища остават най-желани в София

След часове излизат резултатите за гимназиите: Кои училища остават най-желани в София

България Преди 2 часа

Около 55 000 седмокласници ще разберат дали са приети. Анализ на данните от последните три години показва кои гимназии остават най-търсени и какво може да се промени тази година

Граждански протест в подкрепа на исканията на „Майки за достойно майчинство“ пред Министерския съвет

Майки от цялата страна отново на протест за по-високо майчинство

България Преди 3 часа

Демонстрацията в София започва в 18:30 ч. пред Министерския съвет, а организаторите настояват за увеличение на обезщетенията и детските надбавки

Парламентът изслушва единствения кандидат за член на КПК

Парламентът изслушва единствения кандидат за член на КПК

България Преди 3 часа

Пламен Тодоров е номиниран от парламентарната група на „Прогресивна България“ за попълване на състава на антикорупционната комисия

Бившият шеф на Българската банка за развитие (ББР) Стоян Мавродиев

Белград връща Стоян Мавродиев в София

България Преди 3 часа

Очаква се бившият директор на ББР да бъде отведен в ареста на Националната следствена служба, където обвинението ще му бъде предявено лично

,

Тренирайте мозъка си: 3 навика за феноменална памет

Любопитно Преди 3 часа

Стресът и натовареното ежедневие изтощават паметта дори на младите хора. Вижте 3 напълно достъпни и лесни метода, с които да активирате сивото си вещество и да подобрите концентрацията си бързо

,

Решени да се бият докрай: Жените на фронта в Украйна

Свят Преди 3 часа

Все повече украински жени доброволно се записват в армията - вече дори е създаден женски отряд за управление на дронове, които поставят логистиката на Русия под засилен натиск

Всичко от днес

От мрежата

Най-популярните имена за кучета, вдъхновени от сериала „Бриджъртън“

dogsandcats.bg

10 цитата за кучетата, които ни напомнят защо сме щастливи да ги имаме!

dogsandcats.bg
1

Как да намалите размера на голям PDF файл за лесно споделяне

sinoptik.bg
1

8 пъти са нараснали щетите от горски пожари

sinoptik.bg

Почитаме Св. Акила - празнуват имената, символ на орловия дух

Edna.bg

Защо жените понасят жегите по-трудно от мъжете?

Edna.bg

Мбапе пропуснал част от тренировката на Франция

Gong.bg

Бешикташ си осигури звезда от Арсенал

Gong.bg

Шофьор с книжка от 10 месеца блъсна дете в Бургас

Nova.bg

Какви са предпоставките за конфликт на интереси?

Nova.bg